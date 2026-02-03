倒れた親族に代わって「名前と年齢」を答えた母 → あとから知った『意味がなかった理由』に「なるほど」

筆者の話です。大叔母の葬儀中、参列していた大叔母の孫Hさんが突然倒れ、場がざわつきました。

救命救急士の親戚Kさんが声をかけ続ける中、母は助けになりたくて「Hです。32歳です」と代わりに答えていました。

その善意が、あとから思わぬ形で「なるほど」に変わります。

倒れた親戚

大叔母の自宅で行われた葬儀の最中でした。



読経が続く中、親戚が静かに座っていたとき。



参列していた大叔母の孫Hさんが突然倒れ、空気が一気に張りつめました。

たまたま参列者の中に親戚の救命救急士のKさんがいて、すぐに駆け寄ります。



Kさんは落ち着いた声で、Hさんの顔を覗き込みながら「お名前は？ 何歳ですか？」と声をかけ続けていました。

母の返事

周りは固まったまま、ただ見守るしかありません。



担架の準備を始める者や、外の様子を見に行く者が出てきて、場は一気に慌ただしくなりました。



座布団を直す手も止まり、誰かの息をのむ音だけが聞こえた気がします。

その中で母は、じっとしていられなかったのでしょう。



助けになりたい一心で、Kさんの問いかけに合わせるように「Hです。32歳です」と代わりに答えていました。



周りの親戚も、Hさんが答えられない様子を見て、母にならうように代わりに答えたり声をかけたりしていたのです。それは、倒れたHさんを皆で支えようとする、懸命な空気でもありました。