サッカー・Jリーグ、柏レイソルの日本代表FW細谷真大選手が2日、今週開幕する百年構想リーグへの意気込みや6月開幕のFIFAワールドカップへの思いを語りました。

昨季チームは最終節まで優勝争いを繰り広げるも惜しくも2位に。細谷選手は「あと1歩届かなかったし、ルヴァンカップも準優勝だった。今季はタイトルを目指して頑張りたい」と頂点への思いを口にしました。

6日からは6月までの短期大会である百年構想リーグが開幕。「とても楽しみ。チームとしても個人としてもいい準備ができた」と自信をうかがわせます。

特別フォーマットで行われる百年構想リーグは引き分けがなく、PKで決着を付けます。細谷選手はPKに「結果を見ればあまり決めていないので、ここから自信をつけていければ。練習してしっかり準備したい」と語りました。

また、6月にはFIFAワールドカップが開幕。「夢の舞台。1度は出たい」と答えた細谷選手は、「今年は出場するチャンスがあるなかで、自分も活躍したいと強く思っている」と力を込めます。

「柏で点を取り続けることが(代表入りへの)1番の近道だと思っているので、百年構想リーグで圧倒的な結果を残したい」と意気込んだ細谷選手。そして今季の目標は「チームとしては昨シーズン逃したタイトルを取りたいし、個人としても2桁得点を取りたい」と掲げました。