香取慎吾、映画『高校生家族』主演決定！個性豊かなキャスト＆ソロカット、インタビュー映像が初解禁

香取慎吾が、映画『高校生家族』の主演に決定。家谷家を演じる個性豊かなキャスト＆ソロカットが解禁された。

■週刊少年ジャンプの人気ギャグ漫画『高校生家族』が映画化

週刊少年ジャンプ読者を強烈なインパクトでざわつかせた人気ギャグ漫画『高校生家族』が実写映画化、2026年秋以降に公開される。

仲間りょうによる同名漫画を映画化する『高校生家族』は、その名の通り、家族全員が高校生になるという型破りな設定の青春コメディ作品。仲間りょうならではの独特な台詞の言いまわしと誰も傷つけない優しい笑いで人気を博し、2023年の連載終了後もなお愛され続けている同作。

「今日から父さんも高校生だ」入学式当日の朝、高校生活に胸を膨らませていた家谷（いえたに）家の長男・光太郎は、父親の一郎から同じ高校に通うことを告げられる。さらには母親の静香、妹で小学生の春香、そしてペットのゴメスまで同じ高校に“同級生”として通うことを知らされる。光太郎の輝かしい高校生活は一体どうなってしまうのか。家谷家の面々に巻き込まれる形で、光太郎の波乱万丈な高校生活が幕を開ける。

監督は、『おっさんずラブ』『極主夫道』シリーズや映画『Gメン』（2023）、ドラマ『ビリオンスクール』（2024）、ドラマ『ダメマネ!－ダメなタレント、マネジメントします-』（2025）などコメディを中心に数多くのエンタメ作品を手掛ける瑠東東一郎。脚本は、ヨーロッパ企画の上田誠。

■「涙涙の高校生役ゲットしました！」（香取慎吾）

主演は香取慎吾。長男・光太郎の同級生として高校に通う事になった元サラリーマンの父・家谷一郎役を務める。香取といえば、ドラマ『西遊記』（2006）での孫悟空や『こちら葛飾区亀有公園前派出所』シリーズ（2009）での両津勘吉といった漫画原作の唯一無二のキャラたちを抜群のコメディセンスで演じきっている。近年でも映画『犬も食わねどチャーリーは笑う』（2022）やドラマ『日本一の最低男※私の家族はニセモノだった』（2025）などの作品で主演をつとめ、お茶の間に笑顔を届けてきた。

そんな香取が今回挑戦するのは、まさかの高校生役。香取は「僕が演じる一郎に『ずっと高校生に憧れてた。父さん中卒でな』というセリフがあるのですが、実は僕も中卒なんです。仕事ばかりしてきたので、高校生への憧れがずっとありました。一郎を演じられて嬉しいです。涙涙の高校生役ゲットしました！」と自身との共通点から長年高校生にたいし秘めていた思いと共に、本作出演への喜びを明かした。

同じく光太郎の同級生として高校に通う母・家谷静香役を仲里依紗が演じる。仲は、「まさか36歳で高校生の役をできるなんて！ 本当にすごく嬉しかったです」と高校生役への喜びをコメント。さらに、香取との共演について「15年以上ぶりの共演で、まさかの夫婦役で再会ができてすごく嬉しいですし、コメディの作品を、香取さんとやれる事にすごくテンションが上がっています」とドラマ『幸せになろうよ』（2011）以来、久しぶりの共演であることを語った。

入学式当日、突然家族が“同級生”になったことによって異色の高校生活を送ることになった家谷家の長男・光太郎役は齋藤潤が演じる。小学生離れした優れた知能で高校に飛び級入学することになった光太郎の妹・春香を永尾柚乃が演じる。共に高校生活を送る家谷家の飼い猫・ゴメスには、数々のCMや映画でも大活躍の俳優猫・大福が決定。原作読者からも人気の高いゴメスをまるまるとしたキュートなルックスと哀愁漂う表情を武器に堂々演じる。

そしてこのたび、“祝入学！家谷家家族写真”と称した入学式での記念写真が解禁！ 晴れて目出鯛（めでたい）高等学校に入学した家谷家の制服姿が写し出されている。念願の高校生活に胸を躍らせ、桜満開の校門を背にカメラ目線でにっこり微笑む一郎（香取慎吾）、静香（仲里依紗）、春香（永尾柚乃）。さらには、静香の腕に抱かれた家谷家の飼い猫・ゴメスも高校生の制服を着こなし、どこか満足げな面持ちに見える。

一方で、不服そうな表情を浮かべる光太郎（齋藤潤）からは、思い描いていた輝かし青春への期待とは裏腹に“家族全員が同級生になる”という非常に受け入れがたい現実を突きつけられた絶望を感じる。光太郎の高校生活はどうなってしまうのか!? 家谷家の波乱万丈なスクールライフはいかに…圧倒的熱量の笑いとドラマで世代を超えた超全力エンターテイメントを全国に届ける。

■キャスト コメント＆画像

■作品情報

『高校生家族』

2026年秋以降公開

出演：香取慎吾 仲里依紗 齋藤潤 永尾柚乃

原作：「高校生家族」仲間りょう（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：瑠東東一郎

脚本：上田誠（ヨーロッパ企画）

配給：東映

(C)仲間りょう／集英社 (C)2026 映画「高校生家族」製作委員会

作品サイト

kokosei-kazoku-movie.jp

■【画像】『高校生家族』家谷家の飼い猫・ゴメスの俳優猫・大福、書影