「ソープランド豪遊接待」教授逮捕で東大が「二流大学」転落のピンチ…その深刻すぎるウラ事情

東大教授の突然の逮捕

警視庁が1月24日、東大大学院医学系研究科の佐藤伸一教授を収賄容疑で逮捕した。文科省関係者は「これで当面、国際卓越研究大学の認定が難しくなった」と漏らす。

佐藤教授の容疑は、大麻由来のCBD（カンナビジオール）を社会連携講座で共同研究していた日本化粧品協会の引地功一代表理事から、ソープランドや高級クラブで約180万円分の接待を受けたというもの。国立大学職員はみなし公務員で収賄罪が適用される。

「東大医学部」の権威を利用した犯罪

引地代表は「接待額が1500万円に達したうえ、1300万円の裏ガネを強要された」として東大コンプライアンス通報窓口に公益通報するとともに刑事告訴した。同代表は300時間を超える事情聴取をされており、東大医学部教授らのたかり体質を証言した。

警視庁は昨年11月、医学部附属病院の准教授を収賄容疑で逮捕している。つまり、佐藤教授は2人目の逮捕者というわけだ。藤井輝夫学長は「痛恨の極み」というコメントを発表したが、「東大医学部の権威利用」は常態化していた。

国際卓越研究大学に認定されれば最長25年、毎年数百億円の助成金を受け取れたが、文科省は「審査打ち切り」も示唆している。東大が二流に転落しかねない危機だ。

