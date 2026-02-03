マッチングアプリは「ふしだら」「ロマンがない」…両極端な批判のどちらも見落としている「重大な問題」

マッチングアプリは恋愛をどう変えるのか

いつの間にか、友人たちはマッチングアプリを使うようになっていた。

少し年上の30代の友人の男性は、「こんなのもう辞めた！」と言った数週間後に、「この前マッチングアプリでこういう人と会ってさ……」と喋りだす。辞めてなかったんかい、とみんながツッコミを入れる。マッチングアプリ依存だ、とやいのやいの言ったりしながら、それでも確かに、友人に合う人と出会えるといいなあ、とみんな思っている。

同世代の女性の友人たちと喋っていたら「実はいい人がいるねん」と写真をみせてくれて、「ええ感じやねえ」と言っていると「実は……マチアプで会ってん」と言う。へえ、みんなよう会ってるよなあ、と話をする。数えると、友人のもう2、3人はマッチングアプリ経由で結婚している。

私自身は、マッチングアプリのシステムがピンと来なくて使わない人間なのだが、周囲をみても、現代の恋愛や親密な関係のスタートには、マッチングアプリの姿がある。

MMD研究所による2025年9月に行われた調査によると、現在のパートナーと出会った経緯として、20代は15.3％がマッチングアプリ、30代は11.4％であった（MMD 2025）。それぞれの世代では、現在のパートナーとの出会いの場所は、職場や学校での出会いがイメージ通り第一位であるものの、マッチングアプリの出会いがかなりの存在感を持っていることがうかがえる。

また、2024年から東京都が運営するマッチングアプリ「TOKYOふたりSTORY AIマッチングシステム」がある。2025年時点で累計登録者は3万人。「婚活を始める「最初の一歩」としてご利用ください」とあり、「おふたりが希望すると1対1の真剣な交際となります」という。東京都がいう「真剣交際」とは、とりわけ、結婚し生殖するためのステップのことのようだ。人間を殖やすぞ、という強い気概に満ちている。

マッチングアプリの利用が拡大するとして、それは、私たちに何をもたらすのだろうか。マッチングアプリは、人々の恋愛をどのように変えるのか。その変化は人々に幸福をもたらすのだろうか。

これから論じていく本稿の目的は、マッチングアプリを単純に擁護したり断罪したりすることではない。マッチングアプリを論じることで、私たちが恋愛に何を期待し、どのような「遊び方」をしているのかを分析したいと思っている。社会学的研究などを頼りにしながら、それほどまだ行われていない（かもしれない）「マッチングアプリを通した恋愛の哲学」を試みていきたい。

マッチングアプリに付きまとうイメージ

まずは現状把握をしよう。あなたはマッチングアプリにどんなイメージを持っているだろうか。もしかしたら、あなたはマッチングアプリを使ったことがないかもしれない。マッチングアプリを使わない人にとっては、マッチングアプリのイメージというのは、何かいかがわしいものだろう。

一方では「ワンナイトラヴを楽しんだり、たくさんのセックスをドシドシしたりするものだろう」と「真面目な恋ができなくなる」と想像する人もいるかもしれない。これを「マッチングアプリふまじめ論」と呼ぼう。

あるいは、逆に、マッチングアプリは、「真面目過ぎる」と批判したい人もいるかもしれない。哲学者のアラン・バディウのように、アルゴリズムによって、恋は予測可能なものになり、恋愛の偶然性を奪う、と批判する人もいる（Badiou 2012）。これを「マッチングアプリきまじめ論」と呼べる。

おもしろいことに、マッチングアプリはふまじめ過ぎるから悪いし、同時に、きまじめ過ぎるから悪いと言われてもいる。この両面性はいったいなぜ生まれているのだろうか。まずは、大づかみでも実態を把握することにしよう。

予想外に多様な用途

マッチングアプリを使う人々は、実はとてもいろいろな理由で使っている。

例えば、オランダの18〜30歳を対象としたオンライン調査研究では、マッチングアプリのTinderを使う人々はカジュアルな性関係、スリルを求めたり、流行っているからだけではなく、コミュニケーション、自分の価値の確認、そして、恋愛という六つの異なる目的を持っていると分類した（Sumter et al. 2017）。そして、全体的に、マッチングアプリユーザーはカジュアルな性行為よりも、ある程度継続的な恋愛をしたいと考えていることが示唆された。彼らは「Tinderは単なる気軽な出会いアプリではなく、若年成人が真剣な恋愛関係を築く新たな手段として捉えるべきである」と主張している（ちなみに、この論文のタイトルは「Love me Tinder」である。エルヴィス・プレスリーの名曲「Love Me Tender」にかけているわけだ。なかなか気の利いた洒落である）。

