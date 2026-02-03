アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが3日までに、インスタグラムを更新。グラビア掲載を告知した。

姫野は「『PARADE』2026冬号に初掲載していただきました」と報告。「海外ガールな制服だったり、習ってたバレエ姿の真っ白なレオタード、電車乗ってる人たちに見られないか不安になりながらお外での撮影、他にもいっぱい どのひなのが好きか教えてくださいっ」と、黒のランジェリー姿で、ベッドの上でのけぞるなどポースを決めたショットをアップした。

またアザーカットも公開されており、レオタードショットなども披露。9日には、PARADEデジタルフォトブック「姫野ひなの ロマンティックが始まりそう」も発売される。姫野は「北海道に住んでたころ、14年間クラシックバレエを習ってたのですが、今回はなんとバレエのレオタード姿で撮影ができたり…うれしかったです！ 得意の柔軟もたくさん披露しましたっ！」とアピールした。

ファンからは「体柔らかい」「いろんなポーズしていてすごいね」「人生の黄金期かもね」「ダイナミックなお写真」「タイツ履いてるひなのん！」といったコメントが寄せられた。