「ポイントが貯まるからおトク」「小銭を持たなくていいから便利」……。私たちは今、そんなキャッシュレス社会の恩恵を疑いもなく受け入れている。しかし、その便利さや無料の特典の裏側に、残酷な格差の仕組みが隠されていることをご存じだろうか。ジェイ・L・ザゴースキー氏の著書『ザ・パワー・オブ・キャッシュ デジタル経済にこそ跳ね上がる現金の価値』（プレジデント社）より、キャッシュレス社会が広げる経済格差の実態を暴く。

クレカの「無料特典」の原資は“経済的弱者”が負担している

誰しもタダでもらえるものは大歓迎だ。多くのクレジットカードがポイントやマイル、その他の特典を提供している。

こうしたカードの大々的な宣伝から察するに、ポイントを集めた特典として無料の旅行などが手に入る。これまでの現金払いをポイント付与型カードによる決済に切り替えるだけでいいのだ。

「無料旅行」の特典に魅力を感じない人々もいるかもしれないが、ポイントが社会運動や慈善活動の支援に使われるものもある。カード利用のたびに利用額の一定のパーセンテージに当たる額を関係団体に寄付する仕組みだ。

残念ながら、今の社会には、タダ飯のようなものは存在しない。ポイント、マイル、特典、寄付に相当する莫大な金額をどこかの誰かが払っているのだ。当然ながら、太っ腹な銀行や心優しい金融機関が自腹を切って捻出しているというわけではない。こうした特典の原資は、低所得者や金銭面にあまり詳しくない人々が払っているのだ。

クレジットカードを使って航空会社のマイレージプログラムで何マイル稼いだとか、いくらのキャッシュバックがあったなどと、戦利品をひけらかす人が周囲にいないだろうか。平たく言えば、知らず知らずのうちに低所得者や金融リテラシーのない人たちに付け込んでいることを自慢しているようなものなのである。

低所得層から高所得層へ富を移すクレカ決済

エコノミストのさまざまなグループがこの問題を調査している※。ボストン連邦準備銀行の調査チームは、次のように指摘する。

「ほとんどの消費者が知らないことだが、クレジットカード決済を選ぶと、加盟店手数料が発生し、小売価格が上昇し、現金決済者からカード決済者へ結構な額の所得が移転し、結果的に低所得の消費者の所得の一部が高所得の消費者に移動している」

調査の結果、高所得者が獲得する特典の額は大きく、「最高所得水準の世帯（世帯年収15万ドル以上）が毎年750ドルも手にしている」ことが判明した。高所得者が受け取る金額は、低所得のクレジットカード利用者や現金決済者が負担している。

カナダ銀行の調査チームは、次のように指摘する。

「安価な取引でのデビットカード決済や現金決済から上がってきた利益で、クレジットカード取引を補填する形になっている。（中略）最低所得層の消費者は、取引の際の手数料の形で、最も大きな負担を強いられている一方、最高所得層の消費者は、最低水準の金銭的な負担で済んでいる」

連邦準備理事会の調査グループが何百万ものクレジットカード口座を分析したところ、「クレジットカードのポイント制度は、低学歴層から高学歴層へ、低所得層から高所得層へ、マイノリティーの多く住む地域からあまり住んでいない地域へと所得を移転させる結果、既存の空間的格差を拡大させている」と指摘する。

カード利用者は、「特典」の2倍以上手数料を支払っている

所得移転の総額は、腰を抜かすほどだ。連邦準備理事会の調査チームの計算によれば、カード1枚当たり、調査対象となった1カ月間に、平均約10ドル相当の特典を獲得しているという。また、こうした特典付きカードは、同じ1カ月間に手数料と利息で平均約22ドルを請求されていた。

調査チームがデータを入手できた銀行は19行にとどまるが、こうした銀行が発行した特典付きカードは、約1億2000万枚に上る。年間で見れば、この19行だけで、カード利用者に年140億ドル超の特典を付与していて、ポイント付きカード利用の特典を付与するために、年に約320億ドルを利用者に請求している。

