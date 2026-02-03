トランプ大統領が「グリーンランド購入発言」の真相…欧州、NATOに揺さぶりをかけてまで「欲しかったもの」

1月、米国のトランプ大統領が欧州への関税発動を土壇場で見送りました。代わりにNATO（北大西洋条約機構）の枠組みでグリーンランド（デンマーク領）の扱いに合意したと発表し、金融市場にも安堵のムードが漂っています。いったいなぜ関税という「武器を撃つ」道ではなく、NATOの枠組みで「握る」戦術に転じたのでしょうか？

この記事では、米国の多層的な思惑、欧州・デンマーク・グリーンランドなど関係各国の立場、そしてこの決着が経済・金融市場に及ぼす影響を整理します。北極圏という地政学リスクが貿易ルールや市場に波及する構図、先行きのシナリオも展望します。

「関税示唆」から「枠組み合意」までの経緯

2026年初、トランプ米大統領はNATO同盟国であるデンマーク領グリーンランドを「米国が取得する」意向を示し、容認しなければ欧州各国に高関税を課すと示唆しました。具体的には「2月1日から段階的に関税率を引き上げ、最終的に25%に達する制裁」をデンマーク支援国8か国（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ドイツ、フランス、オランダ、英国、ノルウェー）に課すと警告し、グリーンランドの「購入」を事実上迫ったのです。

欧州側はこれを「同盟国に対する前代未聞の脅迫」と反発し、緊急首脳会議で対抗措置を準備しました。EUは930億ユーロ相当の米国製品に関税を課す報復リストを用意し、「経済的威圧には欧州も団結して断固対抗する」と表明しました（欧州委員長フォンデアライエン氏）。さらにEUは2023年制定の「対外強要措置規則（Anti-Coercion Instrument）」の初適用も検討し、公共調達や金融投資の制限など強力な「貿易バズーカ」の発動準備にも入りました。この対抗措置は米国経済に大打撃を与え得るため最後の手段ですが、非常時には躊躇しない構えを見せたのです。

こうした欧州の反発を受け、世界経済フォーラム（ダボス会議）の場で米欧は急遽協議。1月21日、トランプ大統領はNATO事務総長（当時オランダ前首相マーク・ルッテ氏）との会談後に態度を一変させました。「グリーンランド問題で将来の枠組みについて合意に至った」と発表し、2月1日付けで予定していた関税発動を見送ると表明したのです。

トランプ氏は「長期的で誰もが満足する究極のディールだ。安全保障と鉱物資源に関わる」と胸を張りました。一方でこの枠組みの詳細は公開されておらず、その中身は曖昧なままです。欧州外交筋も「トランプ氏が求める“領有”要求を満たす合意が見えるわけではなく、対立の完全解消には至っていない」と慎重です。

つまり今回の合意は「交渉継続のための枠組みづくり」に留まり、事態は今後の協議に委ねられました。この「決着はしたが未解決」という状態自体が市場には新たな材料となっています。事実関係としては関税発動が回避されNATOで話し合いを続ける点までは明らかですが、実際にどのような妥協点に落ち着くかは推測の域を出ません。枠組み詳細が非公表である以上、マーケットも引き続き要人発言や追加情報に一喜一憂する展開が続きそうです。

安全保障上の狙い｜北極圏防衛網の要衝を確保

トランプ政権（第2期）が今回の強硬策から一転、NATO枠組みでの合意に舵を切った背景には、少なくとも三つの階層的な思惑があると考えられます。

まず根底には軍事安全保障上の戦略があります。グリーンランドは北極圏に位置し、米国にとって早期警戒ミサイル防衛網の要衝です。ロシアや中国からのミサイル攻撃経路は北極上空を通る可能性が高く、米軍はグリーンランド北西部にあるピトゥッフイク空軍基地（旧称ツーレ基地）に早期警戒レーダーを配備してきました。

