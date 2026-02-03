天皇皇后両陛下がふたたび「欧州」へ…「最有力の外遊先」に政府がなかなか賛成できない裏事情

24年ぶりに両陛下がそろって連続訪問

1月21日、今年の両陛下の外遊先がオランダとベルギーだと報じられた。6月下旬に10日〜2週間ほどの日程で、両国を訪問されるという。

「お二人そろって複数の国を連続で訪れるのは、'02年にオーストラリアなどを訪問されて以来24年ぶりのことです。オランダ、ベルギーともに、王室が天皇ご一家と家族ぐるみで仲がいい国。雅子さまのご体調にまだ波があるため、親交が深くて融通が利きそうなこの2ヵ国が選ばれたのでしょう」（皇室担当記者）

即位してから約7年、両陛下がヨーロッパを訪れるのはこれで3回目だ。アジアもすでに2ヵ国訪問しているのに対して、北米にはまだ足を運んでいないため、今年の外遊先はアメリカが有力視されていた。

「昨年10月に来日した際、陛下と会見したトランプ大統領が、直接ホワイトハウスに招待したと報じられています。令和になってから初めて国賓として来日したのも彼でしたし、お返しに両陛下をアメリカに招きたいと思っているはずです」（同前）

訪米がお預けになった理由

ところが政府としては、現時点での訪米には賛成できなかった。

「第2次政権でのトランプ大統領の言動はエキセントリックを極めており、最近のベネズエラ侵攻やグリーンランド問題を見るにつけ、ますます悪化しています。訪米した両陛下と会見したら、気が大きくなって何を言い出すかわかりません。

加えてアメリカ各地では現在、ICE（移民関税執行局）による不法移民の大規模摘発への抗議デモが盛り上がり、民間人が連邦職員に射殺される事件まで起こっています。いまだ終息する見通しが立っておらず、警備面でリスクがある以上、政府としては躊躇せざるを得ないでしょう」（宮内庁関係者）

訪米はトランプ政権後までお預けか。

「週刊現代」2026年2月16日号より

皇室関連記事をもっと読む：紀子さま「愛子さま人気」に焦り…新年の一般参賀で見られた「前代未聞の事態」

【もっと読む】紀子さま「愛子さま人気」に焦り…新年の一般参賀で見られた「前代未聞の事態」