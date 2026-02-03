8日に投開票の県知事選挙。

立候補しているのは、届け出順に

元副知事で元復興庁統括官の新人

平田 研候補(58)

共産党県常任委員の新人

筒井 涼介候補(32)

2期目を目指す現職

大石 賢吾候補(43)

いずれも無所属の3人です。

衆議院選挙と重なった異例の知事選は、3つの陣営が激しく競り合う中、終盤を迎えています。

◆演説先で候補者が鉢合わせることも度々…

1月31日、イメージカラーの緑色に身を包み、佐世保市中心部のアーケードを練り歩いたのは、平田 研候補です。

自民党県連が平田氏の推薦を決めたのに対し、党本部が “自主投票” とする中、古賀 友一郎参議院議員や、党県連の議員らが同行。

握手を重ねながら、支持を訴えます。

そのちょうど、同じ時刻。

数十メートル離れた場所に現われたのは、現職の大石 賢吾候補です。

2人の陣営は、そのまま同じ商店街へ。

握手を交わした後、それぞれの立ち位置でマイクを握ります。

アーケードに響く2人の名前。

演説を行う間に、抜きつ、抜かれつ…。

たびたび鉢合わせとなるなど、緊張が走りました。

【平田 研 候補】長崎市出身 長崎南高⇒東京大学法学部卒

（平田 研 候補）

「スピーディーに実施していくために必要なもの、それは経験、知識、ネットワークそして覚悟です。

この4つが備わっていて初めて、県民の皆様のために1番役に立つ政策が、どんどんスピーディーに実施されていく。

そしてそれをできるのは私、平田研しかいません」

平田候補を支援するのは「自民」「国民民主」「立憲民主」各党県連の議員ら。

地域の人脈を生かした組織戦を展開します。

先月29日には、長崎市内で開かれた総決起大会には、長崎市や県央地域のトップが集結しました。

（鈴木 長崎市長）

「平田研こそが、長崎県のリーダーに最もふさわしい。長崎、諫早、大村、この3市の市長が、西九州新幹線の未来を平田研に託している」

（園田 大村市長）

「政策を自ら書く、語る、そして決める、動く、変わる。平田研さんなら、“ひら”かれ“た けん”せいを実現できる」

国土交通省出身の経験や実務能力を強みに、即戦力をアピール。

徹底した組織選挙で、支持を呼び込みます。

（平田 研 候補）

「私は、パフォーマンスはあまりできないかもしれない。派手さはないかもしれない。愚直にやるしかない。そういう人間だ。

しかし県民の為に、県民の為に、県民の為に、県民の皆さんを向いて、お一人お一人の顔を浮かべながら仕事をする。

そのことだけは必ずできる。皆さんにお約束する」

【筒井 涼介 候補】時津町出身 長崎大学経済学部

先月22日。

長崎市築町の鐵橋で “第一声” を上げたのは、筒井 涼介候補。

イメージカラーは薄紫色。候補者の中で最年少の、32歳です。

（筒井 涼介 候補）

「県民生活最優先な県政をつくります。まずは給料を上げる。中小企業を直接支援して、企業の皆さんが給料を上げやすくする。

そして若者世代が、この長崎でも暮らしていい。そう思える実感を私は作ります」

スローガンは、“一緒に作ろう 住みよか長崎” 。

共産党県委員会などで組織する「民主長崎県政をつくる会」が支え、企業・団体献金の禁止や、石木ダム事業の中止などを掲げています。

先月28日には、大村市で個人演説会を開催。

（筒井 涼介 候補）

「物価は毎年のように上がっていくのに収入が少ない。

ご高齢の方は年金が減らされていて、いろいろ切り詰めながら必死に暮らしておられる。

県民の皆さんが今暮らしが大変なのに、そういう政治をそのままにしておくのか」

参加者から集めたのが、県政や知事への率直な声です。

（投稿の読み上げ）

「国の言いなりにならないで。県民の要求に対して前向きに進めていけるような知事になってほしい、という思いが寄せられている」

有権者の思いを政策づくりに生かします。

積極的に街頭活動を行い、県民の声を集めるために自らアンケートを行うこともあります。

（筒井 涼介 候補）

「県での政治の動きと、県民の皆さんの思いが乖離している。離れていると思う。だから私は、県民の皆さんと政治を近づけたい。

県民の側からは絶対逃げない県知事になる。一部の都合のいい政治ばかり行うのではなくてしっかりと、県民の願い最優先の政治を創るために全力を尽くす」

県民目線で県政刷新を訴えます。

【大石 賢吾 候補】五島市出身 長崎北高⇒カリフォルニア大学生化学・分子生物学卒

（大石 賢吾 候補）

「私はこの4年間、長崎県の未来を変えるために、新しいことにもチャレンジをしてきました。

今、この積み上げてきたものをまたゼロに戻す、そういうことはあってはならないと私は思っています」

青色がイメージカラー、現職の大石候補。

県医師連盟や県建設業協会など、長年 自民党を支えてきた業界団体が推薦し、山本 啓介参議院議員や、党県連の議員が支援しています。

さらに元知事で元農林水産大臣の金子 原二郎氏は、自民党を離れて大石支持を表明。

前回に続いて保守分裂となる中、大石候補は「県民党」を掲げ、先月25日には佐世保市で演説会を開催。

会場には、宮島市長が駆けつけました。

（宮島 佐世保市長）

「本当に、私は歴代にないくらい佐世保に来てくれたと思う。いま種をまいて、芽を吹いたもの、これを伸ばしていく。それが大石知事の2期目の大きな仕事だ」

このほか、大石候補の出身地の五島をはじめ、壱岐や対馬など、離島地域の支持も呼び込みます。

大村市で開いた個人演説会では…。

（大石 賢吾 候補）

「前に動こうやという話、雰囲気を作って来たのは、この4年間の積み重ねだと。新幹線、止まっていない。ちゃんと前に進んでいる」

新幹線西九州ルートの全線フル規格化に向けた協議や、石木ダムの建設推進、国際航空路線の拡充などを挙げ、1期4年の実績を強調しました。

県都・長崎市でも、知名度と若さを武器に精力的に走り回り、支持拡大を図ります。

（大石 賢吾 候補）

「私は人生をとしてこの県北の発展、長崎県の発展のために働いていく。ただそれだけをひたすらにしっかりと前に進めていく。必ず必ず皆様方が誇りに思うような長崎県の未来を皆様と共につくっていく」

終盤戦を迎えた県知事選挙。

長崎県の未来を誰に託すのか。

現職と、2人の新人による三者三様の戦いに、有権者の審判が下されます。