冬の寒さ対策で活躍する使い捨てカイロですが、「肌着に貼ったまま」「ポケットに入れたまま」うっかり洗濯してしまった…そんな方って少なくないのではないでしょうか。泥スッキリ本舗公式インスタグラム（@sukkiri_sentaku_kaji）がカイロを洗濯してしまうとどうなってしまうのか、また、洗濯してしまった際の対処法について紹介しています。



カイロを洗ってしまったら…

▽カイロを洗ってしまった時の対処法



・袋が破れて中身が出ていなければ…

さほど心配ないのだそう。すぐにカイロを取り出せば大丈夫。一緒に洗ってしまった服も見た目に問題なければそのまま干してもOK！



・茶色いシミがついた場合

袋が破れていなくても濡れたまま放置するなどでカイロの鉄粉と水が反応し、錆びて茶色いシミが衣類につくことがあるのだとか。錆の汚れがついた場合は「還元型漂白剤」を使ってつけ置きするか、クリーニングに！



▽ 「還元型漂白剤」でつけ置きのやり方



汚れの程度や素材の特性に応じて40〜50°Cの洗剤液を作り、30分〜2時間程度つけ置き、よくすすいでから通常洗濯を行う。あまり聞き慣れない 「還元型漂白剤」ですが、ドラッグストアやホームセンターで比較的手軽に手に入るそう。※ 塩素系漂白剤と同様、白物衣料専用になるので色柄物の場合は酸素系漂白剤を！



▽カイロの袋が破れてしまったら要注意



カイロの中身は鉄粉、活性炭、保水剤、水、塩類。これらの粉末が出てしまうと洗濯機の内部で錆や故障の原因になってしまうそう。また、衣類についてしまうと生地を傷めたり錆の汚れがつくことも…。



▽洗濯機の中で中身が出てしまったら？



拭き取るか、乾いてから掃除機で吸い取るのが良いそう。その後、洗濯槽洗浄を行い洗濯機内部に残ったカイロの中身を洗い流す。念のため洗濯機メーカーに相談するのが安心です。



▽ カイロを洗濯した時の不安



・カイロが濡れて発火しない？

発火の恐れはないそう。



・乾燥機に入れたら発火しない？

今のところそういった事例は挙がっていないそう。



うっかりカイロを洗濯してしまわないように、洗濯物を洗濯機に入れるときにポケットに入れっぱなし、肌着に貼りっぱなしがないか確認する習慣づけが大切！



