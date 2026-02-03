福岡市東区にある明太子工場が、リニューアルオープンしました。従来の工場見学に、五感で楽しむ仕掛けを加え、福岡の食文化を世界へ発信します。

2月1日にリニューアルオープンしたのは、明太子の老舗「ふくや」が運営する「味の明太子工場ハクハク」です。



■森野里奈記者

「来館者にはこちらのミッションシートが配られて、明太子のおいしさを探る挑戦者として、ここから工場見学を楽しむことができます。」





5つのミッションをクリアするためには、楽しみながら学び考えて、おいしさの秘密を解き明かす必要があります。■森野記者「このように工場の説明パネルが壁にあるのですが、なんとこんな隠れた場所にもパネルがあり、探検しながらミッションであるクイズに答えていきます。」

また、これまでは製造の工程をガラス越しに「見るだけ」でしたが、内部の音やにおいを感じられる仕掛けも設けられました。



■ふくや ハクハク館長・本田祥久さん

「工場の部屋の中でとれた音を使って、音楽を生成しています。」

3つの調味料の中から、唐辛子はどれか当てるコーナーもあります。



■森野記者

「唐辛子！」

ミッションシートのクイズに全問正解すると、オリジナルのステッカーがもらえるのも魅力の一つです。



■訪れた人

「楽しいです。また来たいと思いますね。こだわっているなと思って。タッチする展示やミッションもあって、すごく楽しんで遊んでいます。」

「きれいになっていて、楽しいところも増えていて、いいなと思いました。子どもが遊べるところが増えてありがたいなと思いました。」

工場ではほかに、有料で明太子を漬け込む体験ができるほか、併設のカフェでは明太子食べ放題の食事も楽しめます。



こちらの施設は今後、ファミリー層だけでなく、外国人観光客への浸透も目指しています。



■ふくや ハクハク館長・本田さん

「明太子を通じた文化の発信、新たな観光地として、インバウンドの方にも福岡にはこういうおいしいものがある、こういう文化があるということを発信できればと考えています。」



ふくやの「味の明太子工場ハクハク」は入館無料です。



これまでの来館者は1日200人から300人ほどでしたが、今後は2倍以上の集客を目指します。



