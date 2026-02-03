【独自】高市総理の資産「株式不記載疑惑」、夫の山本拓元衆院議員に「直撃」すると…？

高市総理が唯一心を許せる存在

「私はマスコミに出ないで、「ステルス旦那」に徹するんや（笑）」

不敵な笑い声をあげながら、電話口で力説するのは高市早苗総理を支える日本初の「ファースト・ジェントルマン」だーー。

飲み会嫌いで知られ、仲間作りが苦手な高市総理にとって心を許せる唯一の存在が、夫の山本拓元衆院議員である。

「一度離婚したものの、'21年に再婚。山本氏は昨年2月に脳梗塞で倒れたが、リハビリに励みながら、2人で総理公邸に居住中です」（自民党関係者）

高市総理は今年1月9日にも自身のXで、〈明るくリハビリに励んで全快して欲しいなと願っています。早く調理師資格を持つ夫の得意料理も食べたいし…〉と、夫への想いを語っている。

こうした中、総理が1月26日に昨年12月公表の閣僚資産公開を訂正した。

「閣僚資産公開では、本人と配偶者の所有する株式の申告が求められているが、高市総理は山本氏が保有する経営コンサルティング会社『株式会社山本拓事務所』の株式（100株）を記載していなかった。総理が閣僚規範に違反していたわけで、緩みといわれても仕方ない」（同前）

公邸生活は「牢屋」と同じ!?

この訂正は、本誌が質問状を送り、不記載を指摘したのがきっかけだった。高市事務所は同日、「株を保有していることが判明し、訂正の手続きを取った」と回答した。

実はその前日、山本氏本人からも筆者に電話があった。山本氏は「歩くときや、手の自由が利かなかったりするけど口は達者（笑）」と饒舌に語った。

ーー保有株が不記載だ。

「政界引退後の活動で謝礼を受けたり、経費を出したりするときにあの会社を通した。勝手に資産価値がないと判断して不記載だったので訂正します」

―公邸生活はどう？

「牢屋に閉じ込められている感じ。笑い話やけど、ピザの出前を頼む時でも、配達員の名前が必要や」

―高市総理が料理を？

「彼女は時間がない。一緒に飯食うことはねえやな。まあ冷凍品とかレトルトパックとか色々あるから」

高市夫妻の今後

―高市総理は最近、痩せたと言われるが？

「前はちょっと（体型が）ブヨブヨなところもあったけど、引き締まって、身体が楽なんだね。警備の問題で一般通路と違う特別ルートを使うから、（今までの）倍以上歩いてる。おまけにハイヒールだから、健康にはいい」

―総理もリハビリのサポートを？

「サポートって、もう自分でシャワーも入れるし。手すりがいっぱいついているからな。慎重にね」

―息子の山本建氏が福井2区で出馬を取りやめた。世襲批判が影響？

「世の中、世襲ばっかりや。（対抗馬の）斉木武志は、（無所属ながら）補正予算案に賛成した。高市を応援してくれたのに、その（義理の）息子がつぶしたとなれば、格好がつかない」

―長期政権は狙える？

「ライバルがいないな。小林（鷹之）政調会長や小泉（進次郎防衛相）は今の役職で頑張っている。異論を挟むような人もいない。やっぱ総裁は強い。昔から総裁の意向は、みんな忖度した。（総裁に）なるが勝ちや」

―総理をどう支える？

「やっぱ女やからな。永田町で色々と言われるのは、男の嫉妬のほうが強い。永田町で彼女のボディガードになろうと。夫婦だから会話はするし、毎日顔を見ていると、普通と違う時は気がつく。万が一に助っ人になれればいい」

とはいえ、不記載が発覚した高市夫妻。お互いの情報共有は大丈夫？

「週刊現代」2026年2月16日号より

「週刊現代」の記事をもっと読む：「カラコン監修で3000万円の収益」「アイドルを証券化して投資対象に」 令和芸能界で続々生まれるネオビジネスの実態

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「カラコン監修で3000万円の収益」「アイドルを証券化して投資対象に」 令和芸能界で続々生まれるネオビジネスの実態