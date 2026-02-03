サッカー・Jリーグ、サンフレッチェ広島の日本代表GK大迫敬介選手が2日、6日に開幕する百年構想リーグへの意気込みや6月開幕のFIFAワールドカップへの思いを語りました。

大迫選手は昨季リーグ戦全38試合に出場すると、チームはリーグ最少失点(28)を記録しました。YBCルヴァンカップ決勝のピッチにも立つと、3年ぶり2度目の優勝に貢献。Jリーグ優秀選手賞に選出される充実のシーズンを送りました。

特別フォーマットで行われる百年構想リーグは、90分戦って引き分けの場合PK戦を行います。大迫選手は「PKで決着をつけることは今までにないこと。GKとしてすごく楽しみ」と、自らの見せ場が増えることに胸を躍らせます。

PKで意識しているポイントについて聞かれると、「ギリギリまでGKを見てくる選手が多いので、あまり早く動きすぎないことは意識している」と明かす大迫選手。「練習を重ねるたびに止められる回数も増えてきた。自信を持っている」と日々練習を積み重ねた成果を口にしました。

また、6月にはW杯が開幕します。「サッカーをしている人は憧れ、知らない人でも1度は聞いたことのある大きな大会」と語った大迫選手。その舞台が近づいてきていることには「楽しみですし、半年後ということで1日1日が大事だなとは今まで以上に思っている」と、現在の心境を明かします。

大迫選手は2010年の南アフリカ大会、同じGKの川島永嗣選手(現ジュビロ磐田)の活躍する姿が印象に残っているといいます。今度は自分が日本代表で活躍する立場になったことには「(当時の自分は)想像できてないと思う」と回答。

そして「小さい頃だったのでぼんやりとした夢や目標でしかなかったが、それが現実になりそうなところまで来るとは思わなかった。でも常に目指し続ければ叶えられるチャンスが来ると経験できたので、それを最後まで叶えるために残り半年頑張りたい」と意気込みました。