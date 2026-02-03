日本バスケットボール協会は2日、3月にトルコ・イスタンブールで開催される『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』に向けた強化合宿の招集メンバーを発表しました。

最年長36歳の郄田真希選手や34歳の渡嘉敷来夢選手が選出。昨年、準優勝だったアジアカップで躍動した20歳の田中こころ選手が今回最年少で入りました。アジアカップには選出されていなかった町田瑠唯選手、林咲希選手、赤穂ひまわり選手らも名を連ねています。コーリー・ゲインズヘッドコーチ(HC)が率いる日本は、今月20日から都内で強化合宿を実施されます。

ワールドカップの予選トーナメントは3月11日に初戦を迎え、日本はオーストラリア、カナダ、トルコ、ハンガリー、アルゼンチンと同組で戦います。6チーム総当たりのリーグ戦で各都市上位4チーム、計16チームが9月のワールドカップ出場権を獲得。すでにオーストラリアは大陸カップ優勝として、すでに本戦出場決定となっています。

▽全19選手(ポジション/身長/年齢/所属)

1 郄田真希（C/185cm/36歳/デンソー アイリス）

2 渡嘉敷来夢（C/193cm/34歳/アイシン ウィングス）

3 町田瑠唯（PG/162cm/32歳/富士通 レッドウェーブ）

4 宮澤夕貴（PF/183cm/32歳/富士通 レッドウェーブ）

5 林咲希（SG/173cm/30歳/富士通 レッドウェーブ）

6 梅沢カディシャ樹奈（C/188cm /27歳/ENEOSサンフラワーズ）

7 栗林未和（C/188cm/27歳/東京羽田ヴィッキーズ）

8 赤穂ひまわり（SF/184cm/27歳/デンソー アイリス）

9 馬瓜ステファニー（SF/182cm/27歳/CASADEMONT ZARAGOZA）

10 山本麻衣（PG/163cm/26歳/トヨタ自動車 アンテロープス）

11 今野紀花（SG/179cm/25歳/デンソー アイリス）

12 東藤なな子（SG/175cm/25歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

13 樋口鈴乃（PG/164cm/24歳/日立ハイテク クーガーズ）

14 平下愛佳（SF/178cm/24歳/トヨタ自動車 アンテロープス）

15 舘山萌菜（SF/178cm/23歳/日立ハイテク クーガーズ）

16 朝比奈あずさ（PF/185cm/22歳 /筑波大学4年/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

17 薮未奈海（SG/178cm/21歳/デンソー アイリス）

18 都野七海（PG/159cm/21歳/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

19 田中こころ（PG/173cm/20歳/ENEOSサンフラワーズ）

※平均(Average):177.4cm、26.5歳※2026年2月2日現在※ポジション(P)＝PG-ポイントガード、SG-シューティングガード、SF-スモールフォワード、PF-パワーフォワード、C-センター