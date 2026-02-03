成田凌、パスポート紛失で緊急事態 引っ越し直後の海外ロケ前に
俳優の成田凌が、3日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース やめられない犯罪 衝撃の真実2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】"新レギュラー"として加入を発表したtimelesz・松島聡
ゲストが“やめられないこと”を告白する。「人にプレゼントをあげたりするのがすごく好き」という成田。しかし、直前になると恥ずかしくなり、渡せなくなってしまうと語る。
さらに、危険な体験談も明かす。成田は引っ越し後の片付けの途中で海外ロケへ向かうことに。そこで、パスポートが見つからない緊急事態に陥った。出発の時間が迫る中、部屋中のダンボールを空けながら14時間以上も探した出来事を振り返る。
