¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤Ë¤¯¤¤»Ò¤É¤â¡×¤À¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¶¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½¬´·
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ê¤ÎÀö¤¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
Photo: Adobe Stock
Åß¤Ï´¶À÷¾É¤È¤ÎÀï¤¤
Åß¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ç½¸ÃÄÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤¦¤Ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó´ðËÜ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉË¡¤¬¡Ö¼êÀö¤¤¡×¤À¡£
¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¤Ð¤¤¶Ý¤òÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¿å¤Ç¤µ¤Ã¤È¼ê¤ò¤Ì¤é¤¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤¼ê¤ÎÀö¤¤Êý¡×¤òÃÎ¤í¤¦
¡ÖÉ÷¼Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤»Ò¤É¤â¡×¤Ï¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¼êÀö¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ³ØÁ°¸å¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤Æ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¢¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¤¤ì¤¤¤Ê¡¡¤ß¤º¤Ç¡¡¤Æ¤ò¡¡¤Ì¤é¤½¤¦¡£
¢¤»¤Ã¤±¤ó¤ò¡¡¤è¤¯¡¡¤¢¤ï¤À¤Æ¤è¤¦¡£
£¤Æ¤Î¤Ò¤é¤«¤é¡¡¤Æ¤Î¤³¤¦¡¡¤æ¤Ó¤Î¤¢¤¤¤À¡¡¤æ¤Ó¤Î¤µ¤¤Þ¤Ç¡¡¤´¤·¤´¤·¡£
¤¤¢¤ï¤ò¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¡¡¤Ê¤¬¤·¤¿¤é¡¡¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¡¤Õ¤³¤¦¡£¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ùp.45¡Ë
ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¼ê¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤Í¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤òÀö¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²þ¤á¤Æ¿Æ»Ò¤Ç¡ÖÀµ¤·¤¤¼êÀö¤¤¡×¤Î»ÅÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£