トランプ大統領はこの防衛態勢をさらに強化すべく、新たなミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム（Golden Dome）」の一環としてグリーンランドに最新システムを導入したい考えです。彼はNATO事務総長との会談後、「西側の北極同盟国で協力し、北極圏で変化する情勢に対処する。中国やロシアの野望を阻止しつつ、自身が望む“ゴールデン・ドーム”防衛システムの拠点と、重要鉱物へのアクセスを得られる長期的なディールだ」と語っています。

NATOの枠組みに乗せるメリットは、米国単独の領有よりも協調的な軍事運用が可能になる点です。仮に米国がグリーンランドを一方的に「自国領」とし基地を置くとなれば、デンマークやグリーンランド住民の猛烈な反発は避けられません。しかしNATO防衛という大義の下であれば、デンマークも「同盟国による共同防衛」として受け入れやすくなります。基地使用やレーダー配備もNATOの共同運用と位置付ければ、費用負担や人的負担も各国に分散でき、政治的摩擦を減らせます。

デンマークのフレデリクセン首相も「北極の安全保障はNATO全体の課題であり、同盟国間で協議するのは当然」と述べ、米大統領とNATO事務総長の対話自体は歓迎する姿勢です。ただし彼女は「我が国の主権は交渉の余地がない」とも強調し、NATO枠でも領有権の譲渡は許さない線を引いています。

トランプ氏はミサイル防衛構想（「ゴールデン・ドーム」）との関係に言及していますが、枠組み合意の詳細は公表されておらず、グリーンランドへの配備権限まで含むかは現時点では不明です。これは北極圏防衛網の要として同島を位置付ける戦略の表れです。こうした動きは、防衛関連企業（ミサイル防衛のロッキード・マーティンやレーダー技術のレイセオンなど）にとって商機となり得ますし、北極圏での軍備増強は宇宙・センサー産業にも波及するでしょう。いずれにせよトランプ政権は、NATOの旗を立てることで北極圏での主導権を握り、安全保障上の前線を構築する狙いを持っているのです。

重要鉱物の主導権｜資源そのものより「サプライチェーン支配」

次に経済安全保障（重要鉱物資源）の思惑があります。グリーンランドはレアアース（希土類）をはじめ、先端産業に欠かせないクリティカル・マテリアル（重要鉱物）の宝庫とされています。EUが定義する34種の重要鉱物のうち25種がグリーンランドに存在するとされ、近年その埋蔵量に世界が注目してきました。

例えば、南部にはレアアース（希土類）鉱床が点在し、米国企業クリティカル・メタルズ社（ティッカー: CRML）が買収したタンブリーズ鉱床や、オーストラリア企業のEnergy Transition Minerals社が手掛けるクアンネスート（旧称クヴァネフィールド）鉱山計画などがあります。またカナダ企業ネオ・パフォーマンス社も鉱区権益を持ち、欧州向け供給を狙っています。他にもグラファイト（黒鉛）鉱床や銅・ニッケル・亜鉛・金など多様な資源が眠り、グリーンランドはまさに「資源ポテンシャルの塊」です。

しかしトランプ政権の関心は、これら資源そのものよりも「供給網（サプライチェーン）の主導権」にあります。レアアースなどの鉱物は採掘よりも精製・加工・部材化の工程がボトルネックで、現在その9割以上を中国が担い世界市場を牛耳っています。実際、中国は2025年10月にレアアース輸出規制を強化し、中国産レアアースが微量でも含まれる製品の輸出に特別許可を要求する措置をとりました。この動きは世界のサプライチェーンに衝撃を与え、米欧は代替供給源の確保に奔走しています。トランプ政権がグリーンランドに固執する背景にも、対中依存リスクを減らす狙いが見えます。すなわちグリーンランドの希少資源を米欧の手中に収め、採掘から精製・製造まで同盟国で回す新たなサプライチェーンを構築したいのです。

そのため米政府は既に具体策を動かしていました。例えば2025年6月、米国の輸出入銀行(EXIM)はグリーンランドのタンブリーズ・レアアース開発に1億2千万ドルの融資仮承認を出し、資金支援の用意があることを示しています。こうした協調投資は中国資本の介入を牽制する意味合いが強く、実際グリーンランドで以前計画されていた中国企業の鉱山参入（空港建設などインフラ投資も含む）は、デンマークや米国の介入で阻止されてきました。

