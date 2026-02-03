激戦地「ラバウル」で撃墜された零戦パイロットが、漂流中に「自決用の拳銃」を頭に向けた…引き金を引いた瞬間に起きた「驚くべき奇跡」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は誰よりも長く激戦地ラバウルで戦い、戦後は故郷北海道で造材会社を経営した中村佳雄飛曹長を紹介する。

2年足らずで戦闘機パイロットへ

海兵団での基礎教育を修了し、三等機関兵に進級した中村は、同年10月、戦艦比叡乗組を命ぜられる。

「私は艦底にある補助機械室にまわされたんですが、ここでの新兵に対するしごきはすさまじかった。誰かが何かヘマをやると、連帯責任で全員が『海軍精神注入棒』と称する樫の木の棒で思い切り尻を叩かれる。ヘマがなくても、古い兵隊の虫の居所が悪ければやっぱり叩かれる。海軍には『ギンバイ』という言葉があって、食糧の積み下ろしのときを狙ったり、主計科の倉庫に忍び込んで食糧をくすねたりするんですが、そんなのにも駆り出される。命がけですよ、これは。

来る日も来る日も艦の底で、機関は暑いし、時間の感覚も季節感もなくなります。たまの非番には上甲板に出て外の空気を吸うんですが、あるとき、艦載水上機がカタパルトで射出されるところを見て、その雄姿に心を奪われたんです」

海軍には部内選抜で飛行機搭乗員になる道がある。中村は、機関科の先任下士官の猛反対を受けたが、

「どうしてもここを出て、自分も空を飛んでみたい。その一心で、どんなに殴られても曲げずに希望を出し続けました」

念願がかなって昭和16（1941）年2月、第三期丙種予科練習生として土浦海軍航空隊に入隊。

「毎日、米の飯が食えるばかりか、外の空気が吸える。しかもゆくゆくは飛行機に乗れる。希望に満ちた日々でした。適性検査ではじめて水上練習機に乗って霞ケ浦を離水したときは感激しましたね」

予科練の教程を経て飛行練習生に進み、選ばれて戦闘機搭乗員となった中村は、昭和17（1942）年5月、新編成の第六航空隊（六空。のち第二〇四海軍航空隊と改称）に配属された。自転車も見たことがなかった寒村の少年は、海軍に入って2年足らずで戦闘機パイロットに育て上げられたのだ。

止まらない仲間の死

同年10月、ラバウルに進出した中村は、ソロモン諸島ガダルカナル島をめぐる航空戦で頭角を現し、幾度も負傷しながら戦い続けた。連日のように搭乗員が戦死してゆく。それでも零戦隊の士気はあくまでも高く、搭乗員たちは邀撃戦ともなると我先に飛行機に飛び乗って出撃するのがつねだった。

「それはね、上官がよかったんですよ。この時期の二〇四空はとても雰囲気がいい部隊でした。飛行隊長の小福田租少佐、分隊長の宮野善治郎大尉が率先して、どんな作戦でも先頭に立って戦うんですから。昭和18年3月、小福田少佐が内地に転勤になり、宮野大尉が飛行隊長に昇格するんですが、宮野大尉は転勤の内示があったのに部下を残して帰るのは忍びないと辞退されたという噂でした。本人が言ったわけではありませんが、そんな話を聞くとね、よし、宮野大尉をみんなで守り立てなきゃ、と闘志が湧いたものです」

だが、昭和18年6月16日、ガダルカナル島上空の激戦で宮野大尉が戦死し、中村も敵弾の弾片を体じゅうに受け重傷を負う。この日を境に零戦隊がガダルカナル島上空に進撃することはできなくなり、それからのソロモン航空戦は、防戦一方の凄惨な戦いとなった。

「搭乗員の消耗も激しくなり、若い海軍兵学校出の士官や、予備士官の中尉、少尉が何人も着任してくるけど、来てすぐに、記憶に残る暇もなく戦死する人が多かった。飛行学生を出たばかりの初心者で、実戦経験がないのに階級が上だから指揮官になってしまう。

敵機の発見も遅い、接敵行動も緩慢、こんなのについていったら殺されると、大きな声では言えませんが、空戦が始まるときに列機がパッと左右に離れて、指揮官機が単機で敵編隊に突っ込む形になったこともあります。彼は命からがら還ってきて、私らに、『おお、お前たち、無事だったか！誰も姿が見えなくなったから心配したぞ』と涙ぐんで言う。それで、悪いことしたかな、とみんなで顔を見合わせたこともありました」

自決用の拳銃を…

10月20日、東部ニューギニア・クレチン岬に敵が上陸したとの報告に、ほかの15機とともに出撃した中村は、米軍の大型飛行艇との交戦で被弾、ニューギニア本島から15浬（約28キロメートル）沖合いの海上に落下傘降下する。

「私は山育ちなもので泳げない。ライフジャケットでただ海面に浮かんでいましたが、夜半になると、私のすぐそばを、人の何倍もある大きな魚がバシャバシャ跳ねて泳いでいるのが、月明りで見えました。あのへんは世界一フカ（サメ）の多いところだと聞かされていましたから、たぶんフカだと思いますよ」

フカに身体を食いちぎられることを想像し、もうダメだと観念した中村は、自決用に身につけていた十四年式拳銃をとり出し、夜空に向けて1発、試写してみた。すると、轟音とともに銃口から1メートル以上にもなる炎が出るのが暗闇のなかにもはっきり見え、そしてまた、もとの静寂に戻った。

「やっぱりまだ子供だったんですね。いやー、これは、と怖ろしくなって、しまっとけ、と、また拳銃を元に戻しました。それからまた、必死で水を掻いて少しでも陸地に近づこうと試みました。でも、20キロ以上も沖に降りたんだから、海岸に着くはずがありません。やっぱり駄目だ、と思って、こんどこそ、と拳銃を頭にあてました。何とも思わないもんですよ。悲しくもなければ何でもない。失敗したな、これまでの命だ、と思っただけで。それで、引き金を引いたけれど、カチッ、弾丸が出ない。いろいろ試してみたけど、とうとう出ませんでした。最初の1発は薬室に装填された状態なので発射されましたが、弾倉に残る8発は、長時間海水に浸かったために、バネが錆びついて装填されなかったのかもしれません」

30時間近い漂流の末、海岸にたどり着いた中村は、さらに8日間、一人ぼっちで放浪し、たまたま遭遇した日本陸軍部隊に保護される。補給のために来た潜水艦に便乗してラバウルに帰った中村は、その後も連日の邀撃戦に参加。ようやく内地への転勤が発令されたのは、昭和19年1月のことだった。新たな任地は厚木海軍航空隊である。ラバウルに進出してから1年4ヵ月。その間、一緒にラバウルに来た搭乗員は4分の3が戦死、生き残った者も、中村以外の全員がすでに他の部隊へ転勤していた。

終戦は、第三四三海軍航空隊戦闘第七〇一飛行隊の一員として、長崎県の大村基地で迎えた。

「玉音放送は雑音でよく聞こえませんでしたが、負けたことはわかった。いつかはこうなる、勝てない戦争だとは以前から思っていましたね。ラバウルから後退に後退を重ねて、本土上空でもやられっぱなしでしょう。勝てるはずがない。だから、俺は死なないよ、日本がどうなるか、後までちゃんと見届けてやると、そういう話を仲間うちではしていました。仕方がない、負けは負けだ、そんな気持ちだったと思います」

５年半ぶりの帰郷

大村基地で残務整理をして、10月、ようやく北海道に帰ることができた。海軍に入って以来、5年半ぶりの帰郷だった。

「生家は農家でしたが、その頃は澱粉工場も営んでいて、私はとりあえず、その工場を手伝うことになりました。全国的に食糧難の時代、北海道の食糧事情はさらに悪く、米の飯などとても食べられませんでしたね。結婚したのは昭和24（1949）年、26歳のときです。28（1953）年、独立して木材の会社を始めました。

主な仕事は造材請負い。それから40年間、ずっとこれ一本でやってきました。木材の仕事は戦闘機と同じで、やっぱり馬力。粘りと度胸がいるんです。人を使うことは、海軍での経験が生きましたね。

山の上まで何百メートルも機械を上げていって作業するんですから、造材というのは危険がともなう仕事です。私も、若い頃は現場に出ずっぱりで陣頭指揮をとっていました。

夏に作業すると土を傷めてしまうもので、主に冬に作業をすることになります。林道のあるところはいいんですが、そうでないところは雪の上に水をかけたり、踏み固めたりして凍らせた上にトラックを引っぱり上げて、木を伐り出して、枝払い、玉切りをして、トラックに積んで一定の場所まで運んで、百石いくら、という請負いです。だから、勝負は1年のうち、冬の50〜60日しかない。

山のなかで、ヒグマに出くわしたことも何度かあります。めったにないけど、それでも40年のうちに4〜5回は、すぐ近くで大きな熊に遭いました。

怖がらせたり、逃げたりすると追ってくるから、じっと目を睨むんです。するとそのうち、いなくなります。しかしこれは、グラマン（米戦闘機）より怖いですよ。

しかしね、ラバウルでの月日はほんとうに長かった。それに比べて、帰ってからの歳月の短かったこと。戦争中の出来事は、日付や人の名前まではっきりと憶えているのに、戦後のことは、何が何年にあったかさえ思い出せなかったりします。

戦場で一緒だった戦友も、それがたとえ半年の付き合いであっても、いつまでも忘れられません。戦友会で会っても、いつも同じ話を繰り返すだけなんだけど、話が尽きることはありませんね。

戦中戦後を振り返ってみると、誰よりも長く戦場にいて、命を懸けて戦い、そこを生き抜いたという自信、実力では敵に負けなかったという誇り、これは重みがありますよ。ああいうことがあったからこそ、その後の私がある。ほんとうにそう思います。いまはもう、4人の息子たちも立派に成人してくれて、天下泰平の日々ですがね」

翌日、製材所で撮影を終えると、また車で旭川空港へ。名残惜しそうに保安検査場の入口まで見送ってくれた中村は、

「私はガダルカナル上空で被弾したときの弾片がまだ無数に体に残ってましてね。金属に肉が巻いて、取れないまま50何年。だから、空港の金属探知機に必ず反応するんですよ」

と言った。

誠実な庶民の歴史

それからも、中村とは電話や手紙を通じて長く交流が続いた。平成9（1997）年、二〇四空の同僚だった大原亮治と池田良信が、私の運転する車で大阪府八尾市の宮野善治郎大尉（戦死後中佐）の墓参りに行くというときも、体調面で断念したものの、一度は同行を申し出ている。中村は、持病の神経痛が年々悪化するようで、具合が思わしくないことは電話の声からも伝わってきた。平成18（2006）年頃には、心配した大原亮治が何度か、北海道に様子を見に行こうと言い、私も一緒に行くつもりでいたが、大原も心臓に持病があって機会を逃している。

結局そのまま、大原も私も、中村に会うことはできなかった。

平成24（2012）年11月29日、私は、大原からの電話で、中村が亡くなったことを知った。享年89。

「これで、ラバウル、ブインからガダルカナルまで一緒に飛んだ仲間が一人もいなくなっちゃって。神棚の宮野大尉に、『隊長、中村がそちらへ行きました』と報告しましたよ」

寂しそうに大原は言った。

――自転車も知らなかった地方の農家の三男が、手に職をつけて独立するため、生まれて初めて汽車に乗って海軍に入った。そして空に憧れ、たった2年で戦闘機搭乗員となった。訓練中に戦争が始まり、激戦地・ラバウルに送り込まれて誰よりも長く戦い、奇跡的に生き残って終戦を迎えた。戦後は、戦時中とはまったく別の職業についたが、戦闘機乗りとしての矜持を胸に必死で働き、戦後の日本復興の下支えとなった。

大正年間に地方で生まれ、激動の昭和を生きた、誠実な庶民の歴史そのものの縮図のような生涯だった。

