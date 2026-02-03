『再会〜Silent Truth〜』今夜第4話で“第1章”完結 ある人物が任意同行される
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の第4話が、きょう3日に放送される。ターニングポイントとなる不測の事態をもって《第1章》が完結する。
【場面写真】まさかの2人が対面…
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
23年前の現金輸送車強盗事件で紛失した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃が、凶器として使われたスーパー店長殺人事件。先週放送の第3話では、同事件の捜査に不意を突く展開が。23年前に和雄の遺体を最初に発見した淳一（竹内）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）に、疑念を抱き始めた曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が、4人全員への事情聴取を開始。店長殺人事件当夜のアリバイや、23年前の遺体発見時の状況について確認しながら淡々と、しかし着実に4人を追い詰めていった。
そして、淳一が第3話ラストで入手したのは「事件前夜に、圭介の車と男の姿を拳銃の埋没場所付近で目撃した」という、寝耳に水の情報。まさか、拳銃を掘り起こしたのは圭介なのか。事件は万季子と圭介の元夫婦が共謀して起こしたものなのか？今夜放送の第4話では、南良の目を盗み、禁断の単独捜査に乗り出した淳一が、圭介に真正面から真相を問いただす。
時を同じくして、「今回の事件と23年前の事件は間違いなくつながっている」と確信した南良も、バディを組む淳一には内緒で、捜査を展開する。その結果、これまで炙り出されることのなかった驚がくの新証拠を入手。ついに今夜、ある人物の任意同行に踏み切る。
また、今夜は予断を許さないミステリー要素と並び、本作の肝である人間ドラマにも新たな動きが。初恋の相手である万季子、そして仲間たちを信じたい気持ちと、刑事として全うすべき捜査の狭間で、より一層揺れ動いていく淳一。まだ幼かった23年前の想いも次々とよみがえる中、さまざまな葛藤に苛まれていく同級生たち。さらに、万季子と淳一の今カノ・今井博美（北香那）が初対面を果たすなど、各地で新たなフェーズに突入する。
