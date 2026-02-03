福井梨莉華、圧巻の美ボディでグラビアムック『PARADE』裏表紙に
グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号（小学館）が、2日に発売された。20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾っている。
【写真】裏表紙では…興味をそそる衣装で魅了した福井梨莉華
「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。
ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久が、表紙を飾った。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露している。
中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおり、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなの…といったメンバーとなっている。
【福井梨莉華】
2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。身長162cm。2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。24年9月にグラビアデビュー。ファースト写真集『あいの道しるべ』、『カレンダーブック2026』が発売中。
【写真】裏表紙では…興味をそそる衣装で魅了した福井梨莉華
「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。
中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおり、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなの…といったメンバーとなっている。
【福井梨莉華】
2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。身長162cm。2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。24年9月にグラビアデビュー。ファースト写真集『あいの道しるべ』、『カレンダーブック2026』が発売中。