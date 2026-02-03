中西聖輝《中日ドラゴンズ》＆小田康一郎《横浜DeNA》が語った｢プロへのジャンプ｣

成長と意気込み

青山学院大学・相模原キャンパスの並木道で、ドラ１コンビはプロでの飛躍を誓い、高く跳んだ。大勢の学生が見守るなか、「22歳のジャンプって、なかなか恥ずかしいっすよ（笑）」と照れた内野手・小田康一郎に対し、エース右腕の中西聖輝は淡々と意気込みを語った。

「ケガして出遅れないことを念頭に置きながらキャンプに臨みたい。まずは……いや、まずはというのもおこがましいですが、何より日本のプロ野球で活躍したい。何十年も野球をやれたら最高ですけど、それほど甘くはないでしょう。一日一日、目の前にある目標を真剣にクリアしていくことを続けていきたいです」

中日が一本釣りに成功し、川上憲伸（50）ら歴代のエースが背負った「11」を託されたのが中西だ。奈良県橿原市出身で、’21年夏の甲子園で智辯和歌山を日本一に導き、青学でも３年の春から主戦となって大学４冠に貢献、昨秋の明治神宮大会決勝では17三振を奪いあと少しで「ノーノー」の快投をみせた。

MAX152km／ｈの直球とフォークやスライダーを精緻に投げ込む、″日本一請負人″の世代ナンバーワン投手である。

「プロでは高校や大学での日本一の肩書は捨てないといけない。プロの世界に入ったことに満足せず、この世界にしがみついて、日本を代表する選手と同じ土俵で争いたい。ようやくスタートの気持ちが強いんです。過去の自分ではなく、これからの自分に注目して欲しい」

智辯和歌山の監督を務める中谷仁氏（46・元阪神他）は中西の高校時代について「やんちゃだった」と振り返っていた。生真面目に野球に取り組む中西の印象からすれば意外な一言だった。

「言われたことを素直に受け取れず、反発することもあった。高校２年生の時は、大好きな先輩と甲子園を目指したけど、コロナでそれがなくなった。僕らの時も甲子園には出場したけど、無観客で応援がなかったですよね。コロナがあったから自分が成長できた……とは微塵(みじん)も思わない。何を目標にすれば良いのかわからなかったのが高校時代でした」

青学に入学する前に、右ヒジを故障し、トミー・ジョン手術に踏み切った。もちろん、それには代償が伴う。

「１年間は投げられなかったし、投げられるようになってもうまくいかない登板のほうが多かった。僕の野球人生、挫折だらけですよ。ただ、成長には必要な時間だったとは思います」

１学年10人前後と少数精鋭を貫く青学は、近年の大学野球をリードしてきた。

「人数が少ないからこそ、選手にはチャンスの機会が多い。後輩からの底上げ、突き上げもあるので、慢心できないことが部全体の雰囲気を良くしているし、強化につながっていると思います」

青学の正捕手は、中西にとって高校の後輩でもある渡部海で、’26年ドラフトの目玉だ。ドラ１で指名されるような先人が後輩を育て、新たなドラ１を生む。そんな好循環が、青学時代を支えている。

大学の先輩・吉田正尚（32・レッドソックス）と同じ身長173cmと小柄ながら一発の魅力も持つ小田は、佐々木麟太郎（20・スタンフォード大）の当たりくじを外した横浜ＤｅＮＡから１位指名を受けた。

「子供の頃からずっとプロには『行きたい！』と思っていました。（岐阜の私立）中京高校時代から、プロ注目と言われたような選手と自分を比べても劣っている感じはしていなかった。大学３年の秋ぐらいからはプロでいかに活躍するかを考えながら毎日を過ごしてきました。ドラフトを前にして運さえ良ければ１位もあるかもしれないと、自分では密かに期待していました（笑）」

昨年、侍ジャパン大学代表として日米大学野球に出場した小田は、北海道のエスコンフィールドで行われた初戦で本塁打を放った。打撃に関しては先輩の吉田や近藤健介（32・福岡ソフトバンク）といった、低い身長でも結果を残している左打者のバッティングを参考にしてきた。たしかに、独楽(こま)のように身体を回転させる彼らと小田はタイプが共通するだろう。

「もっと身長が高くて、手足が長ければ良かったのにと思うことはありますけど、体格に恵まれていなくても自分が生きる道はあると思っていた。パワーよりもバットコントロール、打球の飛距離よりも失速しない打球速度で相手外野手の間を抜くなど、方法はいくらでもある。自分にとって逆方向やバックスクリーンへの本塁打は現実的に難しいと思うんで、自分ができることの質を高めていきたい」

オフは「インドア派」

１年目の目標は--。

「開幕一軍スタメンが最初の目標ですね。数字的に目指すのは打率３割以上ですが、そんなに甘くない世界だとはわかっています。だからといって、２割８分を目指すのも違うかなと思うので（笑）、『打率３割、２桁本塁打』にしておきます」

守備に関しては「ハイレベルなユーティリティー選手を目指す」という。

「このポジションを守りたいというのはなくて、外野を守れといわれたら外野も守る覚悟でいます。器用貧乏にならないように気をつけて（福岡ソフトバンクの）牧原大成選手（33）みたいに、いろんなポジションを守れてかつ、しっかり打てるという球界でも貴重な存在になりたい」

小田は大学時代、オフの日に積極的に外出することは少なかったという。

「アクティブなタイプじゃないんです。野球に影響があるようなこと……たとえばテーマパークに行って一日歩き回るようなことは絶対にしなかったです」

練習のない日にゆっくり過ごすのは中西も同じだ。自室で映画を観るか、寝て過ごして体力回復に努めていたという。

「洋画を観るにしても、吹き替え版しか観ません。というのも、字幕を見過ぎて目が疲れるのが嫌なんです。（青学の）安藤寧則(やすのり)監督（48）が僕らによく言うんですけど、オフはオフ明けの練習のための準備時間だ、と。たとえば、練習がない日に野球で使わない筋肉を使って筋肉痛になれば野球に影響が出る。それは絶対に避けなきゃいけないことなんです。康一郎も自分も、野球以外のことに関しては執着心がないタイプだと思います」

野球選手を職業にする以上、すべての時間を野球に捧げろという意なのかもしれない。中西が入団する中日には１歳上の高橋宏斗（23）がいて、身近なライバルとなるだろう。

「かなりのパワーピッチャーですし、自分にはないものをたくさん持っている方。いろいろ話して、勉強させてもらいたい」

中西のストロングポイントは「トータルの力」だ。

「特筆すべきボールがあるわけではないけれど、マウンド上で最善策を見つける能力やバッターの特長によって投球を微調整する能力など、総合力でアピールしていきたいと思っています」

青学のエースと主軸として日本一を目指し、それを達成した二人は今後、セ・リーグを舞台に対峙することになる。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：柳川悠二(ノンフィクションライター）