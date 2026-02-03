永瀬廉“鬼”と吉川愛“人間”が惹かれ合い寄り添う 映画『鬼の花嫁』×King ＆ Prince主題歌「Waltz for Lily」特別映像が公開
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）において、King & Princeが歌う主題歌「Waltz for Lily」（3月25日リリース予定）とスペシャルコラボした特別映像が解禁された。
【動画】永瀬廉“鬼”と吉川愛“人間”が惹かれ合う…『鬼の花嫁』×主題歌「Waltz for Lily」特別映像が公開
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
きょう、2月3日は「節分の日」。世間では「鬼は外」と豆をまく日だが、本作で描かれる“鬼”は、愛する人を心の内（うち）へ招き入れ、生涯守り抜くことを誓う強く美しい鬼。そんな、鬼が主役の今作にとっての“逆”記念日に、特別映像が公開された。
あやかしの頂点に立ちながらも一族の重責に孤独を抱えていた“愛を知らない鬼”玲夜と、家族から愛されず絶望の淵にいた“愛に見放された人間”柚子。それぞれの世界で孤独を抱えて生きていた2人が、抗うことのできない宿命の糸に手繰り寄せられるように出会い、惹かれ合っていく姿が映像では切り取られている。ともに過ごす日々の中で少しずつ心の距離を縮めた2人の、お互いの温もりに心を許し合うさまも映し出される。
そんな運命的な出会いを果たした2人の姿を、よりドラマチックに演出する主題歌は、King ＆ Princeの力強い優しさを感じさせる甘美な歌声と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれている。「もう泣かないで」、「ずっとふたりで」――など歌詞に刻まれた願いが、玲夜と柚子、2人の純粋な想いと重なり合う本映像。決して出会うはずのなかった運命が導いた2人の未来に、より一層の期待が膨らむ内容となっている。果たして2人の願いは叶うのか…。
さらに、玲夜と柚子が次第に心を通わせていくシーンを切り取った場面写真3点も解禁。絶望の淵にいた柚子を見つけ「見つけた、俺の花嫁――」と告げる玲夜との出会いの場面、玲夜からのサプライズプレゼントに無邪気に喜ぶ柚子、そしてキッチンで不器用ながらも初めての共同作業に笑みをこぼす睦まじい姿まで。互いの傷を癒し、寄り添い合っていく姿を丁寧に描き出した本作。大スクリーンに映し出される究極のラブストーリーにより一層期待が高まる。
