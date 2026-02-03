日本維新の会は自民党との連立政権発足後初の総選挙を迎えたが、選挙区調整は行なわれず、全19選挙区中18区で自民vs維新の「与党対決」が繰り広げられている。自民、中道改革連合の与野党第1党が多くの候補者を立てた東京同様、大阪でも公明党支持者の投票行動が選挙結果に影響すると見られるなか、各選挙区の最新情勢をもとに当落を予測した。

朝日新聞の2月1日付での中盤情勢調査では〈自維300議席超うかがう〉と報じられる一方、同調査で維新は〈公示前の34議席に届くか微妙だ〉とも言及されているが、どのような結果がもたらされると見られているのか。

東京以上に影響力が強い大阪の「公明党票」

大阪府知事選、大阪市長選の出直し選挙と衆院選の「トリプル選挙」となった大阪は、19の小選挙区を抱え、東京以上に「公明党票」の影響力が強い選挙区が多い。

前回総選挙（2024年10月。投票率53.85％）の結果から、公明党の比例大阪ブロックの得票を選挙区別に集計し、それぞれの選挙区に公明党票（比例代表票）がどのくらいあるかを分析した（関連記事参照）。それによると大阪では各選挙区で約2万〜3万超の「公明党票」があることがわかる。

大阪の地盤が弱い自民党はこれまで公明党との選挙協力によってなんとか維新に対抗してきたが、前回総選挙は大敗、維新が全選挙区で議席を独占した。

そのうえ、公明党が自民との連立を解消して立憲民主と中道改革連合を結成し、自民が維新と連立を組んだことで大阪の選挙の枠組みは一変した。

今回の総選挙は大阪の18選挙区で自民vs維新の与党対決となっているが、維新は府知事選、市長選と一体で選挙戦を展開できるのに対して、公明党票を失った自民は集票力低下は否めない。維新にとっては公明と自民の選挙協力がなくなった"漁夫の利"効果で、前回以上に有利な構図になっている。

今回、公明党票はどのような動きをみせるのか。選挙情勢分析に定評がある政治ジャーナリスト・野上忠興氏に大阪11〜19区の最新情勢を分析してもらった。

維新前職に自民・中道の元職2人が挑む13区

大阪1区〜10区同様、こちらも与党対決と公明党票が多い選挙区がズラリ並ぶ。

11区は地元の枚方市長を長く務めた維新現職・中司宏氏、12区は維新共同代表の藤田文武氏が盤石の地盤で優勢。注目の13区は維新前職・岩谷良平氏と自民元職・宗清皇一氏の与党対決に中道の元職・本多平直氏が割り込む展開。れいわの前職・八幡愛氏に加え、新人の共産・宝井晃美氏、参政・立岡昭是氏も出馬して票が割れ、維新・岩谷氏が逃げ切りか。

16区は北側一雄・元公明党幹事長が長く議席を保った公明が強力な地盤を誇る選挙区で、前回は北側氏の引退で後継候補の山本香苗氏（今回は近畿ブロック比例代表で出馬）が維新前職の黒田征樹氏と大接戦を展開した。今回は中道が立憲出身の前職・森山浩行氏に候補を一本化し、旧立憲票に公明党票が上乗せされれば中道が維新を上回る可能性がある。大阪の19選挙区のうち維新の議席独占が崩れる可能性が最も高い選挙区か。

17区は維新の前代表・馬場伸幸氏、18区は維新国対委員長で高市内閣の首相補佐官を兼ねる遠藤敬氏がともに余裕の戦い、19区は維新前職の伊東信久氏と自民元職・谷川とむ氏が追いかける。

