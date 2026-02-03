「節分パーティー」の名目で気になる女性を誘う方法９パターン
クリスマスやバレンタインと比べて「節分」は恋愛色が薄いイベントです。しかし期待や誤解を与えにくいため、気軽に女性を自宅に呼べるいいチャンスかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『節分パーティー』の名目で気になる女性を誘う方法９パターン」をご紹介いたします。
【１】「一流店の恵方巻きを取り寄せたよ」と、食事の高級感を強調する
「正直、節分自体には期待してないから、食事で楽しませてほしい」（20代女性）というように、食材探しに力を注げば女性の興味を引くことができそうです。豆乳鍋や湯豆腐など、メインは節分らしくヘルシーな豆料理にすると、女子受けするのではないでしょうか。
【２】「チリコンカンなら、年齢分の豆も余裕で食えるよ」と、アメリカ料理店に誘う
「和風にとらわれない柔軟さが大人っぽい」（20代女性）というように、あえて欧米の料理をチョイスする意外性を見せれば、評価が高まるかもしれません。せっかくなら豆まきもピスタチオやカシューナッツで行い、新しい節分のスタイルを楽しんでもらいましょう。
【３】「豆まきバトルしようぜ」と、パーティーのエンタメ性を匂わせる
「ゲームっぽさを出してくれると楽しめる」（10代女性）というように、本気モードの豆まきを提案すると、女性の好奇心を刺激できそうです。衣装を用意したり、サバイバルゲームのルールを取り入れるなど、小道具や設定にこだわれば一層盛り上がるでしょう。
【４】「職場のみんなでパーティーしようよ」と、大人数であることを告げる
「友だちと一緒なら騒げそうだし、１対１より気がラク」（20代女性）というように、パーティーの規模を大きくして、参加へのハードルを下げるパターンです。「買い出し手伝ってくれない？」と誘うなど、準備に巻き込んで親睦を深めるのもひとつの手段です。
【５】「なんせ、俺ってドMじゃん？」と、鬼役の素質をアピールする
「そこまで言うなら、思い切り豆を投げつけてみたくなる（笑）」（20代女性）というように、きわどい冗談で女性を笑わせれば、案外乗ってもらえるかもしれません。「福を呼べるし、ストレス解消になるよ」などと、畳み掛けるように豆まきのメリットを教えてあげましょう。
【６】「豆に合うスパークリングワインがあるんだ」と、オシャレ感を醸し出す
「SNSでネタになるような素敵なお酒があるとうれしい」（20代女性）というように、豆の地味さを見栄えの良いお酒で補って女性を誘惑する作戦です。器やグラスへのこだわりを語れば、オシャレアンテナを刺激することもできるでしょう。
【７】「大豆って美容に良いんだよね」と、栄養素トークで乙女心を刺激する
「キレイになれるなら、行かないわけにはいかない（笑）」（10代女性）というように、女子力UPを匂わせて、節分に価値を見出してもらう手もあります。豆乳スムージーやおからクッキーなど、とことん豆の美容パワーを堪能できるメニューを揃えれば女性の食いつきが良くなりそうです。
【８】「男女２人で豆まきすると効果が３倍になるらしい」と、自作の都市伝説を披露する
「ロマンチックなことを言われると興味倍増！」（20代女性）というように、節分の効果を恋愛方面に味付けして女性の気を引くパターンです。「幸せなカップルになれるらしいよ」などと、相手との距離感に応じて濃度を調節しましょう。
【９】「映画見た帰りに節分パーティーしない？」と、ほかのネタとセットで提案する
「普通のデートの提案より充実した１日になりそう」（10代女性）というように、定番デートのオマケとして節分を加えて、自然な形で誘う方法です。「鍋パーティーのついでに節分しよう」など、冬らしいセット内容なら、違和感も解消できそうです。
女性を節分パーティーに呼びたいなら、誘い方を工夫することが大切なようです。意中の女性との距離をグッと縮めてバレンタインに繋げましょう。（浅原聡）
