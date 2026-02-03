セーブ王2回…2015年限りで退団

沖縄・浦添で行われているヤクルトの1軍春季キャンプ。2000年代を代表するOBが駆け付けたが、「別人ww」「どちら様かと」などと違和感を覚えるファンが続出している。

懐かしいはずなのに……。ヤクルトのキャンプには2人の助っ人が登場した。一人は“魔将”の愛称で親しまれたアーロン・ガイエル氏。そしてもう一人が、在籍6年間で2度のセーブ王に輝いたトニー・バーネット氏だ。

現役時代は長髪と蓄えた髭がトレードマーク。マウンド上では闘志むき出しで雄叫びを連発する姿が印象的だった。引退後はヤクルトの編成部アドバイザーに就任。42歳の“近影”は大きく様変わりした。

髪型は短髪でビシっと決め、髭はバッサリ切り落とされている。何より体もシュッとしており、ファンも困惑の模様。「バーネットが別人ww」「バ、バーネット!? 髭、長髪なくてどちら様かと」「バネキ誰かわからねぇ！」「変わりすぎ〜」「全然本人とわかんね」「マジで別人」「全然誰かわからんくなってる」「バーネットこんな顔やっけ？w」と驚きが広がった。（Full-Count編集部）