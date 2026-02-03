「地元の住民を見かけなくなった」「教育と治安が崩壊」…今、なぜ欧米で「右翼」が支持されるのか？

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈アメリカは「逆植民地化」されつつある…アメリカの保守派が「移民」に対して抱く「強い危機感」の正体〉に引き続き、移民流入によって変貌するドイツの実態などについて詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「ドイツのための選択肢」

ドイツの首都ベルリンの名所ブランデンブルク門。JWマリオット・ホテルはそこから程近い場所にある。クラシックな内装を施した五つ星の宿。「ドイツのための選択肢（AfD）」のマキシミリアン・クラーと会ったのは2024年2月だった。

「党や支持者との打ち合わせが長引いてしまって」──。面会時間を何度も変更し、ようやく真夜中にやって来たAfDの次世代リーダー。表向き釈明しながらも、あまり悪びれた様子もないように見受けられた。

クラーは6月に予定されていた欧州連合（EU）欧州議会選のAfD筆頭候補だった。19年から欧州議員を務め、会った時は再選運動の真っただ中。外国のメディアの取材より、選挙優先だったのは致し方ない。

1977年、旧東ドイツ生まれ。ドレスデン工科大で法学博士号を取得した弁護士でもある。2016年、当時の首相アンゲラ・メルケルの移民政策を不服とし、保守の「キリスト教民主同盟（CDU）」からAfDに鞍替えした。

東部テューリンゲン州のAfD支部共同代表ビョルン・ヘッケと並び、党を代表するイデオローグの一人。ニューヨークのコロンビア大学ビジネススクールで経営学修士号を取得し、アメリカ事情にも通じている。

欧米右翼つなぐ移民問題

「スティーブ・バノン？ 去年（2023年）の年末、アメリカに行った時に会ったよ」

交流の有無を尋ねると、クラーはあっさり認めた。24年6月の欧州議会選後に行われる11月の米大統領選をにらみ、ホワイトハウス復権を目指すトランプ支持者との連携を強化していたのだ。

両者をつなぐのは何と言っても移民問題だ。アメリカのジャーナリスト、マイケル・ウォルフが第1次トランプ政権の内幕を取材し、18年に刊行してベストセラーになった『炎と怒り』にこんな一節がある。

「トランプ政権が最初に取り組むべきことをバノンは既に見定めていた。移民問題である。トランピズムの熱狂の絶頂、それが外国人問題だ」(注3)

ウォルフの取材当時、バノンはホワイトハウスの大統領首席戦略官兼上級顧問だった。トランプの懐刀と言われたバノンの政策構想は、「イスラム教徒入国禁止令」として現実のものになる。

この入国禁止令は、トランプの就任から1週間後の17年1月27日に大統領令として発令された。イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンのイスラム圏7ヵ国からの入国を90日間禁じる内容だった。

ヨーロッパも近年、移民制限を強めている。グローバル化で移民の比率が急増しているからだ。アメリカとヨーロッパは「移民の大量流入に伴う人種構成の急激な変化という共通の課題に直面している」とクラーは語る。

「今世紀半ば、アメリカ国民の半数以上はヨーロッパにルーツを持つ人々の末裔ではなくなる。その流れにあらがう白人たちがトランプに救いを求め、私の国ドイツではAfDに期待を託している」

文化摩擦にいら立ち

クラーは具体的数字を挙げて説明した。ロシアがウクライナへ侵攻した22年、ドイツには260万人を超す外国人が移ってきた。このうち、120万人は出国したが、140万人以上がドイツにとどまった。(注4)

出国した120万人の多くは高等教育を受けており、「どこでも暮らせる専門技術や能力を持った人」だという。「ドイツにとどまった人は反対に教育程度が低く、ドイツ語を話せない人も多い」

だから、移民の多い地域ほど「教育に支障を来す」とクラーは語る。ドイツにおける生徒の学習到達度を州別に見ると、クラーの生まれ故郷ザクセン州はトップクラス。外国人比率が最も低い州の一つである。

クラーによれば、北アフリカや中東出身の「南から来た人々」は文化や習慣、宗教観が異なっているため、ドイツ社会に同化できないケースが少なくない。このため、移民の多い地域では犯罪率が上がっているという。

「敬虔なイスラム教徒の移民の男の子がクラスにいたとする。早熟なドイツ人の女の子と机を並べたら、もめ事の種になりかねない。そうした文化摩擦が格段に増え、皆いら立っているんだ」

