“キングダム愛”が炸裂！本郷奏多が「こういう上司に出会いたい！」と語る大好きなキャラとは？
佐賀空港で2026年1月27日、「『キングダム×(駆ける)佐賀県』オープニングセレモニー」を実施。囲み会見に、映画『キングダム』で成キョウ(せいきょう)役を演じた俳優の本郷奏多さんが出席した。
【写真】圧巻！有明海沿いの「キングダム読破堤」は、コミックス1巻から77巻までの全ページを300メートル超にわたって展示する
佐賀県は、県内のモノ・コトを起点に、誰もがハッとしてドキドキする“新しい驚き”をつくる情報発信プロジェクト「サガプライズ︕」の⼀環として、連載20周年を迎える佐賀県出⾝・原泰久さんの⼤⼈気漫画『キングダム』とコラボレーションした新プロジェクト「キングダム×(駆ける)佐賀県 〜佐賀の⽕を絶やすでないぞォ。〜」を2026年1⽉20⽇からスタート。空港は、外壁や階段、ガラス⾯などにキャラクターや名シーンをダイナミックに装飾し、『キングダム』⼀⾊に。“思いの継承”をテーマにした特別展も開催している。
期間限定で「佐賀キングダム空港」という愛称を使用する同空港。同空港の印象を問われた本郷さんは、「(装飾の中に)あ、騰(とう)もいるんだ！って。1枚だけとかじゃなくて、けっこう随所に(飾りが)あるのがうれしいポイント。ファンとしては、普段選抜されなさそうなメンバーがいたり、それを発見できるのもうれしいところです。蒙武(もうぶ)とかもいて、けっこう渋めのキャスティングだと思います(笑)」とニヤリ。
「今回のキャンペーンはどのように盛り上がってほしいか」と問われると、「キングダムファンの方にぜひ佐賀にいらしていただいて、佐賀の魅力も発見して帰っていっていただけたらなと思います。温泉街とコラボしていたり、街中にはラッピングバスとかも走っていたりするので、たぶん歩くだけでも楽しいと思いますし、ぜひ佐賀を好きになって帰ってもらえたらなと思います」と話した。
また、「『キングダム』の中で“好きな言葉”や、“人生の中で活かしていきたいと思える言葉”はあるか」と問われると、作品のファンである本郷さんは「名言がいっぱいあるんですよね」とコメント。
続けて「僕は、好きな王騎将軍で言うと…。戦いの中で自分たちの軍を鼓舞するようなことを毎回言って、もうカリスマのリーダーだなって思うんですけど、『みんなの背中には常にこの王騎がいますよ』みたいなセリフがあって。なんてかっこいいんだと。こういう上司に出会いたいですね。みんな、もう自分の命はどうなってもいい！くらいのついていき方をするんだろうなと思います(笑)」と話し、キングダム愛を感じさせるトークで会場を盛り上げていた。
取材・文＝平井あゆみ
佐賀キングダム空港特別展
期間：2026年1月27日〜3月29日(日)
場所：佐賀空港[九州佐賀国際空港] 3階
時間：6時30分〜22時(※ターミナルビルの営業時間に準ずる)
※混雑状況によっては、入場制限を行う場合があります。
観覧料：無料
(C)原泰久／集英社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
