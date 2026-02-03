オリコンがV字回復した事業とは？ 売り上げの半分を占める音楽以外のランキング事業 3日放送『LIFE IS MONEY』
テレビ東京『LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜』（後11：06〜後11：55）が3日、放送され、オリコンがV字回復したランキングの裏側を探る。
【番組カット】V字回復にスタジオ驚き！VTRを見つめる林修
番組では「崖っぷちから大逆転！V字回復企業SP」というテーマで企画を放送。「音楽ランキング」で親しまれ、ピーク時は「音楽ランキング」を掲載した音楽情報誌や着信メロディが好調だった。
一方、スマホやインターネットの普及で約30億円も売り上げが落ちた。今では音楽以外のランキング事業が、売り上げの半分を占めるまでに成長しV字回復した。皆さんも一度は見たことはあるかもしれないというその事業を探る。
番組ではオリコンのほか、ぴあや東京チカラめしがV字回復した企画を放送する。
