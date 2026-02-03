「ファボ」はなんの略？旧Twitterを利用していた人ならわかるかも！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ファボ」はなんの略語？
「ファボ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、旧Twitter上で使われていた言葉ですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「favorite（いいね！）」を略した言葉でした！
ファボとは、「favorite（いいね！）」を意味し、Twitter上でツイートに対してハートマークを押し「いいね！」することを表します。
語源はハート＝「favorite」の最初の4文字を音声化したもので、それまでは☆マークを押して「いいね！」していたものがハートマークに変わり、「いいね！」から「ファボ」へと変化したんだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