この数字で特に注目すべき点がある。「特典」を受け取る利用者のほとんどは、受け取る利益よりも支払う手数料のほうが多いのだ。

ポイント還元は、低所得者から高所得者への“見えない税”

特典付きのカードやプログラムが低所得層や金融知識の乏しい人々からお金を集めて、それを高所得層や金融に詳しい人々に配る方法は、いくつかある。

第1に値上げである。電子決済は、販売店にとってはコスト高だ。小売店では、この余計な出費を販売価格の引き上げで埋め合わせる。

もっとも、航空会社のマイルを獲得したり、クレジットカード会社からキャッシュバックを受けたりする人々には、値上げの影響はない。余計に払わされた分かそれ以上の額を取り戻しているからだ。しかし、現金払いやデビットカードやプリペイドカードを利用している低所得層は、本来よりも高く支払わされるうえに、何の特典も得られない。

さらに、高付加価値の特典付きカードによる支払いは、特典やサービスのない一般カードよりも小売店の負担が大きくなる。平均的な小売店の場合、手厚い特典のカードによる決済の際に負担させられる手数料は、特典のない一般カードによる決済よりも約1％も多い。

特典のない一般カードから、手厚い特典のカードに利用者が移行すればするほど、小売店は、余計なコストを転嫁するためにさらに値上げせざるを得なくなる。特典付きカード決済の際に、1％多く取られても大したことがないように思える。だが、米国の消費者は、特典付きカードで年に何兆ドルも買い物をしていて、すべての人々の生活費が数十億ドルも多めにかかっていることになる。

「リボ払い」で払われた余計なお金が、高所得者の特典に

低所得者や金融知識の乏しい人々から、高所得者や金融に詳しい人々へ所得が移転する第2の理由は、利息と手数料だ。

クレジットカード利用者には、いくつかのタイプがある。コンビニエンスユーザーと呼ばれる利便性享受型の利用者は、毎月、利用残高を全額返済し、利息を発生させず、特典を受け取る。

リボルバー型利用者は、利用残高の一部しか返済せず、残りを繰り越している。当然、手数料がかかり、利息が発生する。その負担分がクレジットカードのネットワークに支払われ、前出の利便性享受型の利用者のために使われているのだ。

調査で明らかになったように、利便性享受型の利用者は、リボルバー型利用者よりも高所得で、金融にも詳しい。平たく言えば、リボルバーがクレジットカード会社に献上した資金が、利便性享受型の利用者の無償特典に化けているのである。

低所得者から集めた資金で、高所得者に施す特典が用意されているわけだ。現金中心の社会に戻れば、低所得者が強制的に高所得者に資金を提供させられるルートを1つ削減できる。

キャッシュレス化は、銀行口座を持たない低所得者に不利な構造

銀行口座を持たない層や、口座はあるもののサービスをなかなか利用できない層は基本的に現金を使う。それだけに、脱現金の動きは、こうした層にとって大きな問題となる。

銀行口座を持たない層は、銀行はもちろん、他の金融機関にも口座がない。銀行サービスがなかなか利用できない層は、銀行口座を持っているが、小切手現金化サービス業者など代替金融サービスも利用する。

年収1万5000ドル未満の「4分の1」は銀行口座がない

銀行口座を持たない層と、銀行口座は持っていても銀行サービスをなかなか利用できない層は、主に低所得者である。

米国では、年収1万5000ドル未満の人々の4分の1が、銀行口座を持っていない。裕福な人ほど、銀行口座を持っている可能性が高くなる。年収7万5000ドル超の人々は、ほぼ例外なく何らかのタイプの銀行口座を持っている。

なぜ銀行口座を持っていない人がいるのか。連邦預金保険公社（FDIC）が銀行口座を持たない人々を対象に、その理由を調査している。

銀行の営業時間などサービス上の問題を挙げる回答もあった。確かに夜勤者は昼は睡眠中のため、銀行に足を運ぶことが難しい。銀行が不便な場所にある点を挙げる回答もあった。遠隔地に暮らす人々は、なかなか銀行に行けない。