移民への偏見を助長しかねない発言が次々と繰り出されるが、懸念を裏付ける事件も起きている。ドイツを揺るがしたのは15年の大晦日に起きた事件だ。連邦刑事庁によると、約1200人の女性が西部ケルンなどで性暴力などの被害に遭った。

捜査の結果、容疑者の多くが北アフリカ出身者だったことが判明した。難民保護申請者らが女性を囲み、犯行に及んでいたことが明らかになり、メルケル政権が進めてきた寛容な移民政策への批判が噴き出した。

クラーも声を上げた一人である。先述の通り、もともとはメルケルと同じ保守政党「キリスト教民主同盟（CDU）」に属していたが、集団性暴行事件後の16年にたもとを分かち、AfDに鞍替えした。

15年には欧州難民危機も起きた。シリア内戦を背景に大量の移民が流入してきたのだ。ドイツでは旧東ドイツ地域を中心に、伝統的価値観が根強く残る。欧州難民危機と集団性暴行事件を機に、政府の寛容政策と国民意識が乖離し始めた。

広がる「違和感」

AfDはそうした中で党勢を拡大した。欧州難民危機から2年後の17年、初めて国政に進出。23年には、市・郡・町の各首長選で擁立候補が初当選した。とりわけ、初の市長ポストを獲得したニュースは注目を集めた。

ドイツ東部ザクセン州にある人口4万人ほどのピルナ市だ。市長に就任したのは大工出身のティム・ロフナー。もともとは無所属だったが、AfDの推薦を受けて23年末の市長選に出馬し、当選した。

クラーに尋ねると、「ティムは私の友人だよ」と相好を崩した。ピルナの街中もよく知っているという。「こぢんまりした素敵な街だが、平日に通りを歩いても、地元の住民をあまり見かけない」

むしろ外国から来た移民がたむろしている姿が目につくという。「地元出身の市民はオフィスで働いたり、自宅で家事をしたりしているから」というのがクラーの見立てだ。「統計に基づく予測ではないが」と断りつつ、こう続けた。

「ピルナの街中を歩いていると、『10年もすれば、移民がピルナの多数派になるのでは』との思いを抱かせる。全くの印象論だが、実はこうした印象こそ、ものをいう。AfDが移民の弊害を持ち出さなくても、人々は街中で、学校で、デイケア施設でますます多くの外国人を目にし、違和感を抱いている」

11年にフランスで刊行されたルノー・カミュの『グラン・ランプレスモン』が、「街角や交通機関、学校、病院で人々と文明が移り変わってゆくさま」を描き出し、話題を集めたことを思い起こさせる。

カミュやクラーが言及する通り、外国出身者が増えているのは事実だ。イギリスの首都ロンドンでは、白人のイギリス人が少数派となっている。国際金融都市のドイツ西部フランクフルトでも、10年後には外国人の方が多くなるとみられている。

そうした変化に「違和感」を感じる白人層の支持を受け、ロフナーはアウトサイダーでありながらピルナ市長に当選した。いや、トランプと同じく、しがらみにとらわれた既成政治家ではなかったからこそ、選ばれたというべきだろう。

24年2月に市長に就任する前、ロフナーは「（ドイツ人と移民の）入れ替えが起きている」と発言し、物議を醸している。クラーに言わせれば、保守的な白人層が心に抱く思いを代弁したに過ぎない。

「ヨーロッパの都市部では、白人と非白人の人口比が逆転し、白人が少数になっている。ロフナーに倣って『入れ替え』と呼ぶこともできる。刺激的な用語を使うなら、『グレート・リプレイスメント』が進行している」

トランプが米・メキシコ国境で「壁」の建設を進めたように、AfDの共同代表アリス・ワイデルは「祖国を守るためにヨーロッパの要塞化が必要」と述べたことがある。まさに「共通の課題に直面している」（クラー）のだ。

クラーによると、AfD党員の大半はトランプを支持しているという。「トランプは多くの点でわれわれの模範だ。『MAGA（アメリカを再び偉大に）』運動に影響力を持つバノンらと連携を強め、共闘していく」と言い切った。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

注3 マイケル・ウォルフ『炎と怒り』（早川書房）P111

注4 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2022.pdf?_blob=publicationFile&v=3

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか