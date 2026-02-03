タレントでモデルの休井美郷（３４）が２日、自身のインスタグラムを更新。ウェディングフォトをアップした。

休井は「私は、誰にでも似合う結婚式じゃなくて「その人にしか似合わない世界観」を形にすることが本当に好きなんだなと自分の結婚式を通して気づきました」と始めると、自身の思いを吐露。

「結婚式には、たくさんのこうするものみたいな決まり事があるけど、同じ人生はなくて、同じ答えである必要もないなと思っています。誰にでも似合う結婚式ではなく、その人にしか似合わない世界観を、言葉にして形にすることが出来たら、こんなに素敵な幸せなことはないなぁと感じています」と結婚式の在り方についての考えやこだわりをつづり、高身長の夫との結婚式のショットや、真っ黒なドレスに身をつつんだハワイでの前撮りショットをシェアした。

この投稿には「旦那様との身長差も素敵」「お綺麗です」「可愛すぎる」「グー！！」とコメントが相次いだ。

休井は恋愛リアリティーショー「バチェラー・ジャパン」に出演して話題に。普段はパン教室の先生として働いているが、タレントやモデルとしても活動している。今年７月７日に結婚。「『真実の愛』をやっと見つけることができました」と伝えた。