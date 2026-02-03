タラが消えた島に生まれた世界最高峰の宿。1泊28万円が地域を救うカナダ・フォーゴ島の逆転戦略

荒廃した「タラ漁の島」の復活

北大西洋に突き出すカナダ最東端の地、ニューファンドランド・ラブラドール州。州都セントジョンズからさらに北東へ、フェリーでしか辿り着けないフォーゴ島は、かつて「タラ漁だけで生きる島」だった。

しかし20世紀後半、乱獲によって海からタラが姿を消すと、島の経済は一気に崩れ、若者は去り、コミュニティは消滅の危機に瀕する。政府は効率化を理由に移住を促し、「島を捨てる」ことが現実的な選択肢として突きつけられた。

そんな絶望的な状況から、フォーゴ島はなぜ復活できたのか。

再生のきっかけとなったのは、荒涼とした岩場に屹立する、1泊約28万円の最高級の宿「フォーゴ・アイランド・イン」。世界の富裕層をターゲットとしながら、所有は島の財団、運営は島民たちという仕組みはなぜ成功したのか。

世界各地をまわり、ラグジュアリーの裏側にある思想と、人の暮らしとの接点を描いてきた旅行作家・山口由美さんの寄稿でお届けする。

荒涼とした岩場に竹馬に乗った建物

「うわああ、凄い」

フォーゴ島に到着した日の翌朝、フォーゴ アイランド インの外に出て、外観を見上げた私は、思わず感嘆の声を上げてしまった。荒涼とした岩場に屹立する建築は、写真では何度も見ていたけれど、実物を目にすると、その存在感は圧巻だった。

フォーゴ島のあるカナダのニューファンドランド・ラブラドール州出身の建築家、トッド・サンダースは、ノルウェーを拠点に活動、モダンでありながら周囲の自然との融和した建築を手がけてきた。言うならば、北の大地の建築家だ。

最大の特徴であるニョキニョキとした支柱は、凹凸のある海岸に水平な建物を建てるための工夫で、竹馬を意味する「スティルツ」と呼ばれる伝統工法から発想を得ている。

「スティルツ」を用いた伝統建築は、今も島の海岸線に点在する。タラ漁の作業場に使われた建物が多い。

かつて島を去った少女が再興を胸に島に戻り

18世紀の入植以来、タラ漁が唯一の産業だったフォーゴ島では、1960年代以降、乱獲によりタラが激減、漁業が不振となり、コミュニティが崩壊の危機に陥った。さらに当時のカナダ政府は、行政サービスの効率化のため、離島の住民の内陸への移住を促した。

そうして島を去った家族の1人だった少女がビジネスで成功し、故郷に戻って島の再興のため財団を設立。その核となるプロジェクトとして計画されたのが、フォーゴ アイランド インなのである。

「イン」とは、田舎や郊外にある、家庭的なくつろいだ雰囲気の小規模な宿泊施設をさす。日本では、手頃な料金のビジネスホテルなどが「イン」と称することが多いが、海外では必ずしも料金が安い宿とは限らない。

フォーゴ アイランド インは、1泊1室2475CAD(2026年1月現在、約28万円)〜。宿泊料金には3食とアルコール以外の飲み物、アクティビティなどが含まれるとはいえ半端ない料金だ。

日本では高級旅館の加盟が多い、一流ホテルやレストランの非営利組織「ルレ・エ・シャトー」のメンバーであり、カナダで2軒しかないミシュラン「3キー」（ミシュランが新設したホテルの最高格付け）の1軒でもある。富裕層をターゲットにした最高級のホテルでありながら、島の財団が所有運営し、多くの島民たちがかかわる「フォーゴ アイランド イン」のことを、人々は誇りと親しみを込めて、「イン」と呼ぶ。

フォーゴ島へは東京から経由地のトロントで1泊して丸2日間の道のりだった。

玄関口となるのはニューファンドランド北東部にあるガンダー国際空港。小さな地方空港だが、2001年の同時多発テロで全米の空港が閉鎖された時、行き場を亡くした39機、7000人の乗客を受け入れた。感動の逸話は「Come From Away」というミュージカルにもなった。英断が下された背景には、北米大陸の最東端という地理的条件ゆえ、航空機の黎明期から交通の要衝だったガンダーの歴史がある。東西冷戦の時代にはキューバのカストロなど、多くの要人がガンダーを経由して行き来した。今は国際線が発着することはほとんどないが、誇りを込めてガンダー国際空港と呼ばれている。

フロントもドライバーも「私の一番好きな部屋」

空港でフォーゴ アイランド インのドライバー、ショーンに迎えられる。フェリーターミナルがあるフェアウェルまで車でさらに1時間半。18時発の最終フェリーに乗ると、途中寄港地のチェンジアイランドのあたりで空が真っ赤な夕陽に染まった。フォーゴ アイランド インに到着したのは19時半頃。あたりは真っ暗で何も見えなかった。

渡された鍵は22号室。フロントレセプションの女性が「私の一番好きな部屋だわ」と微笑んだ。同じ最終便のフェリーでグループ客が到着して慌ただしいのを察して、ドライバーのショーンが部屋に案内してくれる。