ちなみに、交際相手がいるのにマッチングアプリを使い続ける人も、単純に別の人に乗り換えようというだけではなく、自分の「価値」というものはどのくらいか--「現在のデート市場に対する自身の好奇心」や「潜在的なデート相手としての自身の価値」--ということを確かめたくてやっている人も少なくないと報告されている（Timmermans et al. 2018, 135）。

この他、研究をいろいろとみていくと、研究者たちは、人々がマッチングアプリをいろいろな用途で使っていることを報告してくれている。というわけで、マッチングアプリのユーザー像は、カジュアルセックスを楽しむ移ろいやすい、軽やかなセックスプレイヤーだけではなく、継続的な恋を求めていたりする、「常識道徳的には褒められるような人々」だといえそうだ。

もちろん、マッチングアプリでカジュアルセックスが流行っていようが流行っていまいが、当人たちの同意がある限りは問題ないようにも思えるし、常識的道徳的に褒められようが褒められまいが、大人同士がしていることである。それに他人がどれくらい介入したいと思うのか、どれくらい社会の問題にしたいかは別途考えるべき話だろうとも思う。

そういうわけで、マッチングアプリふまじめ論は、完全に間違ってはいないかもしれないが、マッチングアプリ実践にはより多様性があることが見えてくる。

コミュニティを作り上げる手がかり

また、セクシュアルマイノリティを生きる人々にとっては、マッチングアプリは、コミュニティを作り上げる手がかりの一つである。

中国では、一九九七年に同性愛は非違法化されたものの、セクシュアルマイノリティを生きる人々と国家との関係は依然として緊張のさなかにある。

「Blued」と呼ばれるゲイの人々向けのアプリは、当局と交渉しながら、ユーザーと収益を拡大していた。国家主導のHIV予防活動に積極的に参加し、「健康教育プラットフォーム」としての立場を確立したり、ポルノコンテンツの削除に取り組み、カジュアルな恋愛だけではなく、コミュニティを形成するアプリであることをアピールしたりしている（Miao & Chan 2020）。しかし、こうした取り組みにもかかわらず、2025年の11月に中国国内のアプリストアから姿を消してしまったとCNNが報道している。

当局への批判を恐れて「ジャオ」とだけ名乗った30歳の男性ユーザーはCNNに対し、今回削除された二つのアプリによって、同性愛者が集まる場がほとんどない地方で友人たちが出会うことができたと語った。「そもそも、ゲイコミュニティーのためのオフラインの空間があまりなかったと感じている。今、オンライン空間も制限されているので、コミュニティーの空間はますます狭まっているように感じる」（CNN 2025）

とはいえ、マッチングアプリが好きではない人は、「マッチングアプリを使わなくても出会えるじゃないか」というかもしれない。しかし、それはおそらく「都市」の発想なのだ。日本においては「東京」のような大都市に住んでいるからこそ、誰かと出会う機会が数多くある。

「仮想的な移動」が出会いの場を作り出す

ブランドン・ミラーはマッチングアプリが生み出すオンライン上のクィアな空間について「LGTBQコミュニティにとって革命的とさえ言える」（Miller 2015, 481）と指摘する。ミラーの研究の中で、25歳、白人、アメリカ南部出身のある男性はこう語る。

安全だ。アプリ上の全員がゲイだと分かっているから、誰かにアプローチする際に余計な不安を感じなくて済む。それに、相手も自分も危険に晒さずに、距離を置いて他のゲイ男性と連絡が取れる。私は小さな町に住んでいて、ここに住むゲイ男性は1、2人しか知らない。だからアプリがあれば毎日ゲイ男性を見て話せるんだ。（Miller 2015, 478）

ミラーのこの研究は、男性とセックスする男性についての調査ではあるが、ジェンダーマイノリティを生きる人にとって、マッチングアプリは「安全性とコントロール」、「つながりと交流」を生み出す、ポジティブな力を持っている。人々が自分の場所では出会えない人と出会うことができる。つまり「仮想的な移動」がマッチングアプリのようなSNSで可能になっている、と私は考える。人は誰かと出会う権利があるはずで--「出会い権」と呼べるだろうか--それがマッチングアプリによって部分的にせよ満たされる。

