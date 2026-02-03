コンプしたーーーーいッ！！【マクドナルド】集めたくなる可愛さ♡「ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から登場した、ポムポムプリンのおもちゃに注目！ 第2弾から仲間入りしたのは、日常的にも使えそうなアイテムばかり。可愛いフォルムや見た目も相まって、思わずコンプリートしたくなるかも。今回は1月30日からの全種類ラインナップでラストチャンスを迎える、第2弾のイチオシのおもちゃをご紹介します。

文字盤まで可愛い！「ポムポムプリン とけい型 メモスタンド」

スヤスヤと眠っているような表情が愛らしい、ポムポムプリン型の置き時計。ベッドサイドの隅に場所を取らず置けそうな、ちょこんとした小さめサイズ感も魅力的です。文字盤にはイラストやロゴがあしらわれた可愛いビジュアル。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「頭の部分にメモを挟めるので実用的なところもGOOD◎」と、使い勝手の良さもうかがえます。

立体的で存在感のある「ポムポムプリン ベレー帽 じょうぎ」

定規として使えるこちらのおもちゃも必見。レポーターHaruさんによれば「ベレー帽の部分が伸びて定規として使える仕組み！」で、伸ばした時に見える定規の絵柄もキュートです。定規自体は短いですが、やや立体的で存在感たっぷり。使わない時はちょっとしたオブジェとして、デスク周りに飾るのも良いかも。