その他の理由としては、自身の所得が低過ぎるとか、銀行の手数料が高過ぎるといった経済的な理由が並ぶ※。銀行口座を持たない人々の間では、「口座維持費が高すぎる」、「銀行が遠すぎて不便」のどちらかを挙げる回答が多くを占めた。

※ 銀行口座を持たない層のデータは、Federal Deposit Insurance Corporation （2022） 別の推定は、FRBの「家計経済と意思決定に関する調査（SHED）」に基づく。SHEDによれば、6％が銀行口座を持っていない。これはFDICの調査の数値を若干上回っている。13％は口座を持っているが、小切手現金化サービス業者など、銀行以外の金融機関を使用している。

こうした問題を解決しようと、数え切れないほどのフィンテック（ITと金融の融合）企業が、銀行口座を持たない人々に向けて、銀行と類似のサービス提供に乗り出している。

そのような技術を利用すれば、貧困などで銀行口座が持てない人々も含め、誰でも平等に金融サービスを利用する機会が確保される（このような状態を「金融包摂」という）と、フィンテック企業は謳っている。

だが、FDICの調査によれば、銀行を使わない人々は、ほかにも4つの理由を挙げている。

技術では解決できない…銀行を使わない理由

その4つとは以下のとおりだが、どの理由を見ても、フィンテック企業の解決策では、万人をキャッシュレス金融システムに移行させられないことがわかる。

・銀行に関わらなければ、プライバシー保護を強化できる。

・銀行を信用していない。

・口座開設に必要な身分証明書がない。

・過去の借り入れの返済履歴・信用取引履歴に問題があるために口座を開設できない。

銀行口座を持たない理由を挙げた人々のうち、プライバシー強化のために銀行には関わらないとの回答は約40％、銀行を信用していないとの回答も40％だった。口座開設に必要な身分証明書をそろえられないとの回答は約15％、過去の取引上の問題を挙げた回答が約15％である。

全部積み上げると100％を超えているのは、複数回答のためだ。この4つの理由のうち、最低でも1つを挙げた人は、およそ800万人に上り、世帯数で見ると300万世帯を超える。つまり、キャッシュレス推進のための最善の解決策をもってしても、依然として現金が必要な層、現金を使いたい層は、何百万人、何百万世帯に上るのである。

銀行口座の無償化も解決策にはならず

低所得層支援者の中には、フィンテックよりも優れた解決策があるとの声もある。それは、銀行口座を持たない数百万人に対して、銀行口座を無償で提供することだ。私が暮らす市では、貧しい子供たちに無償の昼食を支給し、貧しい成人向けには無償の住宅や無償の交通機関利用券を提供している。

では、低所得層に無償の銀行口座を提供できないのはなぜか。確かに、手数料支払いの問題は解決するのだが、銀行に不信感を持つ人々や、身分証・定住所がない人々の問題には対処できないのだ。

買うだけで上乗せ料金…プリペイドカードの罠

銀行口座を持たない人々は、現金を使わざるを得ない。クレジットカード、デビットカード、その他の銀行関連商品をまったく利用できないか、ほとんど利用できないからだ。

銀行口座難民や銀行サービス難民に陥ることなく、電子決済にも頼らずに済む方法はいくつかある。ただし、残念ながら、この回避策は高くつく。

手っ取り早い解決策として、プリペイドカードの購入が挙げられる。プリペイドカードは、クレジットカードやデビットカードのように機能する。ビザやマスターカード、アメリカンエキスプレスといった大手の電子決済会社が販売しているものが多い。

ビザ、マスターカード、アメリカンエキスプレスのプリペイドカードを購入すれば、通常のクレジットカードやデビットカードが使われている場所ならどこでも同じようにカードで決済できる。これなら、インターネット上や航空機内での支払いなど、現金お断りの状況でも、銀行口座を持たない層が支払いを済ませることができる。