印象的な研究として、トーマス・ボーディネットは、新宿二丁目のフィールドワークを行い「現実の物理的空間であると同時に、ゲイ向けデートアプリやソーシャルメディアサービスを通じてアクセス可能な仮想的・想像上の空間」として存在すると論じている（Baudinette 2019, 93）。

ゲイ男性が物理的に二丁目にいる時、 他のゲイ男性と交流するために出会い系アプリやソーシャルメディアを利用することで、共有されたコミュニティ意識が育まれる。さらに、この地域にゲイ男性が集中していることを示すことで、出会い系アプリはゲイタウンとしての新宿二丁目の認知を高め、その存在を知らない好奇心旺盛なゲイユーザーをも新宿二丁目へと導く。（Wu & Trottier 2022, 107）

マッチングアプリが仮想的なつながりを作り出し、新宿二丁目は、「クィアな情動的可能性に満ちた空間」にさらに変化していくのだと指摘される（Baudinette 2019, 103）。マッチングアプリが単にデジタルな移動を可能にするだけではなく、実際の空間もまた、デジタルな空間と重ね書きされるようにして、特有の興奮と性的な雰囲気を作り出す。出会い権が満たされるためには、出会うためのツール（アプリ）だけではなく、出会うための場（物理的な、特定の雰囲気をともなった空間）が必要なのだ。そうでなければ、恋は発展しない。

以上の議論は、マッチングアプリふまじめ論に対して、マッチングアプリに対するもっとニュアンスに富んだ理解を提供するものになっていると思う。人々の色々な動機に思いを馳せると、マッチングアプリの興味深さが分かってくる。

恋愛は予測可能なものになるのか

先ほど触れたもう一つのマッチングアプリ批判論があった。それは、マッチングアプリが、愛の冒険をできなくしてしまい、恋愛を予測可能なものに仕立て上げてしまうのではないか、というマッチングアプリきまじめ論である。

だが、この批判もまた、実はそれほど当たらない。というのも、マッチングアプリのレコメンデーション性能はそれほど高くはない。人々は自分のマッチに満足しているわけではない--わずかでも使ったことがあれば、マッチのうまくいかなさにすぐに気づくはずだ。マッチングアプリの多くは、プロフィールや写真で実際の姿よりもずっと魅力的にみえるように飾り立てられている。デジタルな自己は、現実の自己よりもずっと華麗でありがちなのだ。

それゆえ、マッチングアプリが恋愛を予測可能なものにする、ということは実際は（まだ）ありえていない--もちろん、将来はどうなるかは分からないけれど。むしろ、マッチングアプリは、恋愛が予測可能なものであるという「幻想」を見せ続けることに、特有の怪しさがある。

マッチングアプリがもたらすきまじめさは、恋が予測可能になることにはない。別の場所にマッチングアプリのきまじめさがある。それは、アプリを用いて出会い、アプリを消すことを目標にさせるのではなく、アプリを使わせ続けることが、アプリの設計に組み込まれていることから生じるきまじめさである。予測可能性そのものが問題なのではなく、予測可能であるかのように振る舞わせる設計こそが問題であり、それが最も端的に現れるのが「ゲーム化」である。

「ゲーム」的なきまじめさ。マッチングアプリは、恋愛をゲーム化しているのではないか。竹内まりやの「プラスティック・ラヴ」には「恋なんてただのゲーム」というフレーズが出てくるけれど、今まさに、恋のアルゴリズムが打ち込まれ続けている。

仕掛けられた「ゲーム」的な遊びの仕掛け

恋愛の哲学で活躍するカリム・ネイダーは、Tinder型のマッチングアプリを「出会いの道具」というよりも、ゲームとして設計され、ゲームとして用いられる装置だと捉えている（Nader 2025）。Tinderを代表とするTinder型のマッチングアプリは、次々に表示される他のユーザーのカードを、そのユーザーを気に入ったかどうかを「スワイプ」で判断させる。相手をじっくり知る前に「はい／いいえ」を繰り返させる。この単調な作業の何がおもしろいのか。それは、ユーザーとの会話や交際の成立、ではない。そうではなく、相互Likeしたときに発生する「マッチしました」というポップアップの快感にあるのだ。