トランプ政権は強硬な姿勢でデンマークに揺さぶりを掛けつつも、最終的にはNATOの共同プロジェクトとして鉱物資源の「共同開発・共同管理」に持ち込みたいと考えたのでしょう。欧州も“共同枠組み”なら利益を語りやすく、米国側は資源開発での関与拡大を主張しています。ただし合意内容は非公表で、“権益の取得”なのか“投資・許認可面での協力”なのか、範囲ははっきりしていません。

米国は資源開発・投資で関与を深める考えを示しています。一方でデンマーク／グリーンランド側は主権維持を強調しており、実務上どこまで踏み込むかは今後の協議に委ねられます。

一方、デンマークやグリーンランド自治政府は「主権は譲らないが、安全保障分野での協力やゴールデン・ドーム計画への参加、基地拡充には前向き」（グリーンランド・ニールセン首相）との立場です。これは裏を返せば、鉱物の採掘や供給網構築については今後の交渉次第で柔軟に対応する可能性を示唆しています。米国は同盟国と連携し、グリーンランドのレアアースを「中国抜きで製錬・磁石などに加工できる体制」を整えたいのでしょう。その際、米国唯一のレアアース企業MPマテリアルズ社（NYSE: MP）や、豪州ライナス社などが技術協力する展開も考えられます。いずれにせよトランプ政権にとって関税恫喝は、グリーンランド資源を米欧の陣営に抱き込み、中国依存から脱却する交渉カードだったといえます。

交渉術としての関税｜同盟国にも効く「締め切り効果」

第三の層は、トランプ氏特有の交渉術です。彼はビジネスマン時代から「最大限の脅しと揺さぶりで交渉相手を譲歩させ、土壇場でディール（取引）にまとめる」手法を好みます。今回の一連の動きも、まさにその「様式美」でした。まず高関税という強烈な「締め切り（デッドライン）効果」を設定し、欧州各国の政府だけでなく産業界・世論までも慌てさせました。関税発動日を設けることで、相手国の企業や有権者が政府に圧力をかける時間軸を生み出す狙いです。発動の期限が迫るにつれ、欧州の輸出企業（例えば独自動車メーカー、仏ワイン業者、米国市場に依存する各国産業など）は政府に対し「何とか関税発動を避けてくれ」と訴えたでしょう。同盟国相手であっても、トランプ氏は遠慮なくこの内政干渉的圧力を利用します。

そして期限直前になり、「相手が譲歩してきた」という体裁を作って譲歩を引き出すのです。今回はNATOを舞台に据えることで、「米国単独ではなく同盟全体で問題解決に当たる」というストーリーに転換し、トランプ氏自身も梯子を下りやすくしました。実際トランプ氏は「NATOと米国で将来の枠組みを形成した。この理解に基づき2月1日の関税発動は行わない」と述べ、見送りを「撤回」ではなく「枠組み獲得の成果」として演出しています。これにより国内向けには「強硬策で譲歩を勝ち取った大統領」というアピールが可能で、支持者層へのメンツも保てます。

トランプ氏の関税戦術は「同盟国にも効果がある圧力装置」でしたが、今回それで勝ち取ったのは「交渉継続」という時間稼ぎに過ぎません。彼にとって重要なのは、自らの手で状況を動かし、成果があったように見せることです。NATO枠組み合意という落とし所は、まさにトランプ流の取引術が発揮された結果といえるでしょう。

当事者である欧州やデンマーク、グリーンランドにもそれぞれ異なる思惑があります。彼らはトランプ流の圧力にどう向き合い、自国の利益や原則を守ろうとしたのでしょうか。

EU（欧州連合）｜主権を守る一線、同盟国相手でも譲らず

欧州にとって最大の懸念は、「グリーンランドという一地域の問題が、国家主権の前例になること」でした。EU各国は「たとえアメリカが相手でも、我々の領土や主権に干渉する要求には屈しない」という強い姿勢を示しました。デンマークのフレデリクセン首相は欧州各国の支援に感謝しつつ、「欧州は脅しには屈しない」と声明で断言しています。この発言は欧州全体の総意を代弁するもので、同盟国アメリカからの圧力であっても「ブラックメール（ゆすり）にはNOと言う」と明言した点に大きな意味がありました。

