サッカー・Jリーグ、FC東京のMF佐藤龍之介選手が2日、6月開幕のFIFAワールドカップへの思いを語りました。

佐藤選手は昨季、岡山で28試合出場6得点をマークし、Jリーグ優秀選手賞とベストヤングプレーヤー賞を受賞。さらに1月のAFC U23アジアカップでは日本代表の背番号10を背負うと、MVP&得点王に輝く活躍ぶりで優勝に大きく貢献しました。

素晴らしい結果を残したU23アジアカップを「非常にいい大会になった。自分とチームそれぞれの実力を、大会を通じて出せた」と振り返った佐藤選手。

A代表でも直近のキリンチャレンジカップ2連戦(ガーナ&ボリビア戦)に招集され、W杯の活躍も期待されますが、「Jリーグで圧倒的な結果を残さないと、代表入りの道はないと思っている」とメンバー入りへ危機感をあらわにします。

続けて「自分がやれることはすべてやりたいし、選ばれるためにもっと成長した姿を見せ続けたい」と意気込みました。

そのW杯へ向けて、6日からはJリーグ百年構想リーグが開幕。佐藤選手は「2桁ゴールを目指したい」と目標を掲げます。

その開幕戦、佐藤選手の所属するFC東京はいきなり昨季王者・鹿島と激突します。「どんなプレーを見せるというより、試合が終わった後にチームが勝っていたい」と勝利への執念を見せた佐藤選手。そして「出場した際は必ずゴールを取りにいきたい。(鹿島は)堅いDFとGKがいるが突き破っていきたい」と力強く語りました。