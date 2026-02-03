『東京P.D.』実名報道の光と影…炎上するメディアと被害者遺族の想い【第4話あらすじ】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の第4話が3日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】“猟奇的な犯人”を演じたtimelesz猪俣周杜
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■第4話あらすじ
千葉の山中で５人の遺体が発見された事件で、実名報道が行われたことによりメディアの報道が過熱。ＳＮＳでは真偽が定かでない情報が流布される事態となった。だが、これに憤った被害者遺族の働きかけで実名が減り、世間の関心は次第に薄れていくことになる。
さらに、被疑者の川畑礼介（猪俣周杜）は、５人の遺体を遺棄したことは認めたものの、あくまでも自殺ほう助であり、殺人ではないと主張は変わらず。殺人と断定できる証拠もなかなか見つからず、捜査一課の刑事・巨椋雅史（吉原光夫）は苦慮していた。
そんなある日、今泉麟太郎（福士蒼汰）が休憩していると、ＹＢＸテレビ記者・稲田裕司（金子ノブアキ）もやってくる。稲田は、今回の事件で被害者の実名をいち早く報道したとして、ＳＮＳで炎上していた。その発端となったのは、被害者・木崎七恵（えなこ）の妹・京子（足川結珠）の投稿だったという。
数日後、今泉は再び稲田に声をかけられ、５通の手紙を託される。それは、被害者５人の遺族に向けて稲田が書いた謝罪の手紙だった。今泉は稲田から自分に代わって渡してきてほしいと頼まれ…。
【写真】“猟奇的な犯人”を演じたtimelesz猪俣周杜
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
千葉の山中で５人の遺体が発見された事件で、実名報道が行われたことによりメディアの報道が過熱。ＳＮＳでは真偽が定かでない情報が流布される事態となった。だが、これに憤った被害者遺族の働きかけで実名が減り、世間の関心は次第に薄れていくことになる。
さらに、被疑者の川畑礼介（猪俣周杜）は、５人の遺体を遺棄したことは認めたものの、あくまでも自殺ほう助であり、殺人ではないと主張は変わらず。殺人と断定できる証拠もなかなか見つからず、捜査一課の刑事・巨椋雅史（吉原光夫）は苦慮していた。
そんなある日、今泉麟太郎（福士蒼汰）が休憩していると、ＹＢＸテレビ記者・稲田裕司（金子ノブアキ）もやってくる。稲田は、今回の事件で被害者の実名をいち早く報道したとして、ＳＮＳで炎上していた。その発端となったのは、被害者・木崎七恵（えなこ）の妹・京子（足川結珠）の投稿だったという。
数日後、今泉は再び稲田に声をかけられ、５通の手紙を託される。それは、被害者５人の遺族に向けて稲田が書いた謝罪の手紙だった。今泉は稲田から自分に代わって渡してきてほしいと頼まれ…。