これは、マッチすることそのものが楽しみになり、マッチのためにプロフィールを調整するような「ゲーム」的な遊びの仕掛けの一つだ。Tinder型のマッチングアプリは、スワイプというUI・UXだけではなく、収益モデルにも露骨にこのゲーム性が埋め込まれている。たとえばBoostやSuper Likeのような課金は、相手との関係を深める能力ではなく、可視性やマッチ確率の向上を販売している。つまり、アプリがユーザーに取り組んでもらおうとしている目標は「良い出会いをすること」ではもはやなく、「マッチを増やすこと」にほかならない。そうして、アプリに長く滞在し、より多くのお金を払ってもらうこと。

ネイダーが問題視するのは、ゲームが与える分かりやすい指標（マッチ数）が、恋愛そのものの魅力や、ユーザーのニュアンスのあるはずの自己イメージを長期的には奪いさっていくことにある。

マッチは数字として保存される。マッチが成立しなかったことは隠される。それゆえ、マッチすることは、勝利だけを味わえる楽しいゲームになる。他方で、会話を始めたり、実際に出会いデートをすることは、ユーザーにひどい痛手を負わすこともある。それよりは、ひたすらマッチを目指すことの方が明確な楽しさがあるのだと。

効率よく「継続的な関係」を探す人々

他人は出会うべき人ではなく、マッチするための駒として捉えられる。だが、Tinderをやっているすべての人が、このようなゲームに同意しているわけではない。ネイダーは、マッチングアプリの怪しさをこの「ゲーム化」に見ている。そこではむしろ恋愛は発展していない。発展しているのは、単にマッチ数を増やすゲームだけなのだ。

こうした描像は、しかし、あまりにもマッチングアプリを巨悪として戯画化しているようにも思える。ゲーム化の危なさ、という部分的には納得いくところもあるが、しかし、マッチングアプリが生み出すきまじめさは、もう少し広い意味での効率の追求、効率よく「ちゃんと」出会い、「ちゃんと」継続的に関係を築きたい、という欲求にあるように思われる。

問題は、マッチングアプリが恋愛をゲームにしているかどうかではなく、出会いのプロセスのゲーム化に伴って、どのような「遊び方」が際立たせられ、どのような遊び方がしにくくなっているのかである。

マッチングアプリのきまじめさ批判は、恋愛に何を求めるかというヴィジョンの違いから生まれている。

以前、私は『物語化批判の哲学』（2025年、講談社）において、人生を物語化する実践ばかりが重要になる社会を批判し、私たちは物語も含めた五つの遊びを実際は生きている、と論じた（難波 2025）。ゲーム、パズル、ギャンブル、そしておもちゃ遊びという遊びだ。マッチングアプリは、もっぱらゲーム的な遊びで恋愛をフレーミングしている。それは、恋愛で他の遊び方をしたい人にとっては不都合である。マッチングアプリが他の遊び方にも適合できるようにすることで、もしかしたらユーザーは増えるかもしれない（そもそもマッチングアプリユーザーを増やすことが社会的に善なのかどうかは検討しなければならないが）。

例えば、偶然性を大事にする恋愛、すなわち、「ギャンブル的恋愛」を愛する人にとっては、マッチングアプリは、あまりにもゲーム的なのである。あるいは、「物語的恋愛」を愛する人にとっては、アルゴリズムによって出会ったというのは、物語としてはちょっとパッとしない始まりだということになるかもしれない。

先ほどのネイダーのような、マッチングアプリがゲーム的な遊びに強烈にいざなうという指摘を部分的に受け取るならば、やはり、現状のマッチングアプリ（イメージしているのはTinderやWithなどだが）というのは、効率的な出会いと成就に特化しているサービスでもあり、もう少し広い意味ではあるが、目標達成に向かうゲーム的な態度のユーザーとの相性がよいように思われる。

マッチングアプリの哲学への試み

本稿は、マッチングアプリの哲学の試みとして、マッチングアプリに対してふまじめであるから問題であるという議論に部分的に応え、きまじめであるから問題だ、という議論に新しい別の解釈を行った。

とはいえ、マッチングアプリの哲学をするならば、やるべきことは無数にある。マッチングアプリは、マッチングをする際に、人々を選別するから悪い、という議論もありうる。特に「Tinder」であれば、有名なスワイプで、好みかどうかを瞬時に判断していくようなUIUXが、人間を商品のように選んでいるかのようで、他人への尊敬を失わせるのではないか、という批判がなされたりするかもしれない。あるいは、ルッキズムやエスニシティに関する差別を加速させたりするのではないかという批判もありうる。それらの批判は重要であるが、本稿では扱うことはできなかった。まだまだマッチングアプリの哲学にはやるべきことがたくさんありそうである。

