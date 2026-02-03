映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』JOYSOUNDとコラボキャンペーン
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、キャストサイン入りポスターなどが当たる「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、4月5日まで開催している。
「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」
『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7300万部、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載されていた漫画。劇場版第4作目となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は2月13日公開予定で、原作史上最も熱い名エピソードの一つ「吉原炎上篇」に、原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わった完全新作アニメ映画となる。
本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲(アニメ・映画『銀魂』関連曲)を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員に映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像(全4種ランダム)がプレゼントされる。
さらに、Wチャンスとして、抽選で映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャストサイン入りポスターを3名に、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスターを10人にプレゼントする。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。サイン入りポスターでサインするキャストは、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理となる。
【編集部MEMO】
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ストーリー
地球滅亡のカウントダウンが迫る中、かつての盟友である銀時、高杉、桂はそれぞれの想いを胸にひた走る。だが彼らの前に立ちはだかったのは、あまりにも哀しい絆を持つ人物……。銀時たちを教え導いた師匠・吉田松陽とは別の人格、虚だった――。最後にして最大の敵・虚は、自らの命を終わらせるため、地球を丸ごと道連れにしようとしていた。虚の野望を阻止し、師匠・松陽の悲願を胸に戦い続ける銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちまでもが参戦する。巨大化してゆく虚の力。己の命をかけて対峙する高杉。ぼろぼろになった銀時が最後に見たものとは。銀時は果たして、すべてを終わらせることができるのか…。
「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」
『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7300万部、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載されていた漫画。劇場版第4作目となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は2月13日公開予定で、原作史上最も熱い名エピソードの一つ「吉原炎上篇」に、原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わった完全新作アニメ映画となる。
さらに、Wチャンスとして、抽選で映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャストサイン入りポスターを3名に、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスターを10人にプレゼントする。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。
対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。サイン入りポスターでサインするキャストは、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理となる。
【編集部MEMO】
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ストーリー
地球滅亡のカウントダウンが迫る中、かつての盟友である銀時、高杉、桂はそれぞれの想いを胸にひた走る。だが彼らの前に立ちはだかったのは、あまりにも哀しい絆を持つ人物……。銀時たちを教え導いた師匠・吉田松陽とは別の人格、虚だった――。最後にして最大の敵・虚は、自らの命を終わらせるため、地球を丸ごと道連れにしようとしていた。虚の野望を阻止し、師匠・松陽の悲願を胸に戦い続ける銀時たちを援護するため、新八、神楽、真選組、かぶき町の面々、かつてのライバルたちまでもが参戦する。巨大化してゆく虚の力。己の命をかけて対峙する高杉。ぼろぼろになった銀時が最後に見たものとは。銀時は果たして、すべてを終わらせることができるのか…。