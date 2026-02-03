キンプリ永瀬廉＆吉川愛が涙「鬼の花嫁」主題歌とコラボした特別映像解禁
【モデルプレス＝2026/02/03】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（2026年3月27日公開）より、King ＆ Princeの主題歌「Waltz for Lily」とスペシャルコラボした特別映像が解禁。あわせて、場面写真3点も公開された。
【写真】キンプリ永瀬、26歳美人女優と見つめ合う
先日、本予告映像と併せて、本作の主題歌が3月25日リリース予定のKing ＆ Prince「Waltz for Lily」に決定したことが発表された。SNS上では「どの場面も美しい映像で予告と主題歌が更に切なさを増してこの予告で涙が溢れそうになった」「どこを切り取っても本当に画が綺麗で震える」「ワルツのリズムに和のエッセンス、ロマンチックな歌詞…映画の世界観にピッタリ」「映画と合っていて予告映像だけで、鳥肌が止まらなかった」など、映像と楽曲のシンクロに絶賛の声が続出。本作へのファンからの期待はより一層強まっている。
そして本日、2月3日は【節分の日】。世間では「鬼は外」と豆をまく日だが、本作で描かれる“鬼”は、愛する人を心の内（うち）へ招き入れ、生涯守り抜くことを誓う強く美しい鬼。そんな、鬼が主役の本作にとっての“逆”記念日である本日に、King ＆ Princeによる主題歌「Waltz for Lily」と映画がスペシャルコラボした特別映像が解禁となった。
あやかしの頂点に立ちながらも一族の重責に孤独を抱えていた【愛を知らない鬼】玲夜（永瀬）と、家族から愛されず絶望の淵にいた【愛に見放された人間】柚子（吉川）。それぞれの世界で孤独を抱えて生きていた2人が、抗うことのできない宿命の糸に手繰り寄せられるように出会い、惹かれ合っていく姿が映像では切り取られている。ともに過ごす日々の中で少しずつ心の距離を縮めた2人の、お互いの温もりに心を許し、リラックスしている様子も。
そんな運命的な出会いを果たした2人の姿を、よりドラマチックに演出する主題歌。King ＆ Princeの力強い優しさを感じさせる甘美な歌声と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれている。「もう泣かないで」、「ずっとふたりで」など歌詞に刻まれた願いが、玲夜と柚子、2人の純粋な想いと重なり合う本映像。決して出会うはずのなかった運命が導いた2人の未来に、より一層の期待が膨らむ内容となっている。
さらに、玲夜と柚子が次第に心を通わせていくシーンを切り取った場面写真3点も解禁。絶望の淵にいた柚子を見つけ「見つけた、俺の花嫁――」と告げる玲夜との出会いの場面、玲夜からのサプライズプレゼントに無邪気に喜ぶ柚子、そしてキッチンで不器用ながらも初めての共同作業に笑みをこぼす睦まじい2人の姿。互いの傷を癒し、寄り添い合っていく姿を丁寧に描き出した本作。スクリーンに映し出される究極のラブストーリーに仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「鬼の花嫁」主題歌とコラボした映像解禁
◆永瀬廉＆吉川愛、睦まじい姿見せる場面写真解禁
