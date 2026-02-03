

グランプリの後藤まなさん（左）と準グランプリの石井仁菜さん

『東京ガールズコレクション』がプロデュースする芸能事務所版の公開ドラフト会議「TGC AUDITION 2026」がこのほど、都内で行われ、グランプリに後藤まなさん（14歳・熊本県）、準グランプリに石井仁菜さん（13歳・神奈川県）が輝いた。また特別賞にはKannaさん（14歳・富山県）が選ばれた。

７年連続の開催となった今回。約6000人の応募者のなかから最終審査に残った27人が、芸能事務所からのドラフト指名をかけて自己アピールを行った。芸能事務所からはアソビシステム（立花琴未）、N.D.Promotion（莉子）、オスカープロモーション（鶴嶋乃愛）、スターレイプロダクション（くれいじーまぐねっと）、seju（なえなの）、VAZ（おさき）が参加した。

グランプリを獲得した後藤まなさんは、１巡目で２社から指名され、事務所を代表して審査に加わった立花が抽選で引き当て、アソビシステムが優先交渉権を獲得した。立花は「愛嬌たっぷりの笑顔とスタイルが良くてずっと見入ってしまいました」と太鼓判。

後藤さんは「まさか自分がグランプリを頂けるとは思ってもいなくてとても嬉しいです。夢への第一歩だと思いますので、これからも笑顔で夢を叶えるために頑張ります」と喜んだ。

プレゼンターとして出席した柔道・パリ五輪金メダリストの阿部一二三選手は「これまでしてきた努力を自分の自信に変えて頑張ってください」とエールを送った。

ドラフト指名結果

＜アソビシステム株式会社＞1位:後藤まな ○／2位:戸田椿 ○ 選択終了＜株式会社N.D.Promotion＞1位:石井仁菜 ○ ／2位:宇都木桜香 × → 水谷紗菜 ○ 選択終了＜株式会社オスカープロモーション＞1位:くるみ ○ ／2位:夏碧 ○ 選択終了＜株式会社スターレイプロダクション＞1位:瑞月桃 ○／2位:Kanna ○ 選択終了＜seju＞1位:伊藤希羽 ○／ 2位:宇都木桜香○ 選択終了＜株式会社VAZ＞1位:後藤まな× → あゆ ○／2位:松田瑠莉 ○ 選択終了