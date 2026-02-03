「たとえ月100万もらっても楽じゃない」NYミシュラン三つ星鮨職人が明かす「日本だけが安すぎる」シビアな現実

NYの三つ星職人が日本人に伝えたいこと

ニューヨークはマンハッタンの一等地、ミッドタウンの41丁目。観光客が闊歩するざわざわした大通りから少し入った場所に、看板もなくひっそりと佇む店がある。一見何の店かさっぱりわからないが、控えめな表札には日本語と英語で店名が小さく入っている。

筆者はそれに気づかずおおかた通り過ぎるところだった。インターフォンをそっと押す。

2025年11月『ミシュランガイド』米北東エリア部門が発表され、日本人経営の鮨店が新たに（そして鮨では全米唯一）最高評価の三つ星レストランに昇格し、飲食業界を賑わせた。

この店こそが「すし匠」（Sushi Sho）である。15歳で鮨の世界に入った中澤圭二さんが東京、そして2016年に進出したハワイを経て、24年3月にオープンした江戸前鮨の店。

中澤さんはたった1年半強で競争が苛烈なニューヨークの鮨業界のトップシェフに躍り出た。地元はもちろん海外からも舌の肥えた食通が、中澤さんの握る鮨を求めてやって来る。

ミシュラン星への栄誉自体へのこだわりはそれほどないと言い、「それより、大谷翔平選手の活躍で野球を見る人が増えたように、（この機会が）自分の発信するきっかけになれば」と中澤さん。「実は私がアメリカから伝えたいのはアメリカ人に向けてじゃなく、日本人に向けてなんです」

月100万円もらっても日本より大変なワケ

アメリカから日本人に伝えたいこととは何だろうか。

「日本の報道を見ているとね...」と中澤さん。「アメリカは給料が高いって言われていますよね。日本だけにいる人ってまったく気づかないけど、これって日本がどれだけ安くなっているかっていうことなんですよ」

確かに、アメリカのみならずヨーロッパから訪日客が増えているのは、日本文化の素晴らしさはもちろん、物価の安さにほかならない。

「アメリカは高いんじゃなくて、日本が安すぎるっていうことなんですよ。そこを日本人はまず認識した方がいいと思うんです」

「ニューヨークではざっくり言うと日本より何でも3倍高いわけです。家賃も物価も高いから、給料が月100万円だとしても、実際はそれほど楽じゃないです。生活の質は日本より落ちます。鮨職人が渡米して『高給だ、すごいな』って働き出しても、実は日本より生活が大変だと気づく――それが現状です」

料金は「ハーフおまかせ」が450ドル（約7万1000円）。このハーフ（半分の量）で一旦終了にするか、足りなければ「おこのみ」で好きなものを追加することもできる。

「現在は『おまかせ』という店側主導のスタイルが世の中で主流だが、本来の鮨屋の姿である“お客様主導の『おこのみ』”に立ち返りたいと考えています。おこのみで選ぶ楽しさや職人との対話を味わっていただきたい」

おこのみを5〜7貫追加し、アルコールのペアリングを頼んだ場合の客単価平均額は、税込＆チップ不要で800ドル（約12万7000円）。良いアルコールを頼んだりおこのみをフルで頼めば、会計が1500ドル（約24万円）前後になる場合もある。

中澤さんの経営する東京（4店舗）の客単価平均額は、場所にもよるが大体3〜5万円。しかしビジネスとしては東京が一番良く次にハワイで、ニューヨークは「ビジネスにならないくらい大変」だという。

「ニューヨークはハワイと比べても人件費*や保険が驚くほど高いです。だからここで一人1000ドルをいただいても、日本の3万円と同じような感覚じゃないかな」

*ちなみに最低賃金もニューヨーク市はほかの都市より高く、2026年1月1日から最低賃金がそれまでの16ドル50セントから17ドル（約2800円）に上がった。

さらにアメリカは関税政策の影響で、物価がさらに上がる可能性もある。昨年までは在庫で何とか乗り切ったとしても今年はあらゆる業界にとって正念場になるだろう。

「じゃあ何で大変なニューヨークに行ったんだと思われるでしょう」と中澤さん。

「ここは発信力がナンバーワンなんですよ」

確かに高級かつ洗練されたおまかせやラーメンが当地を起点に昇華し、今のような世界的なブームとして広がっていったように、多くのトレンドや話題が世界に瞬時に広がる場所だ。

ニューヨーク出店の話があり、視察で訪れた際、世界に広まっていった鮨が海鮮からロール、フュージョンへと「足し算の鮨」になっていることに気づき「引き算の江戸前鮨の良さを伝えたい」と思ったことが、ニューヨーク進出の理由の一つになった。そして世界への発信力のあるニューヨークを起点に江戸前をおこのみでも広めたいという思いが後押しした。

そもそも10年前にハワイに進出したのも、「スーパー過保護の状態」つまりぬるま湯からの脱却だった。「キャリアを積めば積むほど、考えなくても最高品質の食材を手に入れられるようになり、試行錯誤しなくなる」。恵まれた環境から飛び出し、海外のローカル食材と江戸前の技法で日本より美味しい鮨を握るという腕試しの意味があった。

さらには気合い、根性論、無理強いのある飲み文化といった職人気質の環境下で体を壊し5人の同期が亡くなったことも、中澤さんの仕事の向き合い方を見直すきっかけになった。

「（鮨職人という）日本で登った山を、途中で遭難せずにハワイでゆっくりと降りていく姿を後輩に見せるのが使命だと思ったんです。しかし8年が経ったころ、ニューヨークという新たな山を見つけてしまい、気づけばまた登り始めていました」

後編記事〈「日本人は痩せ我慢をやめましょう」NYミシュラン三つ星鮨職人が渡米10年で痛感した「日本人だけが見落としているもの」〉では、中澤さん自身がアメリカに移住し10年たったことで見えてきた「日本の景色」について話を聞いた。

【つづきを読む】「日本人は痩せ我慢をやめましょう」NYミシュラン三つ星鮨職人が渡米10年で痛感した「日本人だけが見落としているもの」