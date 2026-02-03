坂口健太郎、中野量太監督と初タッグ 短髪で“天涯孤独の難役”挑む【私はあなたを知らない、】
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の坂口健太郎が主演を務め、中野量太が「湯を沸かすほどの熱い愛」以来10年ぶりの完全オリジナル脚本となる映画「私はあなたを知らない、」が、2026年晩夏に公開されることが決定。ティザービジュアルと、坂口、中野のコメントが到着した。
坂口は髪を短くカットし、イメージをガラリと変えた姿で孤独な青年期から40代までを全身全霊で熱演。人を愛すること、そして罪と贖罪、赦しをテーマにした本作は、フランスのPyramide Productionsとの共同製作となり、既にフランスでの配給も決定。ワールドセールスはGoodfellasが手掛ける。
日本のみならず、アジアをはじめグローバルに活躍を続ける俳優・坂口。本作で彼が挑んだのは、ただ粛々と働き、自分の中で決めたルーティンだけで生活をし、たった一人のその環境を寂しいとも感じずに生きてきた、天涯孤独の西山夕平。職場に新しくやってきたシングルマザーの女性との出会いが、家族を渇望していた夕平の心を解放していくのだが…。
台本を読んだ感想について坂口は「複雑ですごく難しいなと思いましたが、それと同時にとても愛おしいストーリーだと思いました」と作品の印象を語った。続けて「夕平がした選択は肯定できるものではないけれど、そこに至るまでの彼の心の動きや気持ちは理解できる気がしたし、すごく人間らしい。それを丁寧に描いた作品だと感じました」と自身の演じる主人公・西山夕平について分析している。中野監督については「監督の演出は楽しかったです。一緒に夕平を作り上げていきましたし、今のどうかな？と思ったときはすぐに相談していました」とお互いに信頼関係を築いていたようだ。さらに「監督が夢中で撮影していた姿を見ていたので、すごくステキなものが撮れていると思います。完成を心待ちにしています。監督へのハードルを上げているということではないですが（笑）」と監督への期待も語った。
監督は、独自の視点と感性で既成概念にとらわれない“家族の形”を描き続けている中野量太。初の商業長編映画「湯を沸かすほどの熱い愛」では、日本アカデミー賞他、国内賞レースを席巻し、続く「浅田家！」は、国内のみならずフランスでも大ヒットを記録した。
海外でも評価の高い中野監督が本作で描くのは、罪と贖罪、赦しの物語。中野監督は「自分の映画で、初めて、人を殺めるシーンを書きました。殺人を肯定するつもりは一切ありませんが、そこに至るまでの人の複雑な感情、そうせざるを得なかった人間らしさ、を描きたいと思いました。世界中で紛争が絶えず憎しみの連鎖がやまないこの時代に、人を赦すこと、を描かなければと思いました。この映画を一言で説明するのは難しかったのですが、脚本を読んだ友人が言ってくれた言葉がズバリで、【今まで見たことがない愛情深いユーモアあるサスペンス】まさに、そういう映画を僕は撮りたかったのです」と思いを語った。
解禁となったティザービジュアルは、「天涯孤独になった私に、13年前、半年間だけ、父親みたいな人がいた。私を、本当の娘のように、狂おしいほど愛してくれていたという。私は会いに行く。母を殺めて服役中のその人に――」というリードに加え、坂口演じる西山夕平が、万国旗がはためく芝生に色とりどりのカラーコーンが散らばっている保育園らしき場所にたたずみ、真正面を見据え、何かを訴えかけているような表情が印象的なビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
