3月27日に全国公開される永瀬廉と吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』の主題歌入り特別映像と新場面写真が公開された。

参考：永瀬廉×吉川愛『鬼の花嫁』ポスター＆本予告公開 主題歌はKing & Princeの新曲

本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川演じる愛を知らない平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）、運命に導かれた2人のラブストーリー。『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）、『九龍ジェネリックロマンス』などの池田千尋が監督を務めた。

本日2月3日は“節分の日”。“鬼”が関連するこの日に、King & Prince による主題歌「Waltz for Lily」と映画がスペシャルコラボした特別映像が公開された。

あやかしの頂点に立ちながらも一族の重責に孤独を抱えていた愛を知らない鬼・玲夜（永瀬廉）と、家族から愛されず絶望の淵にいた愛に見放された人間・柚子（吉川愛）。映像では、それぞれの世界で孤独を抱えて生きていた2人が、抗うことのできない宿命の糸に手繰り寄せられるように出会い、惹かれ合っていく姿が切り取られている。さらにともに過ごす日々の中で少しずつ心の距離を縮めた2人のお互いの温もりに心を許し、リラックスしている様子も。そしてKing & Princeによる主題歌の「もう泣かないで」「ずっとふたりで」という歌詞と力強い優しさを感じさせる甘美な歌声が、玲夜と柚子の純粋な想いと重なり合っていく。

さらに、玲夜と柚子が次第に心を通わせていくシーンを切り取った場面写真3点も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）