鍵を渡すと全く同じ台詞を言う。

「私の一番好きな部屋だね」

3階の角部屋である22号室の正式名称は「Fogo Island Sunrise Suite」。名前のとおり、部屋の窓から朝陽が見える。

斬新な外観と対照的に客室のインテリアは、伝統工芸であるパッチワークのベッドカバーが印象的で、「イン」と呼ぶのにふさわしい家庭的なぬくもりがある。

真っ白なバスルームもすてきだ。外観や廊下にも共通する白い壁は、島内の多くの建物に用いられている。鏡周りの装飾に用いられている鮮やかな色は「フォーゴアイランドグリーン」と呼ばれる、これも島で用いられてきた伝統の色で、インのインテリアのアクセントになっている。

後に「Strange and Familiar」というインのメイキングを記録したドキュメンタリー映画を見て、この部屋が建築家のトッド・サンダースが、自身の実家にインスピレーションを受けてデザインした特別な部屋であることを知った。

さまざまな相反する要素から構成される「イン」

日本語に訳すと「物珍しさと親しみやすさ」というこの映画の題名が物語るように、インはさまざまな相反する要素から構成されている。建築やインテリアに見られる「モダンと伝統」、島の人々が運営する小さな宿が国際的に高い評価を受けている「ローカルとグローバル」などである。

島民とインのかかわりを象徴するのが、島民が案内役になってアクティビティを担当する「コミュニティホスト」である。

エントランスの脇に「ティールーム」と呼ばれる部屋がある。アクティビティの集合場所であると同時に、コミュニティホストの溜まり場になっている。名前のとおり、ふらりと立ち寄ってお茶を飲むこともできる。

翌朝、ティールームに行くと、サンドラという女性に迎えられた。コミュニティホストを取りまとめるディレクターだと言う。

インでは宿泊予約は3泊以上しか受けない。上質な客を厳選する発想なのだろう。宿泊料金に含まれるのは陸上のアクティビティのみ。ボートツアーやフィッシングは別料金になる。

まずは島のことを知りたくて「アイランド・オリエンテーション」に参加した。コミュニティホストのクレアをサンドラに紹介される。島で生まれ育った元教師の女性だという。

フォーゴ島には13のコミュニティがあり、インがあるのは「ジョー・バッツ・アーム」とだと教わる。先にあげた財団、ショアファストを立ち上げ、インを開業した創業者、ジータ・コブの生まれ故郷でもある。

島を巡ると、あらゆる産業や活動に財団がかかわっていることがわかる。それらの拠点の多くが歴史的建造物でもある。

元漁師の家という建物もそのひとつで、財団が保管管理し、「パント」という伝統的な船についての展示をしている。かつてフォーゴ島のタラ漁は、手漕ぎのパントによる沿岸漁業に限られていた。そこに外から大型船が入ってきてタラを根こそぎ獲ってしまい、タラが激減した悲しい過去がある。

過去から学び、伝統を継承

だが、現在は沖合漁業のできる大型船を共同所有することで、カニやエビ、ヒラメなどの沖合漁業も盛んになった。フォーゴ産のズワイガニは日本にも出荷されている。

一方、乱獲から一時は禁漁になったタラ漁は、沿岸の海中にワナを仕掛ける「コッド・ポッティング」というサステナブルな漁法が実施されている。かつては干しダラに加工されていたが、これは生きたまま捕えられるため、新鮮で高品質なタラが出荷できる。

パントの歴史も継承されている。木材を湾曲させて船を造る技術を用いて製作される「パントチェア」はそのひとつだ。インの全ての客室におかれている。

インで使用されている家具の多くは財団が運営する「フォーゴ アイランド ワークショップ」で製作されている。2階がギャラリーになっていて購入することも可能だ。

次にクレアの生まれ育った「ティルティン」に向かった。アイルランド移民が定住したコミュニティだという。10月とはいえ、北大西洋から吹きつける風は冬のように冷たい。集落の外れに墓地があった。

「北米大陸で最も古いアイルランド人移民の墓地なのよ」

クレアの話は、いつも自分自身の過去や家族の話とつながる。タラ漁の話も少女時代に手伝いをした思い出にリンクする。

「昔はね、島の外はもちろん、ほかのコミュニティとのつながりもなかったのよ。そう、『フォーゴ・プロセス』までは」

財団を創設してインを開業したジータ・コブも「フォーゴ・プロセス」がなかったなら、島に戻って来ることはなかったに違いないと言う。「フォーゴ・プロセス」とはいったい何なのだろうか。

◇見えてきたのは、フォーゴ・アイランド・インが単なる「高級ホテル」ではないという事実だ。家具、建築、漁業、アクティビティ、語り部としての島民――すべてが一本の線で結ばれ、「島と島民たちのため」に機能している。その思想の根底にあるのが、「フォーゴ・プロセス」だった。

後編「『タラの消えた』カナダの孤島に奇跡を起こした最高級ホテルと『フォーゴ・プロセス』の正体」では、「フォーゴ・プロセス」とは何か、そしてなぜそれが島の未来を変え得たのかを、創業者ジータ・コブの思想とともに掘り下げていく。