ただし、プリペイドカードだから、あらかじめカードに入金（チャージ）しておかなければならないという問題がある。大手量販店のターゲットは、さまざまなタイプのプリペイドカードを販売している。ターゲットの店舗に行けば、誰でもビザのプリペイドカードが購入できる※。

現在、ターゲットは、25ドルのビザのプリペイドカードを売っている。これを手に入れるためには、4ドルのアクティベーション（サービス有効化）手数料が必要になる。つまり16％の上乗せ料金を取られるわけだ。ほかにもターゲットには、50ドル、100ドル、200ドルのビザのプリペイドカードがある。

現在、ターゲットは、25ドルのビザのプリペイドカードを売っている。これを手に入れるためには、4ドルのアクティベーション（サービス有効化）手数料が必要になる。つまり16％の上乗せ料金を取られるわけだ。ほかにもターゲットには、50ドル、100ドル、200ドルのビザのプリペイドカードがある。

50ドルのカードの手数料は5ドル。100ドルと200ドルのカードはどちらも6ドルの手数料がかかる。50ドル、100ドル、200ドルの額面の電子マネーを使うために、事前にそれぞれ10％、6％、3％の上乗せ料金を支払わなければならないのだ。

マネーロンダリング対策のために、ターゲットが扱うビザのプリペイドカードは、チャージ不可なうえ、カードの残額をATMや販売店で払い戻すこともできない。プリペイドカード頼りの人々は、カード内の金額を使い切ったらチャージ不可のため、何度も購入しなければならないうえに、カード購入のたびに前払い手数料を払う必要があるのだ。

もう1つの事例を挙げておこう。米国の大手量販店のウォルマートでは、チャージ可能なデビットカードを販売している。カード購入には1ドルかかるうえ、毎月6ドルの手数料もかかる。また、ウォルマートのレジで現金を渡してチャージする場合には3ドルの手数料、それ以外の場所でのチャージはさらに高い手数料がかかる。

キャッシュレス化が進むほど、口座を持たない人が“詰む”仕組み

銀行口座難民に陥らないための別の方法として、電子請求書支払いサービスがある。わが家の近所にドラッグストアがある。その店は、決済処理会社と提携する巨大チェーンの店舗だ。

同店の宣伝によると、現金を持っていけば、数千社が発行するいかなる請求書でも電子決済が可能だという。そして、その手数料は「3.49ドルから」とある。繰り返すが、現金が使えない状況になると、銀行口座を持たない層は、強制的に多く支払わされるのである※。銀行口座を持たない身にとっては、ますます過酷になっていく。

※ 銀行口座を持たない層を対象とした電子請求書支払いサービスの1つに、MoneyGramがある。

https://www.moneygram.com/mgo/us/en/paybills

かつては、正規の銀行システムに関わらずに暮らすことは、比較的簡単だった。雇用主は、労働者に現金で賃金を支払うのが普通だった。現金を受け取った労働者は、どこでも請求書の支払いができたし、街の商店で買い物もできた。

ところが今日では、銀行システムと関わらずにいることは困難を極める。現金で支払える場所は、もはや過去の遺物のようなものだし、オンラインショッピングでは電子決済方式しか受け付けてくれない。

豊かな国ほど銀行口座を持つ…世界規模で広がる格差

銀行口座を持たない人は世界に「10億人超」

世界全体で見るとどうなのだろうか。銀行口座が持てないために、いまだに現金を使う必要がある層は、米国に何百万人もいるが、これは世界的に見たら例外的な存在なのだろうか。世界銀行の調べによれば、銀行口座を持たず、現金に頼っている人は、10億人を超えるという。

世界銀行では、金融サービスが利用できる人口の割合を国ごとに調査している。なお、世界銀行の定義に基づく「銀行口座の所有者」は、米国での定義よりも広い。携帯電話で送金・着金ができる人も銀行口座所有として扱われるからだ※。

※ https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview

図表は、世界銀行の推定値を示している。世界全体の成人のうち、4分の1ほどが銀行口座（携帯電話による資金移動口座を含む）を利用できないのだが、国によって驚きの差がある。

