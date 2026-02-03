内田理央“千春”、海斗“ISSEI”と接近し…『略奪奪婚』第5話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：40〜）の第5話が3日深夜に放送される。
【場面写真】ライトに照らされ…悲壮な表情を浮かべる内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
千春はえみるの正体を調べることが生きる活力になってきた。一方、司はえみるや母親・藍子（街田しおん）からの子作りの圧に苛立ち、事務員の梅田（川島鈴遥）の優しさに惹かれ始める。
司から突き放されたえみるは、高額のスパチャを投げ、海斗（ISSEI）とふ2人で会う約束を取り付ける。そんな中、ナオ（松本大輝）の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。
【場面写真】ライトに照らされ…悲壮な表情を浮かべる内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
司から突き放されたえみるは、高額のスパチャを投げ、海斗（ISSEI）とふ2人で会う約束を取り付ける。そんな中、ナオ（松本大輝）の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。