【太平洋戦争】ガダルカナル戦で戦死して「軍神」に選ばれた男が示した、極限状態での「真のリーダーシップ」の”意外な中身”…！

極限状態の中で要求される「真のリーダーシップ」とは何か――。関口高史著「軍神に選ばれた男 若林東一」（光人社ＮＦ文庫）がファンの間で早くも反響を呼んでいる。

ベストセラー「誰が一木支隊を全滅させたのか」を上梓した筆者が放つ第二弾は、ガダルカナル戦で戦死後に「軍神」とされた歩兵指揮官・若林東一陸軍中尉にスポットを当てた。人望厚き歩兵指揮官の実像に迫るとともに、令和の日本人が真のリーダーシップについて学べる本書から一部抜粋・再構成してお届けする。

「戦場で部下に血を流させないために訓練で汗をかかせる」

中国大陸において実戦を経験後、若林の所属する連隊の訓練が要塞攻略に絞られた。ソ満国境におけるソ連軍のトーチカ（「特火点」と呼ばれた）を想定し、その攻撃要領を将兵に徹底するのだった。

特に重視したのはトーチカの死角に対する攻撃だった。手榴弾を叩きつけ、炸裂とともに突入する訓練だ。トーチカに立て籠もり、銃眼口から機銃を乱射する敵を白兵をもって殲滅するという勇ましい戦法だった。

「いいか！ トーチカに手が届くくらい近づけ。遠くから投げたって効果はないぞ！」と若林は檄を飛ばす。また本物の手榴弾であることを強調し、正確に投げ込まないと自分がやられると注意喚起したのである。

その他、一本の鉄条網の隠密処理を行なう場合でも中隊長自らが傍に立ち、身動き一つせず数時間にわたり指導することもあった。若林が率先躬行、部下と一緒に行動していたことが他にもあった。銃剣術と射撃である。

毎日決まって３０名の兵を引き受け、若林自らが銃剣術の稽古をつけた。また射撃においては兵一人ひとりの個癖を見つけ、矯正を徹底することで著しく練度を向上させた。それらに加え、どんな時でも若林に勝った者へ褒美を与えることなども忘れなかった。

彼は「戦場で部下に血を流させないために訓練で汗をかかせる。万が一、お前たちが血を流すときは全員一緒だ」といつも口にしていた。若林の部下に接する態度は、いつしか中隊に至上の志気（部隊が一体となって任務を遂行しようとする意志）と上下血の通う鉄の団結を造り上げていった。

中隊の将校たちも若林を仰慕していた。その猛烈な負けじ魂をそのまま中隊の伝統として、あらゆる方面に発揮していると感じていた。

実際、若林中隊の訓練練度は見るからに向上し、各競技でも抜群の成績を挙げるようになった。訓示で表明した目標、「射撃名誉旗」や「銃剣術優勝楯」は若林中隊のものとなり、他中隊はどれ一つ奪い返すことはなかった。

その他にも若林には他の中隊長と違うところがあると多くの将兵は感じていた。それは厳しい訓練をさせるだけの中隊長ではない、ということだった。若林は、下士官や兵には日曜日、必ず外出の時間を与え、自由な一時を過ごさせたという。これは戦地という特殊な環境では、信頼関係がよほど強くなければできないことだった。しかし若林は彼らを信じた。外出は彼らの英気を養うのに重要な役割を果たしたのは言うまでもない。

上級指揮官になればなるほど、精神教育が不十分である

若林が勇名を馳せた戦いが、太平洋戦争劈頭の香港攻略戦であった。英国は同地に永久築城群を構築し、かつて日露戦争時のロシア軍以上の抵抗を行なってみせると豪語した要塞戦を果敢に攻略した。そして運命のガダルカナル戦において戦死を遂げるのだが若林は爾後の戦闘に資するため、「訓練」に対する自己の見解を書き残こしていた。

彼は、戦場は危害、悲惨、錯誤の連続であり、近代戦は複雑靭強、困苦欠乏、兵の血を絞るものだと総括する。その上、これまでの戦闘を回顧し、過去において受けた訓練を省みた。これまでの訓練は果して満足できるものだったか。否であると考えた若林は、訓練を根本的に改善しなくてはならないと感じ、次のことを挙げていた。

一、上、将帥より下、一兵にいたるまでの精神教育の徹底

その不十分なこと。上級指揮官になればなるほど、不十分である。

また召集将校及び新任予備役将校の精神気魄は極めて不十分である。

二、上級将校、特に参謀の戦闘技術に関する理解・研究

陸軍大学校は何を教えるところなのか。私は疑問に思う。

陸軍大学校は元帥や陸軍大臣、総理大臣をつくるための機関では絶対にないこと

を強く肝銘すべきだ。

オーストラリアからの情報によれば、日本の参謀は高級戦略はできるが、小部隊

の戦闘に対する智識、小部隊の運用は極めて拙劣である、との評価を受けている

らしい。遠からずである。

常に図上戦術的○○性〔ママ〕を発揮し、軍隊の衷心によって辛うじて錯誤を補

いつつある現状を考えなくてはならない。

三、決死の訓練の実施

平時の訓練においては事故を重大視するあまり、実戦的ではない想定がいたずら

に多い。また兵を消耗させることをおそれ、長期あるいは給養補給の困難な演習

は極めて少ない。否、絶無であると言える。

歩兵の訓練における重点は、突撃準備及び突撃とされるが、私はそう思わない。

給養が粗悪、地形の不明、夜暗を冒しての連続突破が重点である。これを完全に

してから敵陣地に進出すれば、突撃など容易中の容易である。秋季演習をお祭り

視するのは顕著な弊害である。

四、弱兵の摘出

補充隊等において、健兵対策に焦慮するあまり、兵を著しく微温湯的に教育し、

検閲を通し戦場に送って任終わりとしている。あるいは中隊幹部において身体弱

き補充兵等を、中隊の成績を上げるため、戦地に転出させる等、做息〔ママ〕な

る手段を講ずる結果、戦場において一般人にも劣る体格の者が続々と摘出されて

いる。これは、その人のみならず、その人ひとりのために、中隊・大隊の戦力一

人、二人を割いて処置しなくてはならなくなる。弱い兵を含める百五十名の中隊

は、弱き兵なき百名の中隊より戦力の劣ること大である。

動員などの関係により、いたずらに帳尻を合わすことは却って害になる。補充隊

あるいは戦地に到着後、速かに摘出する必要がある。その摘出の最良手段は強靭

な訓練である。

五、陸海の協同

一層緊密にすることが必要である。

これらは死を覚悟した若林が現地で得た教訓であった。彼はこれを次の世代に託

そうとしたのは間違いない。いや、これだけではなかった。日を重ねるたびに同

じような申し送りが増えていくのであった。

