大手メーカー勤務の高橋健一さん（仮名・34歳）は、23区内の9,000万円の3LDKマンションをペアローンで購入しました。家族の幸せを願って手に入れた好立地の住まいでしたが、過酷な現実が待っていました。生活音や手狭さに悩みながらも多額の債務ゆえに身動きが取れなくなり、後悔に苛まれる夫婦の事例を紹介します。

「それなりの立地」を手に入れるために9,000万円

「仕事へのアクセスもいいし、この立地なら子育て環境も申し分ない。共働きを続けるなら、ここしかないと思ったんです」

都内の大手メーカーに勤める高橋健一さん（仮名・34歳）は、数ヵ月前に購入したばかりのマンションを見つめながら、力なく笑いました。

2人目の子供が生まれたのを機に購入したのは、23区内にある9,000万円強のマンション。健一さんは年収900万円、大手IT企業で働く33歳の妻は年収600万円。世帯年収1,500万円の二人が選んだのは、お互いの収入を合算してローンを組む「ペアローン」でした。

不動産価格の高騰が止まらない2026年の東京において、この金額は決して「贅沢な暮らし」を約束するものではありません。利便性を重視し、家族4人が暮らせる70平米程度の標準的な3LDKを求めれば、今の共働き世帯にとっては、これがそれなりの立地を手に入れるための「現実的な相場」でした。

「月々のローン返済は24万円。管理費や積立金を合わせると、住居費だけで30万円近くが消えていきます。銀行が『これなら貸せます』というんだから、大丈夫なはずだ。そう自分に言い聞かせて判を押しました」

しかし、実際に暮らし始めて健一さん夫婦を待っていたのは、多額の債務と引き換えに得たはずの「理想の生活」とは程遠い、生々しい現実でした。

70平米の壁と、消えない「生活音」のストレス

「9,000万円という対価が、必ずしも“快適さ”に直結するわけではないとは……」

入居して数ヵ月、健一さんは日々小さなストレスの積み重ねに直面しています。上の階から響く足音や隣室の生活音を耳にするたび、「これほどの支払いをしても、以前の賃貸と遮音性が変わらないのか」という徒労感が募ります。土地代の高さゆえに膨らんだ価格は、建物のスペック向上には必ずしも反映されていないのです。

さらに、家族4人で暮らす70平米は、想像以上に手狭でした。

「子供たちの成長とともに物が増え、収納が追いつかなくなりました。床に物が散らばるリビングを見ると、自分の選択が正しかったのか自問自答してしまいます。週末に子供を連れて外に出れば、どこもかしこも人で溢れ返っていて、正直休まる暇もありません」

かつて「賑やかで便利」だと思っていた環境も、今や落ち着かない要因となっています。共有部のわずかな汚れや街の騒々しさに、妻は「本当にここでよかったのかな……」と漏らす場面が増えました。

「立地はいいので、売却の選択肢はあります。でも、子供の転園や小学校の環境を考えれば、今すぐ動くのは現実的ではない。資産価値があることは救いですが、今はただ、この膨大なローンを返し続けなければならないという現実に重圧を感じています」

理想の暮らしを手に入れたはずが、健一さんの口からこぼれるのは後悔の言葉でした。



年々上昇する住宅ローンの「負担率」

近年、銀行各社が借入上限を3億円へ引き上げたり、50年ローンを投入したりすることで、本来は手が届かないはずの物件も書類上は「返済可能」な商品として提示されるようになっています。しかし、ペアローンで極限まで引き上げた購買力で手に入れたのは、スペックが向上した理想の住まいではなく、地価高騰分を転嫁されただけの「高額な標準物件」です。

総務省が発表した「家計調査（2025年公表分）」の最新データによれば、住宅ローンを抱える勤労者世帯の固定費負担は過去最高水準で推移しています。高橋さんのケースでは、同年代（34歳前後）の単身勤労者世帯が支払う平均的な住居費（月約8〜10万円）と比較しても約3倍のコストを支払っています。これは、高所得でありながら生活の質が向上せず、むしろ同世代の単身者よりも家計の柔軟性が失われている“歪な構造”を浮き彫りにしています。

過剰な住居費負担は、転職や引越しといった人生の選択肢を狭める足かせとなっており、本来安らぎの場であるはずの住まいが「債務を返すためのノルマ」へと変貌しています。こうした都心部の物件価格高騰による負担増は、もはや個人の選択ミスの範疇を超え、日本社会全体が直面している深刻な社会問題といえるでしょう。



［参考資料］

総務省「家計調査（2025年公表分）」