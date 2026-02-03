「めっちゃリアル」“食べられる”クロックス！？見た目そのまま「そっくりスイーツ」大人気【THE TIME,】
味も見た目も楽しめると大人気の「そっくりスイーツ」。超もっちり食感の“さつまいもそっくり”のパンや、ぷるぷる揺れる“カピバラプリン”とは？
【写真を見る】「めっちゃリアル」“食べられる”クロックス！？見た目そのまま「そっくりスイーツ」大人気【THE TIME,】
まるで果物！？「新感覚アイス」
「TikTokでよく流れていたので気になって買ってみた」
「前にコンビニで見た時にほとんど売り切れてた」
2025年12月に日本に上陸しSNSで大バズりしたのが、果物そっくりの形をした「3Dフルーツアイス」（Gold Star/537円）※販売店舗により値段が異なる場合があります
もともとは韓国で発売され1ヶ月に100万本以上売れた大人気アイスで、マンゴー味やブドウ味など全部で5種類です。
THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：
「外側がチョコでコーティングされている。中はシャーベットみたいで凍らせたブドウを食べている感じ」
こうした“そっくりスイーツ”が注目される背景には、やはりSNSの存在があると専門家は話します。
コリアン・フード・コラムニスト 八田靖史さん：
「形をリアルに作ってみせるのは流行りになっている。誰かに伝えたくなるビジュアル、みんなに見せたくなることでSNSを通じて拡散していく」
リアルすぎると話題「ムースケーキ」
東京・新大久保にある韓国ベーカリーカフェ『OKUDO CAFE』のショーケースに並ぶのは、桃やマンゴー、ラズベリー、デコポン“そっくり”のムースケーキです。（各1200円）
「めっちゃデコポン、本物みたい」「めちゃくちゃリアル」と、女子心をくすぐる見た目はさることながら、中にも…
新名部員：
「マンゴーの果肉がすごい、贅沢。マンゴーの爽やかさを優しい甘さのクリームがコーティングしてくれていて美味しい。見て楽しい、食べて美味しいし、食べ進めて楽しい」
3時間待ちの行列も「野菜パン」
韓国発・ジョンナンミミョンガの“野菜そっくりパン”も、ポップアップが開催されると3時間待ちの行列ができるほど人気です。※ネットでも購入可能
「さつまいも」や「かぼちゃ」、「じゃがいも」など全部で12種類。
生地にもち米が使われていて、「もちもちすぎて切れない」（新名部員）というほどの“もっちり感”が特徴です。
赤紫色の皮や表面の小さいくぼみなど、“さつまいもそっくり”に再現されたパンの中には、さつまいも餡がぎっしり。
新名部員：
「もち米パンなのでお餅のようなもっちもちの食感。スイートポテトみたいな感じで、ほのかに甘くてめちゃくちゃ美味しい」
それぞれにモチーフになっている野菜の餡が入っていて、にんにくパンには刻んだニンニクとクリームチーズをブレンドした餡。
新名部員：
「にんにくのジャキジャキ感がある。ガーリックパンみたいなものを想像したけど、クリームチーズが結構甘めでスイーツ寄り」
プルプル食感「カピバラプリン」
愛くるしい見た目から“思わず撮りたくなる”と話題になっているのは、『sooop』（東京・新大久保）の「カピバラプリン」（1280円）です。
ちょっぴり太っちょのカピバラがお座りした形で、お皿を少し揺らしただけでもプルンプルン。ぷるぷる揺れる姿がカワイイと評判になっています。
店長・太田さん：
「韓国で流行ったものを、日本でも穏やかで可愛いキャラクターの感じをもっと広められたと思って」
どこから食べるかでもキャーキャー大盛り上がりできる、チョコ味の“カピバラ”です。
新名部員：
「見た目もプルンプルンだけど食感もプルンプルン。ほろ苦さだったり、甘さも感じられてくどくない。全然重くない」
食べられる「クロックス風チョコ」
埼玉・川越では、驚きの“そっくりスイーツ”に出会えます。
カフェ『蜂蜜と米』で出てきたのは、サンダルの“クロックス”風のそっくりスイーツ「クロックスグリークヨーグルト」（1500円）
“クロックス”の表面はチョコレートでコーティングされていて、割ってみると中にはたっぷりのフルーツとヨーグルトが入っています。
「お〜すごい、可愛い。いっぱい入ってる。マスカットも入ってる」（20代女性）
「そっくり。めっちゃリアル。本当に靴」（20代女性）
「インスタで流れてきて、韓国で流行っていて川越に上陸したから食べてみたいなと」（20代女性）
韓国初のそっくりスイーツ。次はどんな”そっくり”が日本にやってくるのでしょうか？
（THE TIME,2026年1月30日放送より）