田中美久、美しいFACEとBODYで魅了 鮮やかな青の衣装も印象的なグラビア
グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号（小学館）が、2日に発売された。ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久が、表紙を飾った。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露している。
【写真】裏表紙には…福井梨莉華が圧巻の美ボディを披露
「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動している。
中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおり、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなの、そして20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾っている。
【田中美久】
2001年9月12日生まれ、熊本県出身。身長151センチ。2013年にHKT48の3期生として加入。23年末に同グループを卒業後は俳優として幅広く活動し、昨年放送のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）での好演が話題に。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）や『ネタパレ』（フジテレビ系）などのバラエティー番組にも出演。昨年12月24日には『mote mote▼（ハート）』でソロアーティストデビューを果たした。