［図表］世界的に見た銀行口座を持たない成人の割合 出典：『ザ・パワー・オブ・キャッシュ デジタル経済にこそ跳ね上がる現金の価値』（プレジデント社）より抜粋

欧州や米国では、銀行口座を持たない人々は比較的少なく、ユーロ圏で銀行口座を持たない人の割合はわずか1％である。

だが、中東や北アフリカでは、口座を持っている人は、人口のおよそ半分の47％にとどまる。一般的には、国の平均所得が上がれば、銀行口座を持つ人口も増える可能性が高い。

「モバイル決済」は低所得者の救いにはならない

フィンテック企業の多くは、低所得層や銀行口座を持たない人々の問題がモバイル決済で解決できると考えている。この考え方自体に問題があることを指摘しておこう。

モバイル決済を使うためには、まともに使える携帯電話が必要になる。世界の中で情勢不安定な地域では、通信ネットワークが利用できない。政府が安全保障上の理由で携帯電話回線やインターネット回線を遮断していることもあるからだ。

安定した国でも、モバイル決済の前提条件として、携帯電話を購入し、毎月、通信料金を支払う必要がある。残念ながら、利用者が料金を支払えないために携帯電話が止められてしまうことも多い。つまり、生活苦に陥れば、モバイル決済を行うことも、送金を受け取ることも難しくなりかねないのだ。

この問題は軽視できない。米国の携帯電話会社大手に、ベライゾンとTモバイルという会社がある。景気がよかった2021年に、全料金プラン収入のうち、ベライゾンは2.6％、Tモバイルは3.5％の回収不能を見込んでいた。要するに、携帯電話利用者の約3％が滞納のためにサービス利用停止に追い込まれたことになる。

米国政府もこの問題を認識していて、通信分野を所管する米連邦通信委員会（FCC）が低所得層向け電話料金補助制度「ライフライン（Lifeline）」を打ち出した。

これは、低所得者が携帯電話の通信料支払いに月額9ドル超の補助を受けられる制度である。が、低所得者がこの補助を受けるためには、3カ月にわたって資金がまったくないか、ほとんどないことを証明する必要がある。突然貧困に陥った場合、所得や資産がなくなってから数カ月待たねば、この制度の対象にならないのだ※。

※ AT&Tは、携帯電話部門の貸倒償却額や不良債権処理額を明らかにしていない。ベライゾンとTモバイルのデータは、2021年の各社年次報告書から。「ライフライン」のデータは、https://www.fcc.gov/lifeline-consumersers.

ほとんどの決済が電子化を進め、多くの人々がモバイル決済を使う社会にあって、電話が使えなくなれば、友人や家族と連絡も取れなくなるばかりか、買い物もできないことを意味する。まだ現金が使える社会であれば、電話が使えなくなったとしても、買い物は可能である。

「脱現金」は経済格差を悪化させる

現代社会では、経済的な格差が広がる一方だ。脱現金も、経済格差の原因の1つと片付けるわけにはいかない。脱現金で経済格差の問題は悪化の一途をたどることになる。

脱現金の流れの中で、ホームレスや低所得層が利用できる店も病院も飲食店も減少している。脱現金によって、善意の寄付行為も減少する。また、高所得層の支出を補助するための原資を、低所得層に押し付ける構図が生まれた理由も、脱現金にある。

そして、銀行を信用しない人々や銀行を好きになれない人々が、金融システムの一部に組み込まれ、高い手数料を取られている。現金を難なく使える状況を維持することこそ、低所得層に力を与えることになるのである。

キャッシュレス社会を志向する推進派は、キャッシュレス化で金融包摂や金融の公平性といった崇高な目標に向かって前進できると信じて疑わない。だが、それを言うなら、誰でも製品・サービスの売り買いに余計な費用をかけず、容易に実行できる手段がすでに存在するではないか。簡単で低コストで公平な現金である。

ジェイ・L・ザゴースキー

米ボストン大学大学院

特任准教授