●今朝は底冷えが強く、山間部では路面凍結のおそれ。車の運転など要注意

●日中は広く快晴。風も穏やかで洗濯日和に

●週末にかけて気温変化大。特に8日(日)は市街地でも積雪のおそれも



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から山間部を中心に断続的に雪雲が流れ込みました。

この時間はすでに雪も落ち着いていて、晴れているところが多くなっています。





よく晴れて放射冷却が強くなったことと、冷たい北風の流れ込みが合わさり、この時間にかけて冷え込みが強くなっています。

きょう3日(火)午前6時30分現在は広く凍えるような底冷えで、山間部では昨夜の雪が凍り路面が凍結しているおそれ。また山口市内では空気がもやっとして見通しも悪くなっています。車の運転など十分ご注意ください。





一方、きょう3日(火)は西から高気圧が張り出す予想です。

午後になるほど、県内はしっかりと高気圧に覆われて、冬型の気圧配置も解消する見通しです。





この先、気温は順調に上がり、山口市内の最高気温は11度となる予想です。

日中は青空が広がり、きょう3日(火)は日ざしの温もりがしっかりと感じられそうです。







節分のきょう3日(火)は朝からよく晴れて、日中は雲のほとんどない快晴のところが多くなる見込みです。

風も穏やかで絶好の洗濯日和となりそうです。

今年の恵方は南南東です。

夜もしっかり晴れるので、きれいな空や月を眺めながら豆まきや恵方巻を楽しんでみてはいかがでしょうか。





最高気温は2ケタのところも多く、日中は日ざしの温もりで多少寒さも和らぐと見込んでいます。





今週半ばにかけて寒さは緩み、あさって5日(木)は最高気温が15度と春の暖かさとなりそうです。

ただ週末からは急激に気温が低下し、一気に真冬の寒さに戻る予想です。

一方で空模様はしばらく晴れたり曇ったりですが、週末は強い寒気の影響により、8日(日)を中心に市街地でも積雪や路面凍結のおそれがあります。まだ油断せずに、雪への意識を高めて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）