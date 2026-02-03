体をじんわり温めてくれるしょうがは、寒い季節にこそ活躍する食材。ピリッとした辛みと爽やかな香りが特徴で、実はスイーツとの相性も抜群なんです！



ジンジャークッキーやジンジャーシロップなど、世界中で愛されているしょうがスイーツ。スパイシーな風味が甘さを引き立て、後味さっぱりで何度でも食べたくなる美味しさに仕上がります。今回は、おうちで簡単に作れるしょうがスイーツの人気レシピランキングTOP3をご紹介しますね。

■【人気レシピNo.1】体に優しいハチミツ×しょうがの黄金コンビ

堂々の第1位は、ハニージンジャーヨーグルト！ヘルシーなヨーグルトに、しょうがのピリッとした刺激とハチミツのまろやかな甘みが絶妙にマッチした一品です。朝食やおやつにぴったりで、腸活にも嬉しいデザート。しょうがの体を温める効果とハチミツの優しい甘さで、心も体もほっこり癒されますよ。混ぜるだけの簡単レシピなので、忙しい朝でもパパッと作れるのが人気の秘密です。







【材料】（4人分）



<ハニージンジャーソース>

ショウガ 2片

ハチミツ 大さじ 5~6

レモン汁 小さじ 1

プレーンヨーグルト 250~300ml

クラッカー 4~6枚



【下準備】



1、ショウガは皮をむいてすりおろし、耐熱容器にハチミツと共に入れ、電子レンジで１分加熱し、よく混ぜ合わせて再び45秒〜1分加熱してジャム状にする。粗熱が取れたらレモン汁を加え混ぜる。電子レンジは600Wを使用しています。







【作り方】



1、器にプレーンヨーグルトを入れ、＜ハニージンジャーソース＞をかけてクラッカーを添える。







【No.2】サクサク食感がたまらないベーグルラスク

■【2位以降も絶品ぞろい】しょうがの人気レシピ

薄くスライスしたベーグルに、しょうがとハチミツをぬってカリッと焼き上げたショウガベーグルラスク。サクサクの軽い食感と、程よい甘さがクセになる美味しさです。余ったベーグルの活用法としても優秀で、おやつやティータイムのお供に最適。しょうがの風味がアクセントになって、紅茶やコーヒーとの相性も抜群ですよ。







【材料】（2人分）



ベーグル 1個

バター 15g

<ハニージンジャー>

ショウガ(チューブ) 小さじ 1

ハチミツ 大さじ 1

グラニュー糖 大さじ 1.5



【下準備】



1、ベーグルは厚さ5mmの薄切りにする。







2、＜ハニージンジャー＞の材料を混ぜ合わせる。



3、オーブンを140℃に予熱する。



【作り方】



1、オーブンペーパーをしいた天板にベーグルを並べ、140℃に予熱しておいたオーブンで5〜6分焼き、裏返してさらに5〜6分焼く。







2、バター、＜ハニージンジャー＞の順にぬり、再び12〜13分焼き、冷ます。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。



【No.3】できたて熱々のふわふわ感を楽しんで

寒い日にぜひ作りたいのが、ジンジャースフレ。しょうがの温かみのある風味と、ふわっふわに膨らんだスフレの軽やかな口どけが魅力です。オーブンから出したての熱々ふっくらをそのまま味わうのがポイント！スプーンを入れた瞬間のシュワッとした感触と、口の中でとろける優しい甘さに、思わず笑顔がこぼれますよ。







【材料】（直径6cm、高さ3.5cmのココット 5個分）



<カスタードクリーム>

バニラビーンズ 1/4本

卵黄 3個分

グラニュー糖 60g

薄力粉 30g

牛乳 250ml

ショウガ汁 小さじ 2

<メレンゲ>

卵白 3個分

グラニュー糖 30g

<型用>

無塩バター 適量



【下準備】



1、バニラビーンズは縦半分に切り、中身をナイフでしごき出す。







2、ココットに＜型用＞の無塩バターをぬって、使う直前まで冷蔵庫で冷やしておく。



3、オーブンは200℃に予熱しておく。



【作り方】



1、＜カスタードクリーム＞を作る。ボウルに卵黄を入れ、グラニュー糖60gを加えて白っぽくなるまで泡立て器で混ぜる。さらに薄力粉を加え、軽く混ぜる。







2、鍋に牛乳とバニラビーンズを入れて火にかけ、鍋の縁が沸騰してきたら(1)に少しずつ加えながら手早く泡立て器で混ぜ、網でこす。







3、(2)を鍋に戻し入れ、ショウガ汁を加えて混ぜ合わせる。再び火にかけ、全体を絶えずかき混ぜながらクリーム状になり、もったりしてくるまで煮詰める。ボウルに移し入れ、表面が乾かないようにラップをぴったりとかぶせて粗熱を取る。







4、＜メレンゲ＞を作る。別のボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーでほぐし、グラニュー糖30gを2回に分けて加えながら泡立て、すくうと角がすっと立つくらい、かためのメレンゲを作る。







5、(3)に(4)の＜メレンゲ＞の1/4量を加え、ゴムベラで生地を下から上に持ち上げるようにしながらサックリと混ぜる。残りの＜メレンゲ＞を3回に分けて加え、泡を消さない様に気を付けながら同様にサックリ混ぜる。







6、準備しておいたココットに(5)をすくい入れ、パレットナイフなどで表面を平らにし、200℃に予熱しておいたオーブンで12〜13分焼く。







【このレシピのポイント・コツ】



ここではガスオーブンを使用しています。オーブンによって温度や焼き時間に違いがあるので、普段からお家のオーブンの癖を知っておく事をお勧めします。



できたての熱々を食べてください。保存は出来ません。



■しょうがスイーツで温活も美味しく楽しもう

しょうがを使ったスイーツは、美味しいだけでなく体を温める効果も期待できる優秀なおやつ。寒い季節の午後のティータイムや、夜のリラックスタイムにもぴったりです。ヨーグルトやラスクなら作り置きもできるので、まとめて作っておけば好きな時にすぐ楽しめますよ。今年の冬は、しょうがの温かみのある風味で、心も体もほっこり温まるスイーツタイムを過ごしてみてくださいね。

(E・レシピ編集部)