EUがここまで強硬な対応を取った背景には、政治的メンツと一体性があります。欧州にとって、もし米国の恫喝に屈して領土問題で譲歩すれば、「やはり欧州は米国に逆らえない」と内外に示すことになり、EUの威信は失墜します。特に英国のEU離脱後、EUは内部結束の維持が最重要課題であり、「外圧に一致団結して立ち向かう」姿勢を誇示する必要がありました。

今回、フランスやドイツといった大国から小国まで足並みを揃え、緊急サミットで対抗策をまとめ上げたのはその表れです。フランスのマクロン大統領はEUに新設された対抗措置（ACI）の即時発動を主張し、アイルランドのマーティン首相も「米国の行動次第ではEUは報復せざるを得ない」と述べるなど、強い姿勢で臨みました。イタリアのメローニ首相のようにトランプ氏と比較的良好な関係にある指導者でさえ、「今回の関税脅威は間違いだ」と直接電話で忠告しつつ、欧州としての一線は譲りませんでした。

要するにEUの思惑は、「同盟内でも主権と原則に関わる問題は譲らない」ことを示す点にありました。経済面では相互にダメージでも、ここで屈すれば今後ロシアや中国からの圧力にも悪例を残す恐れがあります。欧州は政治的立場と長期的信頼性を守るため、短期の経済損失も辞さずに対抗する覚悟を示したといえます。その強い態度がトランプ政権を交渉のテーブルに戻したとも言えるでしょう。

デンマーク｜秩序維持と対米関係の板挟み

デンマークにとってグリーンランド問題は、自国の主権と安全保障が絡む極めてデリケートな問題です。立場上、NATO同盟の秩序維持（米国との良好関係）は重視しつつも、グリーンランドの主権と自治を守らねばなりません。デンマーク政府は当初、米大統領の「グリーンランド購入」発言に困惑しつつ、冷静に対処しようと努めました。フレデリクセン首相は「この問題はSNSではなく外交ルートで扱うべきだ」とコメントし、感情的な応酬を避けています。同時に彼女はNATO事務総長や欧州首脳と緊密に連絡を取り（ダボス会合の前後もルッテ事務総長と協議）、孤立せず国際協調で臨む姿勢を示しました。

デンマークの最優先事項は、「王国の統合を維持し、グリーンランド住民の自己決定権を尊重する」ことです。デンマークのラスムセン外相は「我々にとって何より重要なのは、王国（デンマーク王国）の統合とグリーンランド人の自己決定権が尊重される形で決着することだ」と強調しました。

また「主権は交渉されていないと確認を受けた」と述べ、今回のNATO枠組み合意でも領有権問題に踏み込んでいない点を明らかにしています。事実、NATO側も「ルッテ事務総長は主権に妥協を提案していない」と説明し、枠組みはあくまで安全保障協力に留まるものでした。デンマーク政府としては、自国とグリーンランドの憲法上の関係（自治と外交・防衛の分担）を崩さずに米国と協力する道を探った形です。

その一つの着地点が「1951年の米デンマーク防衛条約の枠内で米軍の駐留拡大を認める」ことでした。この条約により米軍はグリーンランドに広範な基地権を有していますが、新たな設備配備や基地機能拡充にはデンマークとグリーンランド自治政府の同意が必要です。デンマークは今回、「米軍がグリーンランドの基地を増強することも可能だ」（同条約を引用しつつ）と述べ、米側に協力的な姿勢を見せました。これは米国の安全保障上の要求に配慮しつつ、形式的には既存の取り決めの範囲内なので主権を侵さない妥協策です。

また、NATOとしての「北極ミッション」をグリーンランドに受け入れる用意があることも、グリーンランド自治政府のニールセン首相が表明しています。これらはデンマーク側の譲歩といえるでしょう。

