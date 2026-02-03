人間ドラマがモリモリの山田風太郎賞受賞作！80年間の「冤罪バトル」を描いたこのリーガル大河小説は面白さ保証の必読書だ！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、とある事件の「冤罪」を巡って争われる、昭和から令和まで80年に及ぶ長い時間を描いた作品です。著者の大門剛明さんはデビュー以来「冤罪」をテーマに書き続けてきた作家で、本作は直木賞候補作に選ばれ、山田風太郎賞を受賞しました。意思を継いで戦い続ける人間の姿はどのようなものなのでしょうか。

冤罪を晴らすために闘い続ける者たち

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

本日紹介する作品ですが、先日発表になりました第174回直木賞、残念ながら受賞は逃しましたがノミネートされていたこちらの作品です。

大門剛明『神都の証人』

直木賞は受賞作が決まると当然注目されますが、ノミネート止まりだと、どうしても目に付きにくくなってしまいます。過去の受賞作一覧を見ると、「あ、これ取ってたな」と懐かしくなりますが、ノミネート作まで遡ると「えっ、こんな傑作が候補だったの？」という発見が結構あるんです。

受賞を逃した作品の中にも、「直木賞候補になるだけあって、なぜこれが取れなかったんだ」と思わせる激烈に面白い作品が数多くあります。そんな中の一作が、この『神都の証人』です。

いや、本当に面白かった。僕は受賞作発表前にノミネート作の中でこれを読んでいたんですが、「あれ？ これが取るんじゃないの？」といきなり当たりを引いた、我ながら引きが強いなと思ったほど手応えのある小説でした。

物語は、昭和18年に伊勢で起きた冤罪事件を軸に、そこから令和までの80年間、「正義とは何か」を描き切ったリーガル大河小説であり、読み応え抜群のミステリーです。

昭和18年、一家殺人事件の容疑者としてある男が逮捕されます。少し袴田事件を彷彿とさせる設定ですが、目撃情報の捏造など理不尽な捜査で立件され、死刑判決を受けてしまいます。

父一人子一人で育ち、父の無実を信じる事件当時8歳の少女・波子。そして男性の冤罪を晴らすべく一人の弁護士が立ち上がりますが、折あしく昭和18年という時節柄、彼は徴兵され戦死してしまいます。

しかし、その弁護士の遺志を受け継ぎ、冤罪事件に立ち向かう男が現れます。伊藤捨次郎です。実は彼もまた、この事件の被害者遺族でした。彼の父は、警察に偽の目撃証言を強要され、拒んだ末に署内で拷問死させられていたのです。

当時少年だった捨次郎は、父の無念を晴らし、世の道理を正すべく、自ら弁護士となって活動を始めます。しかし、これはまだ物語の序盤も序盤です。

成人した伊藤捨次郎の弁護士事務所に勤めるのが、第2部の主人公となる本郷辰治という男です。彼は元々街のゴロツキでしたが、冤罪で死刑判決を受けた男の娘であり、成人した波子とのふとした縁から事務所で働き始め、人生の日の当たる場所へと出てきます。

そして証拠も揃い、冤罪が晴らせるのではないかという局面で、無情にも死刑が執行されてしまうのです。ショックを受けた波子は、そこから数十年、行方不明になってしまいます。本郷は、自分を救ってくれた波子のため、そして異性としても想いを寄せていた彼女を助けたい一心で、読み書きもできない状態から猛勉強し、なんと検事になります。

そこから時は下って数十年。行方不明だった波子の居場所も判明し、真犯人と思われる人物も特定され、物的証拠も得られました。「これで再審請求ができる」と目処が立ちますが、刑の確定と執行から数十年が経過しています。司法の面子を保つための様々な妨害もあり、事はそう簡単には進みません。

それでも、数十年ぶりに再会した本郷辰治と波子、そして弁護団は不屈の闘志であと一歩のところまで迫ります。

さらに、本郷と波子の関係も数十年の空白を埋めるように濃密なものとなりそうなその時、「なんでそんなことになっちゃうの！？」という衝撃の展開が訪れるのです。

ここで終わりではありません。ここから怒涛の第3部が始まります。

第3部では、本郷から伊藤太一という男へ物語のバトンが渡されます。彼は、かつて父を拷問死させられたことをきっかけに弁護士となった、あの伊藤捨次郎の息子です。優秀な弁護士だった父や兄とは違い、落ちこぼれだった伊藤太一が、いかにして弁護士となり、80年にわたる冤罪事件に終止符を打つのか。これが完結編として描かれます。

事件当時8歳だった波子も、第3部では90歳を超えています。これだけでも、いかに壮大な物語か感じ取っていただけるのではないでしょうか。正義とは何か、それはどう行使すべきなのか。人は何に突き動かされて使命を全うするのか。読み応えは抜群です。伊藤捨次郎、伊藤太一、本郷辰治、そして波子。彼らの人間ドラマと成長があまりに濃密すぎて、途中から「真犯人が誰か」なんてことが些末に思えてくるほどです。

ただ皆さん、油断しないでください。この小説は極上のヒューマンストーリーであると同時に、極上のミステリーでもあります。

油断した読者に、80年前の冤罪事件に隠された驚きの真相を叩きつけてきます。「展開がうまい！」と思わず唸ってしまいました。

うまいといえば、とにかくテンポが良いんです。80年間を描くため、時に数年、数十年と時代が飛びますが、決して間延びしません。

テンポが良すぎて描写がスカスカになることもなく、それまでの物語で人物を丁寧に描いているため、時間が飛んでも「きっと彼らはこの間、こう生きてきたんだろう」と読み手が空白を埋められるのです。

対象の一部が隠れていても脳が補完して全体像を結ぶ「アモーダル補完」という視覚機能がありますが、まさにそれを小説で体験させてくれるような筆力です。読後の満足感は保証します。

山田風太郎賞は受賞しましたが、直木賞は惜しくもノミネート止まりでした。ただ、本屋大賞にはノミネートされるのではないか、僕はそれぐらいの名作だと思っています。

今回もようへいの時短ブッククラブ、お付き合いいただきありがとうございました。それでは素敵なブックライフを。ようへいでした。

大門剛明『神都の証人』

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづきを読む】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前