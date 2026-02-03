味も見た目も楽しめると大人気の「そっくりスイーツ」。超もっちり食感の“さつまいもそっくり”のパンや、ぷるぷる揺れる“カピバラプリン”とは？

【写真を見る】「めっちゃリアル」“食べられる”クロックス！？見た目そのまま「そっくりスイーツ」大人気【THE TIME,】

まるで果物！？「新感覚アイス」

「TikTokでよく流れていたので気になって買ってみた」

「前にコンビニで見た時にほとんど売り切れてた」

2025年12月に日本に上陸しSNSで大バズりしたのが、果物そっくりの形をした「3Dフルーツアイス」（Gold Star/537円）※販売店舗により値段が異なる場合があります

もともとは韓国で発売され1ヶ月に100万本以上売れた大人気アイスで、マンゴー味やブドウ味など全部で5種類です。

THE TIME,マーケティング部 新名真愛部員：

「外側がチョコでコーティングされている。中はシャーベットみたいで凍らせたブドウを食べている感じ」

こうした“そっくりスイーツ”が注目される背景には、やはりSNSの存在があると専門家は話します。

コリアン・フード・コラムニスト 八田靖史さん：

「形をリアルに作ってみせるのは流行りになっている。誰かに伝えたくなるビジュアル、みんなに見せたくなることでSNSを通じて拡散していく」

リアルすぎると話題「ムースケーキ」

東京・新大久保にある韓国ベーカリーカフェ『OKUDO CAFE』のショーケースに並ぶのは、桃やマンゴー、ラズベリー、デコポン“そっくり”のムースケーキです。（各1200円）

「めっちゃデコポン、本物みたい」「めちゃくちゃリアル」と、女子心をくすぐる見た目はさることながら、中にも…

新名部員：

「マンゴーの果肉がすごい、贅沢。マンゴーの爽やかさを優しい甘さのクリームがコーティングしてくれていて美味しい。見て楽しい、食べて美味しいし、食べ進めて楽しい」

3時間待ちの行列も「野菜パン」

韓国発・ジョンナンミミョンガの“野菜そっくりパン”も、ポップアップが開催されると3時間待ちの行列ができるほど人気です。※ネットでも購入可能

「さつまいも」や「かぼちゃ」、「じゃがいも」など全部で12種類。

生地にもち米が使われていて、「もちもちすぎて切れない」（新名部員）というほどの“もっちり感”が特徴です。

赤紫色の皮や表面の小さいくぼみなど、“さつまいもそっくり”に再現されたパンの中には、さつまいも餡がぎっしり。

新名部員：

「もち米パンなのでお餅のようなもっちもちの食感。スイートポテトみたいな感じで、ほのかに甘くてめちゃくちゃ美味しい」

それぞれにモチーフになっている野菜の餡が入っていて、にんにくパンには刻んだニンニクとクリームチーズをブレンドした餡。

新名部員：

「にんにくのジャキジャキ感がある。ガーリックパンみたいなものを想像したけど、クリームチーズが結構甘めでスイーツ寄り」

プルプル食感「カピバラプリン」

愛くるしい見た目から“思わず撮りたくなる”と話題になっているのは、『sooop』（東京・新大久保）の「カピバラプリン」（1280円）です。

ちょっぴり太っちょのカピバラがお座りした形で、お皿を少し揺らしただけでもプルンプルン。ぷるぷる揺れる姿がカワイイと評判になっています。

店長・太田さん：

「韓国で流行ったものを、日本でも穏やかで可愛いキャラクターの感じをもっと広められたと思って」

どこから食べるかでもキャーキャー大盛り上がりできる、チョコ味の“カピバラ”です。

新名部員：

「見た目もプルンプルンだけど食感もプルンプルン。ほろ苦さだったり、甘さも感じられてくどくない。全然重くない」

食べられる「クロックス風チョコ」

埼玉・川越では、驚きの“そっくりスイーツ”に出会えます。

カフェ『蜂蜜と米』で出てきたのは、サンダルの“クロックス”風のそっくりスイーツ「クロックスグリークヨーグルト」（1500円）

“クロックス”の表面はチョコレートでコーティングされていて、割ってみると中にはたっぷりのフルーツとヨーグルトが入っています。

「お〜すごい、可愛い。いっぱい入ってる。マスカットも入ってる」（20代女性）

「そっくり。めっちゃリアル。本当に靴」（20代女性）

「インスタで流れてきて、韓国で流行っていて川越に上陸したから食べてみたいなと」（20代女性）

韓国初のそっくりスイーツ。次はどんな”そっくり”が日本にやってくるのでしょうか？

（THE TIME,2026年1月30日放送より）