一方でデンマーク国内政治では、野党も与党もグリーンランドの権利擁護で一致しています。2019年にトランプ氏が「グリーンランド購入」に言及した際、フレデリクセン首相は「馬鹿げている」と切り捨てました（当時トランプ氏は激怒して訪問を中止）。今回は彼女も言葉を選びつつ断固たる態度を示し、「主権は赤線」と繰り返しました。

デンマーク国民の間でも、第二次大戦後に米国からグリーンランド防衛を引き受けてもらった経緯は理解しつつ、「だからといって米国に島を渡す理由にはならない」という認識が強いです。デンマークは小国ゆえに米国との関係は死活的に重要ですが、それでも国家の基本原則（領土保全）では譲れないという姿勢を崩しませんでした。

この案件で米国との関係悪化は何としても避けたいデンマークにとって、NATOで話し合い継続という結末はほぼ及第点といえるでしょう。

グリーンランド｜投資と雇用に期待、しかし社会的合意が前提

グリーンランド自治政府・住民の視点はまた独自です。島の経済規模は小さく（人口5.7万人）、デンマーク本国から年約5億7千万ドルの補助金に依存しています。一方で独立志向も根強く、いずれ経済自立を果たして自治から独立へと歩みを進めたい考えがあります。そのため外資投資や資源開発による雇用創出には期待を持っていますが、同時に環境や住民生活への影響を極めて重視しています。

グリーンランド政府はトランプ政権の強硬手段には困惑しつつも、一貫して「グリーンランド人自身が将来を決めるべきだ」と主張しました。ニールセン自治政府首相は「我々は米国人にもデンマーク人にもなりたくない。グリーンランド人でありたい」と述べており、今回の圧力に対しても85%の住民が米国領になることを拒否する世論調査結果が報じられています。トランプ氏が「穏便にしろうが力ずくであろうがグリーンランドを手に入れる」と発言したことには、多くの住民が反発しました。

もっとも、住民が米国の関与を一切拒んでいるわけではありません。むしろ中国企業よりは安全保障を共有する米欧との協力を望む声もあります。ただし「生活に直結する資源開発は慎重に」という合意形成が不可欠です。過去に南部のレアアース鉱山計画では、採掘で出るウラン副産物への環境懸念から住民が反対し、自治政府が計画を凍結した経緯があります。2021年の選挙では反鉱山派が勝利しウラン採掘を禁止したため、当該プロジェクト（旧クヴァネフィールド鉱山）は宙に浮きました。このようにグリーンランドでは開発是非が民主的プロセスで決められるため、外部が短期決着を図ろうとしても難しいのです。

今回の枠組みでも、ニールセン首相は「何が合意されたのか具体的な内容は知らされていない」と慎重なコメントをしています。彼はトランプ氏の関税撤回に安堵しつつも、「最初から求めてきた敬意ある対話がようやく始まっただけ」と述べ、これからNATO内で協議していく意向です。グリーンランドにとって理想的なのは、デンマークと米国などが投資パッケージを組み、島のインフラ整備や持続可能な採掘プロジェクトを進めてくれることでしょう。それにより経済自立に近づき、将来の独立の夢も現実味を帯びます。一方で、性急な軍事基地拡大や環境破壊を伴う採掘には依然反対が強く、自治政府も住民感情を無視できません。

したがってグリーンランドの思惑は、「欲しいのは投資と雇用だが、自分たちの土地の扱いは自分たちで決めたい」という点に集約されます。ニールセン首相は「主権は一線だが、より良いパートナーシップについて交渉する用意はある」と語り、米国との関係強化にも前向きです。結局のところ、グリーンランドは「投資歓迎。ただし私たち抜きで勝手に決めないで」という立場を貫くほかないとも言えます。

後編記事『【米国株】トランプ「グリーンランド騒動」で世界が大慌て…注目しておくべき「関連株」』へ続く。

【つづきを読む】《米国株》トランプ「グリーンランド騒動」で世界が大慌て…注目しておくべき「関連株」