お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が2日に放送されたテレビ朝日「光一&シゲのSHOWマン!!」（後11・25）に出演。人気タレントからのまさかのお願いに衝撃を受ける場面があった。

今回は「女子プロレス」の人気が急上昇している秘密について迫った。人気獲得の戦略として「キャラに合った必殺技」が選手それぞれにあることが紹介された。

その中で、スタジオゲストとしても出演した女子プロレスのスターダムで大人気悪役レスラー・上谷沙弥の必殺技が、ロープ際での戦いで相手選手の突進に合わせてジャンプして両足で首を挟んで一回転しながら場外に落とす技「フランケンシュタイナー」の映像が流れた。

この技を見た吉村は「うわ…何これ!?ヤッバ…」と衝撃。上谷は自身も頭から場外に落下するため「自分も結構捨て身の技ですね」と危険が伴う必殺技だと説明した。

すると、衝撃のあまり絶句していたトークゲストのタレント・堀田茜が「やってみて欲しい」と吉村に視線を向けながらお願いした。吉村が「えっ…」と困惑する中、上谷は「いつでも!全然いつでもやりますよ」と快諾。堀田のお願いに「なんで!?」と吉村は理解できなかった。

続けて「そんなに仲良くもねぇのに…なんでそんな…やれよ自分で!こんな硬ってぇコンクリでよ!カッチカチだぜ!?お前!45歳だぜ俺…死んじまうよ!お前…こんなんやったら」とぶちまけてスタジオを爆笑させた。