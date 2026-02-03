「衝撃的な理由で大型移籍が破談」鎌田同僚のフランス代表FW、イタリア名門移籍が契約目前で白紙に…“最終日”のどんでん返しに現地騒然！一体なぜ？
欧州主要リーグの移籍市場最終日に、どんでん返しが起きた。
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのフランス代表FWジャン＝フィリップ・マテタのミラン移籍が、契約目前で白紙になったのだ。
『FOX SPORTS』は「衝撃的な理由で大型移籍が破談に」と見出しを打ち、「マテタは移籍期限最終日にパレスからミランへ移籍する可能性があったが、健康上の理由で実現しなかった」と報じた。
記事によれば、「ミランはマテタの膝の追加検査を要求したが、移籍を確定させるために必要な保証は得られなかった」という。
英公共放送『BBC』も「ジャン＝フィリップ・マテタは今シーズン、膝の怪我を抱えながらもプレーを続けていた。膝の怪我自体は、今シーズンのプレーを妨げるものではなかった」と伝えている。
いずれにしても、イタリア名門への加入が叶わなかった大型ストライカーは、一度退団を決断したクラブへの残留を余儀なくされた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！
